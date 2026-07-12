Đang là một trong những gương mặt được khán giả quan tâm nhất sau những tập đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hà An Huy không chỉ gây chú ý bởi giọng hát và khả năng sáng tác. Những câu chuyện về tuổi thơ của Quán quân Vietnam Idol 2023 cũng khiến nhiều người bất ngờ: Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng không có cuộc sống dư dả, từng đi làm thêm với mức lương 17.000 đồng/giờ để phụ giúp mẹ…

"Con nhà nghệ thuật" nhưng chưa bao giờ có cuộc sống dư dả

Sau những tập đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hà An Huy không chỉ gây chú ý bởi giọng hát giàu cảm xúc hay khả năng sáng tác, mà còn bởi những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu.

Một bài chia sẻ trên mạng xã hội về gia đình Hà An Huy gần đây thu hút nhiều lượt tương tác khi tiết lộ nam ca sĩ từng sống rất tiết kiệm dù sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo đó, bà ngoại Huy là NSND Thúy Mơ, từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, còn mẹ là NSƯT Minh Phương - nghệ sĩ chèo nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là phía sau danh xưng "gia đình nghệ thuật" lại là một cuộc sống không quá dư dả như nhiều khán giả vẫn hình dung.

Theo chia sẻ của mẹ Hà An Huy, khi con trai mới khoảng 5 tuổi, chị quyết định rời Nhà hát Chèo Hải Dương (nay là Hải Phòng) để về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Lý do rất giản dị: Không muốn con trai phải lớn lên trong cảnh theo mẹ rong ruổi khắp các đoàn diễn như chính tuổi thơ của mình.

Theo những chia sẻ từ cộng đồng mạng, thời còn đi học, thích món gì Huy cũng không dám để mẹ mua. Có thời điểm, Huy còn đi làm thêm với mức lương khoảng 17.000 đồng/giờ để có thêm thu nhập, san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ.

Những thông tin này nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít người thừa nhận họ từng mặc định rằng "con nhà nghệ sĩ" đồng nghĩa với điều kiện kinh tế gia đình khá giả.

Một tài khoản bình luận: "Hình như nhiều người vẫn lầm tưởng gia đình nghệ thuật là sẽ có của ăn của để lắm".

Đáp lại, tác giả bài viết cho biết thêm: "Những người làm nghệ thuật mà mình biết hầu như đều khá chật vật, phải 'chân trong chân ngoài' mới có cơ hội nuôi sống bản thân và gia đình".

Sau khi những câu chuyện về gia đình Hà An Huy được chia sẻ, nhiều khán giả cho biết họ hiểu hơn vì sao nam ca sĩ luôn mang vẻ điềm đạm, chín chắn và giàu cảm xúc trong âm nhạc. Đồng thời, câu chuyện của Huy cũng khiến không ít người thêm trân trọng những gia đình nhiều thế hệ vẫn bền bỉ giữ niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống, dù phía sau ánh đèn sân khấu không phải lúc nào cũng là cuộc sống đủ đầy.

Điều khiến khán giả yêu quý Hà An Huy không chỉ là âm nhạc

Nếu trước đây công chúng biết đến Hà An Huy qua danh hiệu Quán quân Vietnam Idol và những sáng tác mang màu sắc tự sự, thì trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, khán giả lại nhắc đến Huy nhiều hơn bởi sự điềm đạm và tình cảm dành cho gia đình.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, nam ca sĩ từng nghẹn ngào khi nói về mẹ. "Em không muốn là mẹ chỉ có mình em thôi... Mẹ phải có một người bên cạnh thì con mới thấy vui và yên tâm thực sự".

Huy cho biết mẹ đã dành cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình. Điều Huy mong mỏi nhất không phải bản thân được chăm sóc nhiều hơn, mà là mẹ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đoạn chia sẻ này được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn bình luận đều dành lời khen cho sự trưởng thành trong suy nghĩ của nam ca sĩ.

Một khán giả viết: "Tìm hiểu xong thấy yêu Huy lắm, vừa có tài vừa biết suy nghĩ, chín chắn, tình cảm vô cùng".

Người khác nhận xét: "Huy sống tình cảm quá"; "Thằng nhỏ nhìn nhoi nhoi tẻn tẻn vậy chứ tình cảm lắm, lúc nào cũng quan tâm mọi người hết á"; "Nội tâm quá trời, hèn gì ảnh trẻ tuổi mà ảnh sáng tác nhạc so deep luôn"...

Không ít người còn cho rằng chính việc lớn lên trong gia đình chỉ có hai mẹ con đã giúp Hà An Huy có sự đồng cảm rất lớn với những câu chuyện về tình thân, điều sau này cũng phản chiếu trong âm nhạc của anh.

Cũng có khán giả nhắc đến khoảnh khắc mẹ Hà An Huy xúc động ở phần Hậu phương anh tài và âm thầm bấm thích từng bình luận khen con trai sau khi ca khúc Nhức tiềm thức lọt top trending.

"Gia đình cho mình điểm khởi đầu, đi được bao xa là nỗ lực của bản thân"

Trên báo Văn hóa, Hà An Huy chia sẻ rằng, việc lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật vừa là may mắn, vừa là áp lực.

"Từ nhỏ, Huy đã được sống trong môi trường nghệ thuật, được chứng kiến cách những người đi trước làm nghề và hiểu rằng phía sau ánh đèn sân khấu là rất nhiều lao động, kỷ luật và sự bền bỉ. Nhưng đi cùng với may mắn luôn là áp lực. Khi xuất phát từ một gia đình đã có truyền thống, mọi người thường kỳ vọng nhiều hơn và cũng sẽ nhìn mình kỹ hơn".

Vì thế, Huy luôn tự nhắc mình không thể dựa vào nền tảng của gia đình mà phải chứng minh bằng chính năng lực và những sản phẩm âm nhạc. "Gia đình cho Huy điểm khởi đầu, còn đi được bao xa vẫn là hành trình chính bản thân Huy phải tự bước bằng lựa chọn, nỗ lực của bản thân".

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần Hà An Huy xuất hiện trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bên cạnh những lời khen dành cho chất giọng giàu cảm xúc, khán giả còn nhắc nhiều đến sự khiêm tốn và nền tảng gia đình đã nuôi dưỡng một nghệ sĩ trẻ biết trân trọng giá trị của sức lao động.

Một bình luận nhận được hàng trăm lượt yêu thích viết: "Nghe Hà An Huy cất tiếng mới hiểu rằng có những thanh âm sinh ra để khiến lòng người rung động...".

Từ một quán quân Vietnam Idol ghi dấu ấn bằng các sáng tác, Hà An Huy đang được khán giả yêu mến nhiều hơn khi những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu dần được hé lộ. Tình yêu dành cho mẹ, tuổi thơ không dư dả và sự trân trọng nghề đã góp phần tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ trẻ điềm đạm, chân thành trong mắt người xem Anh trai vượt ngàn chông gai.

(Ảnh trong bài: Ảnh chụp màn hình - FBNV)