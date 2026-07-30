Đằng sau chiếc cúp Gấu Vàng danh giá của Dương Tử Quỳnh

Suốt nhiều năm qua, thành công thường được công chúng đong đếm bằng những giây phút bùng nổ trên sân khấu, khi ánh đèn rực rỡ nhất hướng về người nghệ sĩ.

Thế nhưng, giá trị cốt lõi của nghệ thuật lại nằm ở những khoảnh khắc riêng tư khi ánh đèn tắt đi, ở những suy nghĩ sâu kín dẫn lối cho họ đến đỉnh cao sự nghiệp.

Một dự án điện ảnh tài liệu ngắn do RIMOWA thực hiện đã mang đến góc nhìn chân thực, tinh tế về ba cái tên lẫy lừng: Dương Tử Quỳnh, Hans Zimmer và Aya Nakamura, khắc họa chân dung của họ không phải qua hào quang, mà qua chặng đường lao động bền bỉ.

Dương Tử Quỳnh: Giấc mơ vươn khỏi mọi giới hạn

Mở màn cho câu chuyện là chuyến trở lại Berlin của minh tinh Dương Tử Quỳnh để nhận giải thưởng Gấu Vàng Danh dự (Honorary Golden Bear) tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 76. Giải thưởng trọn đời này là minh chứng cho những đóng góp vĩ đại của bà đối với điện ảnh thế giới.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào sự lộng lẫy của đêm trao giải, thước phim lại chậm rãi tua lại những hồi tưởng của nữ diễn viên về con đường đầy thăng trầm. Người ta thấy lại hình ảnh một cô gái trẻ lớn lên tại Malaysia, mang trong mình tình yêu mãnh liệt với khiêu vũ, luôn tò mò và dám theo đuổi những giấc mơ vượt ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân.

Từ những bước chập chững tại nền điện ảnh châu Á đến kinh đô Hollywood, từ những vai diễn võ thuật gai góc đến kiệt tác đưa bà tới tượng vàng Oscar, hành trình của Dương Tử Quỳnh trải dài qua nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa. Thậm chí, có những giai đoạn bà tưởng chừng như phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Vinh danh khoảnh khắc ấy, RIMOWA chế tác riêng một chiếc hộp nhôm dành cho bức tượng Gấu Vàng danh dự. Chiếc hộp được sản xuất tại nhà máy lịch sử của hãng ở Cologne với phần khung nhôm anodized, tay xách bằng da và lớp mút lót bên trong được tạo hình vừa vặn với bức tượng. Thay vì đơn thuần trở thành vật trưng bày, chiếc hộp mang ý nghĩa lưu giữ một di sản - thành quả của một sự nghiệp qua nhiều thập kỷ.

Với khung nhôm anodized, tay xách bằng da và lớp mút lót vừa vặn, chiếc hộp không đơn thuần là vật lưu trữ, mà là biểu tượng bảo vệ di sản của một sự nghiệp rực rỡ qua nhiều thập kỷ.

Hans Zimmer: Giữ mãi tinh thần "chơi" trong âm nhạc

Nếu Dương Tử Quỳnh đại diện cho một sự nghiệp đã được tạc dạ ghi danh, thì Hans Zimmer lại mang đến nhịp đập của một nghệ sĩ vẫn đang miệt mài sáng tạo ở tuổi 68. Nhà soạn nhạc hai lần đoạt giải Oscar đưa khán giả vào nhịp sống hối hả trong những đêm diễn cuối cùng thuộc chặng châu Âu của chuyến lưu diễn The Next Level. "Từ quan trọng nhất trong âm nhạc chính là 'chơi'.

Tinh thần ấy giúp ta duy trì sự tò mò sau nhiều thập kỷ làm nghề và tiếp tục khám phá những cách kể chuyện mới bằng âm thanh" Hans Zimmer chia sẻ.

Đứng sau những bộ phim lẫy lừng như Inception, Interstellar hay F1, Zimmer nổi tiếng với sự cầu toàn và tinh thần thử nghiệm táo bạo. Ẩn sau mỗi đêm diễn bùng nổ là hệ thống vận hành cực kỳ phức tạp, nơi mọi chi tiết đều phải chuẩn bị chính xác đến cực đoan. Tâm điểm của câu chuyện là bộ đàn điện tử tổng hợp mô-đun 5U mà Zimmer sử dụng trên sân khấu.

Đây là hệ thống nhạc cụ được chế tác riêng và đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tác của ông. RIMOWA phát triển một chiếc vali Classic theo đúng kích thước của bộ đàn, giúp bảo vệ thiết bị trong quá trình di chuyển qua nhiều quốc gia. Chiếc vali “bespoke” này trở thành một phần trong nhịp làm việc hằng ngày của Zimmer, xuất hiện từ lúc chuẩn bị, quá trình vận chuyển đến khi ông bước lên sân khấu.

Aya Nakamura: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ trong bản giao hưởng nghệ thuật này là nữ ca sĩ Aya Nakamura. Ống kính theo chân nữ nghệ sĩ người Pháp gốc Mali trong những ngày áp lực nhưng đầy kiêu hãnh để chuẩn bị cho ba đêm diễn cháy vé tại Stade de France. Kỷ lục này đã đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ Pháp đầu tiên bán sạch vé ba đêm liên tiếp tại sân vận động lớn nhất quốc gia với sức chứa hơn 220.000 khán giả.

Bỏ qua những màn trình diễn hoành tráng, khán giả được chứng kiến Aya trong phòng tập, sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng trăm con người từ vũ công, kỹ thuật viên đến đội ngũ sản xuất. Và ngay cả những thiết bị nhỏ bé nhất như bộ micro biểu diễn của cô cũng được bảo quản cẩn thận trong một chiếc vali chế tác riêng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối suốt lịch trình lưu diễn dày đặc.

Mỗi nghệ sĩ, dù ở thế hệ nào hay theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật ra sao, đều có một hành trình lặng lẽ của riêng mình. Bằng cách tôn vinh những người bạn đồng hành thầm lặng trên mọi nẻo đường, thương hiệu Đức không chỉ kể câu chuyện của những chiếc vali, mà đang giúp các nghệ sĩ lưu giữ di sản và bản sắc riêng phía sau những chiến thắng huy hoàng nhất.