Hướng đi mới của diễn viên Phương Oanh?

Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội, Phương Oanh gần đây đã chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày. Trên trang cá nhân có 1 triệu người theo dõi, nữ diễn viên mới đây đăng tải hình ảnh diện set đồ màu hồng nổi bật. Phương Oanh còn cho biết nhận được nhiều tin nhắn hỏi thông tin trang phục từ khán giả và giới thiệu thương hiệu để mọi người có thể mua.

Nhiều người cho rằng Phương Oanh có thể đang tìm hiểu hoặc thử sức với lĩnh vực affiliate (tiếp thị liên kết) - xu hướng kiếm thu nhập đang được nhiều nghệ sĩ, KOL và người có sức ảnh hưởng theo đuổi trong những năm gần đây. Với lượng người theo dõi lớn cùng hình ảnh được xây dựng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh được đánh giá là có nhiều lợi thế nếu lựa chọn phát triển theo hướng sáng tạo nội dung kết hợp giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng của nữ diễn viên, một khán giả còn để lại bình luận khích lệ: "Oanh gia nhập đường đua gắn link chắc chắn nhiều người ủng hộ nè", nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không chỉ là một xu hướng kiếm thêm thu nhập, affiliate hiện được xem là hướng đi tiềm năng khi có thể giúp người làm nội dung tạo ra doanh thu thông qua hoa hồng từ các sản phẩm được giới thiệu.

Phương Oanh thay đổi hình ảnh đại diện trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Với lượng người theo dõi lớn cùng hình ảnh được xây dựng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh được đánh giá là có nhiều lợi thế nếu lựa chọn phát triển vào lĩnh vực làm tiếp thị liên kết. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Phương Oanh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc trong các hoạt động nghệ thuật như trước. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, đặc biệt là hành trình chăm sóc và nuôi dạy hai con song sinh. Trong vlog gần đây, cô cũng có những chia sẻ gần gũi về cuộc sống làm mẹ, nhất là khi các con bước vào giai đoạn 2 tuổi với nhiều thay đổi trong quá trình trưởng thành.

Thay vì liên tục tham gia phim ảnh hay các sự kiện giải trí, Phương Oanh lựa chọn tận hưởng nhịp sống bình yên hơn bên gia đình. Qua những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên cho thấy hình ảnh một người mẹ bận rộn nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, chủ động cân bằng giữa việc chăm sóc con cái và phát triển những hướng đi riêng.

Hiện tại, Phương Oanh không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng kể từ khi cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2022. Cặp đôi từng trải qua nhiều tranh luận trái chiều trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, xây dựng tổ ấm và đón cặp song sinh chào đời.

Sau những biến động trong cuộc sống gia đình, Phương Oanh có khoảng thời gian hạn chế chia sẻ đời tư. Khi trở lại mạng xã hội, nữ diễn viên không nhắc nhiều đến những câu chuyện đã qua mà tập trung đăng tải các nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày như nấu ăn, chăm sóc gia đình và những khoảnh khắc giản dị bên các con. Sự thay đổi trong cách xuất hiện này cũng giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.