"Bản sao mini" của Phương Oanh gây sốt: Thần thái từ bé, đôi mắt y đúc Shark Bình

Giữa lúc cuộc sống gia đình trải qua nhiều biến động, diễn viên Đỗ Phương Oanh vẫn lặng lẽ vun vén tổ ấm và thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên con gái nhỏ qua những bài đăng hiếm hoi nhưng lần nào cũng gây bão mạng xã hội.

Mới đây, cô đăng loạt ảnh hai mẹ con dạo phố buổi sáng, lập tức thu hút hơn 21.000 lượt thích và gần 500 bình luận. Trong ảnh, Phương Oanh diện váy trắng lệch vai thanh lịch, nắm tay con gái nhỏ đang bi bô bước đi trên phố. Cô bé mặc jumpsuit kẻ caro, đeo ba lô nhỏ, tay cầm bông hoa, vừa đi vừa cười khoảnh khắc đời thường mà đong đầy sự ấm áp.

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Điều khiến cư dân mạng xôn xao nhất chính là ngoại hình của cô bé. Nhiều người nhận xét bé thừa hưởng đôi mắt rõ nét từ bố. "Cặp mắt giống cha quá", "Giống shark Bình thế", là những bình luận được thả nhiều cảm xúc nhất. Bên cạnh đó, không ít người lại thấy bé là "phiên bản mini" của Phương Oanh: "Giống mẹ là phiên bản mini", "Nàng ta có thần thái từ bé đó". Và đông đảo netizen đơn giản là tan chảy trước độ đáng yêu của bé: "Em đáng yêu quá điiiii", "Trông em chill kia".

Phương Oanh và Shark Bình kết hôn năm 2023, có một con gái chung. Từ sau khi chồng vướng vào biến cố pháp lý cuối năm 2025, nữ diễn viên gần như im lặng trên mạng xã hội về chuyện gia đình, chỉ thỉnh thoảng update những hình ảnh nhẹ nhàng, bình yên bên con. Sự xuất hiện ít ỏi đó lại càng khiến người hâm mộ trân trọng và dõi theo.