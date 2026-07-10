Từ "anh tài ít nói" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Rob đang dần trở thành nhân vật được cộng đồng mạng "đào lore" nhiều nhất sau mỗi tập phát sóng. Không chỉ gây chú ý bởi những màn trình diễn được đầu tư hàng tỷ đồng, nam nghệ sĩ violin còn khiến nhiều người bất ngờ khi loạt chi tiết về cuộc sống, tài sản... lần lượt được fan phát hiện.

Từ "anh tài bí ẩn" đến nhân vật bị fan... "điều tra tài sản"

Trong suốt hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Rob không phải nghệ sĩ xuất hiện nhiều trên truyền thông hay thường xuyên tạo drama. Tuy nhiên, chính sự kín tiếng ấy lại khiến cộng đồng mạng càng tò mò.

Những ngày gần đây, trên Threads và TikTok xuất hiện hàng loạt bài đăng mang phong cách "điều tra tài sản" của Hoàng Rob. Từ chiếc đồng hồ anh đeo, xe đưa đón, phong cách thời trang đến những món quà dành cho các Anh tài đều được fan soi rất kỹ.

Một trong những bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác là khi cư dân mạng phát hiện Hoàng Rob thường xuyên đeo một mẫu đồng hồ được cho là thuộc dòng Patek Philippe Nautilus. Theo hình ảnh người hâm mộ chia sẻ, mức giá của mẫu đồng hồ này trên thị trường quốc tế dao động quanh mốc gần 4 tỷ đồng, thậm chí một số phiên bản có giá hơn 4 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, nhiều người còn nhận xét Instagram của Hoàng Rob mang phong cách như một travel blogger cao cấp với những bức ảnh check-in tại châu Âu, khách sạn sang trọng, bảo tàng, nhà hát và các công trình kiến trúc nổi tiếng.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận: "Ảnh không flex nhưng nhìn cái gì cũng thấy mùi tiền"; "Đúng kiểu rich kid đời thực nhưng rất kín"; "Không phô trương nhưng "circle" toàn những cái tên đình đám"...

Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú hơn cả là Hoàng Rob gần như chưa từng khoe sự giàu có của mình.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Hoàng Rob thuộc kiểu "giàu ngầm" - hiếm khi nhắc đến tài sản, nhưng những gì anh sử dụng, đầu tư và chia sẻ trong cuộc sống đều phần nào cho thấy tiềm lực tài chính đáng nể.

Ngay cả khi cây đàn violin được tiết lộ có giá khoảng 1,5 tỷ đồng gặp sự cố trong quá trình ghi hình, phản ứng bình tĩnh của Hoàng Rob cũng khiến fan bàn tán. Một tài khoản bình luận: "Tôi đã tìm được người giàu thứ hai chương trình sau Trịnh Tổng. Không có người bình thường nào hỏng cây đàn hơn 1 tỷ mà vẫn bình tĩnh như vậy".

Người đàn ông "4 tế": Quà tặng đồng nghiệp cũng khiến fan bất ngờ

Nhiều khán giả gọi Hoàng Rob là "người đàn ông 4 tế": Kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế. Không chỉ đầu tư cho bản thân, Hoàng Rob còn được các Anh tài và cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Gần đây, fan chia sẻ hình ảnh những hộp quà mà anh chuẩn bị dành tặng các nghệ sĩ cùng chương trình. Theo tìm hiểu của nhiều tài khoản mạng xã hội, mỗi set quà gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da từ các thương hiệu cao cấp, tổng giá trị ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Nhiều bình luận hài hước thu hút hàng trăm lượt thích như: "Chắc thứ duy nhất tôi cheap moment với Idol là lọ keo 502"; "Ai cộng giùm chứ em thấy hoa mắt quá"; "Ảnh tổng tài real"; "Brand lạ... với người nghèo"; "May quá, cheap moment với ảnh được chai tẩy trang"...

Ngoài ra, fan cũng từng bắt gặp anh đến phim trường bằng Porsche 911, trong một dịp khác lại xuất hiện cùng chiếc Range Rover Autobiography. Tuy nhiên, điều được nhắc nhiều hơn là hình ảnh nam nghệ sĩ ăn mặc giản dị, luôn giữ thái độ khiêm tốn và gần gũi với mọi người.

Điều khiến Hoàng Rob được yêu mến ở ATVNCG không chỉ là sự giàu có

Nếu ban đầu khán giả chú ý vì vẻ ngoài lịch lãm cùng những món đồ xa xỉ, thì càng theo dõi chương trình, nhiều người càng dành thiện cảm cho Hoàng Rob bởi cách anh đầu tư nghiêm túc cho từng tiết mục.

Từ sân khấu Hoa Đào, những màn kết hợp violin cùng pop, EDM đến các tiết mục dàn dựng công phu, Hoàng Rob luôn được đánh giá là nghệ sĩ sẵn sàng chi mạnh cho chất lượng biểu diễn hơn là tạo hiệu ứng truyền thông.

Chính vì vậy, thay vì gọi anh là "đại gia của chương trình", không ít khán giả cho rằng điều đáng giá nhất ở Hoàng Rob là sự chỉn chu, khiêm tốn và niềm đam mê dành cho âm nhạc.

(Ảnh trong bài: Ảnh chụp màn hình-Instagram-FBNV)