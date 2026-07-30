Cường Đô La đăng ảnh ôm hôn Đàm Thu Trang kỷ niệm 7 năm cưới, vợ vào bình luận đúng một câu khiến dân mạng cười ngất

Tối 29/7, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng lên trang cá nhân bức ảnh anh ôm chặt và hôn lên má bà xã Đàm Thu Trang trong một bữa tối ấm cúng, kèm dòng trạng thái ngập emoji: "Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang. Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn... Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn.. Yêu Vợ nhất trên đời".

Chỉ sau khoảng một giờ đăng tải, bài viết đã thu về hơn 11 nghìn lượt tương tác cùng 263 bình luận. Trong khung hình, Đàm Thu Trang nhắm mắt cười hạnh phúc khi được chồng ôm từ phía sau, phía sau là bình hoa xanh và bàn tiệc đã bày sẵn. Không tiệc tùng linh đình, không kê khai quà cáp, cột mốc 7 năm của một trong những cặp đôi được quan tâm nhất showbiz Việt gói gọn trong một bữa cơm.

Điều khiến phần bình luận nóng hơn cả bài đăng chính là màn đáp lễ của Đàm Thu Trang. Nữ người mẫu để lại một câu ngắn gọn kèm đoạn clip chồng đang cầm micro hát giữa đám đông: "Vợ biết rồi... nghe rồi. NÍN".

Cách nói nửa đùa nửa nựng ấy lập tức trở thành bình luận được thả biểu cảm nhiều nhất, bởi nó cho thấy đúng chất đời thường của cặp đôi này: Chồng thì công khai tuyên ngôn tình yêu, vợ thì tỉnh bơ trêu lại.

Bên dưới, bạn bè và người theo dõi cũng không bỏ lỡ cơ hội "cà khịa" nam doanh nhân. Một tài khoản viết: "Đỉnh cao nịnh vợ, chúc anh chị viên mãn trọn đời nhaaaa". Người khác đùa: "Nịnh để mua xe gì nữa ta! Hay lỡ có... à mà thôi chuyện nhà người ta". Có người còn xin bí kíp: "Để lấy sổ ra ghi lại bí kíp này". Ngay ở bình luận đầu tiên, một người hâm mộ thắc mắc nửa thật nửa đùa rằng liệu có phải Đàm Thu Trang đang cầm Facebook của chồng để tự đăng hay không, bởi độ ngọt của bài viết vượt xa hình ảnh thiếu gia phố núi ngày trước.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức hôn lễ ngày 28/7/2019 tại một nhà hàng ở quận 1, TP.HCM, sự kiện từng chiếm sóng mặt báo suốt nhiều ngày. Sau đám cưới, Đàm Thu Trang gần như rút khỏi hoạt động nghệ thuật, chuyển hẳn về hậu trường để chăm sóc gia đình nhỏ. Cô sinh con gái đầu lòng tên ở nhà là Suchin vào tháng 8/2020, và đón thêm bé trai Sutin vào tháng 5/2023.

Suốt bảy năm, cặp đôi hiếm khi trả lời phỏng vấn về đời sống hôn nhân, nhưng lại khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày lên mạng xã hội. Đàm Thu Trang cũng nhiều lần được khen ngợi vì cách ứng xử với Subeo, con riêng của Cường Đô La, khi cậu bé luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Bản thân nữ người mẫu từng chia sẻ cô không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con.

Hình ảnh Cường Đô La của hiện tại, một người đàn ông đăng status khoe vợ với dày đặc emoji rồi bị chính vợ vào bảo "nín", có lẽ là thứ mà công chúng của bảy năm trước khó hình dung nhất. Và đó cũng chính là lý do bài đăng kỷ niệm này được lan truyền nhanh đến vậy.