Chỉ với ba chữ "Đa tạ chị" kèm biểu tượng chắp tay, Hà An Huy lập tức khiến cõi mạng được phen rần rần. Nam ca sĩ bất ngờ "đào" lại bình luận từ nhiều tháng trước để thực hiện một "màn trả lễ online" sau khi ca khúc Nhức tiềm thức bất ngờ phủ sóng khắp các nền tảng.

Cụ thể, dưới bài đăng của tài khoản huylinh853061 từ ngày 25/11/2025 với nội dung: "Có ai như t không, dù chia tay rồi t vẫn đặt xe cho người yêu cũ đi làm mỗi ngày... Không có ai nhắn tin, không có lời cảm ơn, nhưng mình thấy nhẹ lòng, vì thương là vậy, lặng lẽ mà đủ", Hà An Huy từng để lại bình luận vào ngày 27/11/2025:

"Em là An Huy. Em thành tâm xin chị phù hộ cho sắp tới sản phẩm âm nhạc ra mắt thành công, gia đạo an yên, Ung Dung vui vẻ hạnh phúc".

Điều đáng nói là gần 8 tháng sau, khi Nhức tiềm thức trở thành bản hit được chia sẻ rộng rãi, nam ca sĩ quay lại đúng bình luận ấy và chỉ để lại dòng chữ ngắn gọn: "🙏 Đa tạ chị".

Không ít cư dân mạng còn hài hước bình luận rằng đây là lần đầu tiên họ thấy một nghệ sĩ "xin vía xong còn quay lại trả lễ". Có người đùa: "Anh nổi tiếng rồi còn nhớ đi trả lễ"; "Hẳn là lục lại để trả lễ cơ đấy"; "Còn nhớ để mà cảm ơn luôn"; "Chị nể em thật đấy Huy"..., trong khi nhiều khán giả khác lại cho rằng chính sự chân thành, gần gũi của Hà An Huy khiến hành động nhỏ này càng trở nên đáng yêu hơn.

'Nhức tiềm thức' viral, màn "trả lễ online" càng khiến dân mạng thích thú

Không phải ngẫu nhiên Hà An Huy lại quay về tìm đúng bình luận cũ để viết ba chữ "Đa tạ chị".

Thời điểm nam ca sĩ để lại lời cảm ơn cũng là lúc Nhức tiềm thức đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Từ TikTok, Facebook Reels đến Threads, đoạn điệp khúc của ca khúc liên tục xuất hiện trong các video về chuyện tình yêu, những mối quan hệ dang dở hay các khoảnh khắc nhiều cảm xúc. Nhiều người gọi đây là sản phẩm giúp tên tuổi Hà An Huy được phủ sóng rộng rãi hơn trong thời gian gần đây.

Chính vì vậy, khi nam ca sĩ bất ngờ "đào" lại bình luận từ nhiều tháng trước để nói lời cảm ơn khiến câu chuyện nhanh chóng có thêm một "plot twist". Nhiều cư dân mạng cho rằng điều khiến họ ấn tượng không chỉ là một bản hit đang viral, mà còn là việc nam ca sĩ vẫn nhớ lời "xin vía" của mình và quay lại "trả lễ" khi mong muốn đã thành hiện thực.

Sau khi được biết đến từ Vietnam Idol, Hà An Huy tiếp tục là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Bên cạnh Nhức tiềm thức, anh còn phát hành nhiều sản phẩm như Nằm bên anh, Vắng em, I MISS YOU và EP N, theo đuổi màu sắc ballad, indie pop với những ca từ giàu cảm xúc.

Không ít khán giả cũng nhận xét rằng "màn trả lễ online" lần này khá đúng với hình ảnh Hà An Huy đã xây dựng từ trước đến nay: Gần gũi, thân thiện và luôn tương tác với người hâm mộ một cách tự nhiên. Giữa lúc Nhức tiềm thức vẫn tiếp tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, "màn trả lễ online" của Hà An Huy lập tức trở thành câu chuyện được nhiều người chia sẻ, như một điểm cộng đẹp trong cách nam ca sĩ ứng xử với cộng đồng mạng.

(Ảnh trong bài: Ảnh chụp màn hình - FBNV)