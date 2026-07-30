Đoạn trò chuyện chưa đầy 1 phút của Anh Tài Quách Văn Thơm cùng vợ con khiến netizen tan chảy: Động lực lấy chồng đây rồi

Đoạn clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội chính là clip chỉ chưa đầy 1 phút ghi lại cảnh Anh Tài Thơm nằm trên giường trong nhà chung của chương trình, tay cầm điện thoại gọi về cho gia đình.

Mở đầu, anh xoay camera khoe với các con chỗ ngủ của mình: "Đây là giường của ba. Đây là có camera này". Cô con gái ở đầu dây bên kia hỏi ba có quay lại cảnh các chú hát bài "ai bảo chúng tôi là người già" không, anh cười đáp hình như có, để tìm xong sẽ gửi về cho con xem.

Cuộc gọi kết thúc bằng một đoạn dặn dò rất đỗi bình thường của bất kỳ ông bố nào đi làm xa. Khi vợ giục hai con chào ba để đi ngủ trưa, anh Thơm nói: "Ừ, đi ngủ trưa đi. Ba cũng chợp mắt một xíu rồi dậy tập". Vợ anh hỏi lại chiều mấy giờ thì ba gọi, anh trả lời gọn: "Chiều ba tập nhóm xong rồi ba gọi". Trước khi tắt máy, anh nói thêm một câu khiến phần bình luận vỡ trận: "Bye bye, ba yêu các con... ngủ trưa đi... bye bye".

Bài đăng chứa đoạn clip hiện đã vượt mốc 10 nghìn lượt thích, hơn 1,3 nghìn lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Dòng chú thích của người đăng, đại ý anh Thơm nói chuyện với Cỏ, Mây và chị Linh ngọt đến mức nghi ngờ đây là "người của nhà nước cài vào để chị em con cháu có động lực lấy chồng", nhanh chóng trở thành câu đùa được lặp lại khắp các nền tảng.

Đoạn video trò chuyện của Anh Tài Quách Văn Thơm cùng các con

Điều thú vị là clip không hề có yếu tố dàn dựng hay drama, thứ vốn dễ viral ở một show thực tế cạnh tranh khốc liệt như Anh trai vượt ngàn chông gai. Nó chỉ đơn giản là một người bố tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi về nhà, và chính sự bình thường ấy lại là thứ chạm được vào khán giả.

Anh Thơm, tên thật Võ Việt Phương, nghệ danh Quách Văn Thơm hoặc JGKiD, sinh năm 1989, là một trong những thành viên sáng lập Da LAB. Dù đứng sau loạt bản hit gắn với nhiều thế hệ khán giả như Một nhà, Thanh xuân, Gác lại âu lo hay Chạy khỏi thế giới này nhưng Quách Văn Thơm khá kín tiếng.

Một chi tiết ít người biết được nhiều báo nhắc lại gần đây là trước khi theo âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng có vài năm làm phóng viên mảng pháp luật, xã hội.

Sự kín tiếng đó chấm dứt ngay từ tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, lên sóng VTV3 từ ngày 27/6. Ở Công diễn Hội ngộ, anh mang đến tiết mục solo Em tôi đôi mươi và cùng Đinh Mạnh Ninh, Dũng DT lập nhóm Những kẻ lãng du với ca khúc Vào hạ, giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá rất mạnh về chuyên môn.

Hình ảnh chiếc "vương miện" tự chế từ một chiếc quần jeans kèm câu nói tưng tửng của anh, đại ý thắng thì đội vương miện còn thua thì đội quần, may mà thắng, cũng góp phần đẩy tên tuổi anh phủ sóng mạng xã hội. Ở tuổi 37, anh được khán giả gọi vui là "hoàng tử bé" nhờ ngoại hình trẻ hơn tuổi.

Phần lớn thiện cảm khán giả dành cho anh Thơm đến từ những mẩu chuyện đời thường quanh gia đình nhỏ. Vợ anh là chị Biện Thúy Linh, cũng làm biên tập viên truyền hình. Hai người học cùng đại học nhưng đến năm cuối mới thực sự để ý nhau, hẹn hò 8 năm rồi kết hôn vào năm 2016.

Hiện tại, vợ chồng anh có hai con gái nhỏ tên Cỏ và Mây, chính là hai giọng nói lí nhí trong đoạn clip đang gây sốt.

Câu nói anh dành cho vợ nhiều năm trước, đại ý anh luôn nghĩ em xứng đáng với một người tốt hơn nên anh đã cố gắng để trở thành người tốt hơn ấy, cũng vừa được cư dân mạng đào lại và lan truyền trở lại sau khi anh tham gia chương trình.

Cộng hưởng với đoạn video call giữa trưa, hình ảnh một người đàn ông vừa đi thi vừa nhớ nhà, vừa lo tập nhóm vừa canh giờ gọi về cho con ngủ trưa, đang trở thành một trong những điểm sáng dễ chịu nhất của mùa giải năm nay.



