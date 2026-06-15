Gương mặt gây tiếc nuối của Phương Oanh

Một đoạn clip ngắn được cắt từ bộ phim Hoa Bay bất ngờ viral trở lại trên TikTok những ngày gần đây, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Theo đó, Phương Oanh xuất hiện với hình ảnh cô thôn nữ Vương Thị Hoa còn ngây thơ, chưa trải qua những biến cố nghiệt ngã của cuộc đời. Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là diễn xuất mà còn là nhan sắc mộc mạc của nữ diễn viên ở thời điểm mới chạm ngõ điện ảnh.

Hoa Bay xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của Vương Thị Hoa (Phương Oanh), một cô gái quê bị lừa bán sang biên giới khi còn rất trẻ. Sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách, cô trốn thoát và trở về Việt Nam với quyết tâm tìm lại công lý cho bản thân. Thế nhưng, trên hành trình báo thù, Hoa lại vô tình bị cuốn vào những âm mưu nguy hiểm của Văn Minh (NSƯT Trần Đức), ông trùm đứng sau đường dây buôn bán phụ nữ. Khi phi vụ cuối cùng của cả hai bất ngờ đổ bể và họ cùng bị bắt, Hoa cũng phát hiện sự thật đau đớn nhưng đầy bất ngờ về người con gái đã thất lạc suốt 15 năm.

Trong Hoa Bay, Phương Oanh gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Nữ diễn viên sở hữu làn da sáng, sống mũi nhỏ gọn cùng đôi mắt to tròn, trong trẻo. Đôi mắt của nữ diễn viên thời điểm đó được nhiều khán giả nhận xét là "biết kể chuyện" bởi chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ truyền tải cảm xúc của nhân vật. Mái tóc đen giản dị được tết hai bên, trang phục mộc mạc càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn của cô. Chính sự hồn nhiên, thuần khiết ấy đã giúp Phương Oanh hóa thân thuyết phục vào hình ảnh cô gái quê Vương Thị Hoa, đồng thời khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi khi so sánh với diện mạo hiện tại của nữ diễn viên.

Bên dưới đoạn clip, không ít cư dân mạng để lại những bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước nhan sắc của Phương Oanh thời điểm chưa can thiệp thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên khi ấy sở hữu vẻ đẹp rất nhu mì, dịu dàng và đặc biệt phù hợp với các vai diễn thôn nữ trên màn ảnh. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng mỗi giai đoạn Phương Oanh đều có nét cuốn hút riêng và việc làm đẹp là lựa chọn cá nhân. Dù vậy, làn sóng bình luận cho thấy hình ảnh Vương Thị Hoa trong Hoa Bay vẫn là một trong những dấu ấn nhan sắc được khán giả nhớ đến nhiều nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Một số bình luận của netizen:

- Xưa mình bị mê nhan sắc của Phương Oanh ấy.

- Từ lần đại phẫu xong là thấy hết xinh, bị gượng gạo khi đóng phim.

- Ôi hồi đấy hồn nhiên, ngây thơ như bạch nguyệt quang vậy.

- Phương Oanh để tự nhiên này xinh dữ á.

- Tiếc cho chiếc nhan sắc mơ mộng, thơ ngây này lắm.

Phương Oanh tên đầy đủ là Phạm Phương Oanh, sinh năm 1989 tại Hà Nam. Trước khi trở thành diễn viên, cô hoạt động trong vai trò người mẫu và từng tham gia cuộc thi Nữ hoàng Trang sức. Bén duyên với màn ảnh từ năm 2012 qua vai Vương Thị Hoa trong bộ phim Hoa Bay, nữ diễn viên dần được khán giả biết đến nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ. Sau đó, cô liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta, Những Ngày Không Quên và đặc biệt là Hương Vị Tình Thân - tác phẩm giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng khắp cả nước.

Trong số các vai diễn của Phương Oanh, Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê và Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân được xem là hai cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp. Nếu Quỳnh Búp Bê giúp cô chứng minh thực lực diễn xuất qua một nhân vật có số phận nhiều bi kịch thì Hương Vị Tình Thân lại đưa cô trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất màn ảnh phía Bắc. Sau thành công của bộ phim này, Phương Oanh có giai đoạn tạm giảm hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh riêng.

Đến năm 2025, nữ diễn viên gây chú ý khi trở lại màn ảnh với dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đánh dấu sự tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Bước sang năm 2026, dù không còn hoạt động dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, Phương Oanh vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Với hơn một thập kỷ gắn bó cùng phim truyền hình và nhiều vai diễn để lại dấu ấn mạnh mẽ, cô được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên truyền hình Việt Nam trưởng thành từ màn ảnh nhỏ những năm 2010.