Trong quan niệm dân gian, tiết Kinh Trập (rơi vào khoảng đầu tháng 3 Dương lịch, tiết Kinh Trập năm nay bắt đầu vào ngày 5/3) là lúc những cơn mưa phùn và tiếng sấm đầu mùa bắt đầu xuất hiện, gọi vạn vật cựa mình tỉnh giấc sau chuỗi ngày lạnh lẽo. Khí trời ấm áp đan xen sức sống mới không chỉ làm cây cối đâm chồi nảy lộc mà còn mang theo nguồn năng lượng phong thủy vô cùng mạnh mẽ.

Chạm ngõ tiết Kinh Trập năm 2026, đất trời giao hòa tạo ra những luồng sinh khí mới, vượng tài vượng lộc. Vòng quay của vũ trụ đã âm thầm chọn ra 4 con giáp may mắn nhất để "trải thảm đỏ". Những nhọc nhằn của ngày cũ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một giai đoạn làm ăn thuận lợi, tình cảm ấm êm, cứ nỗ lực là tiền tài tự khắc chảy tràn vào túi.

1. Tuổi Dần: Khí thế bừng bừng, mở đường đón lộc

Nói đến những con giáp vượng phát nhất khi mùa xuân gõ cửa, chắc chắn không thể bỏ qua tuổi Dần. Vốn mang trong mình bản mệnh của sự mạnh mẽ và quyết đoán, lại gặp đúng tiết Kinh Trập nạp đầy sinh khí, người tuổi Dần như "hổ mọc thêm cánh". Bước sang giai đoạn này trong năm 2026, những bế tắc hay khó khăn trong công việc bỗng dưng tìm được hướng giải quyết vô cùng êm đẹp. Bạn không cần phải đao to búa lớn hay vất vả bon chen quá nhiều, bởi những mối quan hệ tốt đẹp từng gieo mầm trước đó nay bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho bạn những đối tác vô cùng chất lượng.

Đây là lúc tuổi Dần cảm nhận rõ nhất câu nói "thời tới cản không kịp". Dòng tiền bắt đầu đổ về tài khoản từ những dự án dang dở hoặc những công việc tay trái mà bạn từng nghĩ chỉ làm cho vui. Hơn thế nữa, tinh thần của tuổi Dần trong những ngày này vô cùng sảng khoái, cởi mở, đi đến đâu cũng tỏa ra năng lượng tích cực khiến ai cũng muốn lại gần. Chỉ cần giữ vững sự chân thành và bớt đi đôi chút nóng nảy, tuổi Dần sẽ thu gom trọn vẹn mọi phúc khí mà đất trời ban tặng trong dịp này.

2. Tuổi Tuất: Nỗ lực đơm hoa, tài vận sang trang

Thật thà, tận tụy và luôn hết lòng vì công việc là những nét tính cách quý báu của người tuổi Tuất. Dù có những lúc cảm thấy mình làm nhiều nhưng hưởng chẳng bao nhiêu, thì xin tuổi Tuất hãy kiên nhẫn đợi đến tiết Kinh Trập 2026. Đây chính là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình rực rỡ của bản mệnh. Tiếng sấm đầu xuân như đánh thức luôn cả kho tài lộc đang chờ đợi bạn phía trước. Sự nghiệp của người tuổi Tuất bước vào giai đoạn thăng tiến vùn vụt, có cơ hội được cấp trên cất nhắc hoặc nhận được một lời mời hợp tác làm ăn sinh lời lớn.

Điều đáng quý nhất là vượng khí của tuổi Tuất trong dịp này diễn ra vô cùng bền vững và êm đềm chứ không hề xô bồ. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ thấy khách hàng tấp nập hơn, các khoản nợ cũ trôi đi một cách nhẹ nhàng, dòng vốn quay vòng mượt mà giúp bạn tích lũy được một khoản kha khá. Không chỉ rủng rỉnh về mặt tiền bạc, gia đạo của tuổi Tuất cũng ngập tràn tiếng cười. Những hiểu lầm nhỏ nhặt trong gia đình được tháo gỡ, vợ chồng đồng thuận êm ấm, cùng nhau vun vén tạo nên một tổ ấm vững chãi, bình yên.

3. Tuổi Hợi: Quý nhân đưa đường, lộc lá tự nhiên đến

Người tuổi Hợi vốn trời sinh có bản tính xởi lởi, hay lam hay làm và hiếm khi so đo tính toán thiệt hơn. Nhờ cái tâm lương thiện ấy mà bước sang tiết Kinh Trập 2026, tuổi Hợi nghiễm nhiên lọt vào danh sách những con giáp được thần Tài ưu ái bậc nhất. Sự may mắn của tuổi Hợi trong giai đoạn này đến một cách rất tự nhiên, mộc mạc và đôi khi là đầy bất ngờ. Có thể là một khoản thưởng nóng từ công ty, một món quà giá trị từ người thân, hoặc một khoản đầu tư nhỏ bỗng dưng sinh lời rực rỡ.

Thời điểm này, vượng khí vây quanh giúp tuổi Hợi đi đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ. Quý nhân của bạn không ở đâu xa, đôi khi chính là những người bạn cũ, đồng nghiệp hay thậm chí là những người bạn mới quen biết qua những cuộc trò chuyện tình cờ. Họ mang đến cho tuổi Hợi những thông tin quý giá, những lời khuyên chân thành giúp bạn đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt. Chỉ cần tuổi Hợi luôn giữ được sự lạc quan, tự tin nắm bắt cơ hội và không chần chừ do dự, con đường làm giàu trong tiết Kinh Trập sẽ trải đầy hoa hồng.

4. Tuổi Mùi: Bình an rạng rỡ, tình tiền viên mãn

Khép lại danh sách 4 con giáp bứt phá trong tiết Kinh Trập 2026 chính là tuổi Mùi. Mùa xuân là khoảng thời gian người tuổi Mùi cảm thấy tâm hồn mình dịu lại, nhẹ nhàng và tràn đầy cảm hứng nhất. Năm nay, tiết Kinh Trập mang đến cho tuổi Mùi một món quà vô giá: đó là sự cân bằng và viên mãn trên mọi phương diện. Trong công việc, những dự định ấp ủ bấy lâu nay bỗng tìm được thiên thời địa lợi nhân hòa để bung nở. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh, tuổi Mùi đều thu hái được những thành tựu đáng tự hào, lợi nhuận gia tăng đều đặn khiến nỗi lo cơm áo gạo tiền tan biến.

Đặc biệt hơn, đây là khoảng thời gian rực rỡ về mặt tình cảm đối với tuổi Mùi. Ai còn độc thân sẽ rất dễ "va" phải chân ái của đời mình qua những cuộc gặp gỡ mùa xuân rộn rã. Còn với những người đã có đôi có cặp, tình yêu giữa hai người càng thêm khăng khít, thấu hiểu. Sự thăng hoa trong tâm hồn chính là liều thuốc kích thích tuyệt vời nhất, giúp tuổi Mùi càng làm việc càng hăng say, thu hút thêm vô số nguồn năng lượng thịnh vượng về phía tổ ấm của mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)