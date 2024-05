MC Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng đặc biệt là với các bạn trẻ. Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, Khánh Vy thường xuyên chia sẻ những video mang năng lượng tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ về cách học tập và làm việc hiệu quả. Hay còn có cả những buổi "talk" với những nhân vật thú vị giúp người xem đúc rút được những bài học nhiều giá trị.



MC Khánh Vy.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân của mình, Khánh Vy có chia sẻ video về cuộc trò chuyện với GS. Phan Văn Trường với tựa đề “Cách để Trở Thành Phiên Bản Tốt Nhất và Phi Thường Nhất của Chính Mình”. GS. Phan Văn Trường từng là cố vấn thương mại của Chính phủ Pháp, được Tổng thống Pháp trao tặng Bắc đẩu bội tinh năm 2007, nhiều năm làm lãnh đạo doanh nghiệp quy mô toàn cầu, tham gia giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng. GS từng đi qua 80 quốc gia, đàm phán các hợp đồng lên tới 60 tỷ USD. Ở tuổi 78, giáo sư vẫn luôn giữ nhiệt huyết với các hoạt động khuyến học, truyền "lửa" cho các bạn trẻ.

GS. Phan Văn Trường.

Cũng giống như cách tiêu đề thể hiện, cuộc trò chuyện của GS. Phan Văn Trường và MC Khánh Vy xoay quanh những chia sẻ được tích lũy từ kinh nghiệm quý giá của GS. Phan Văn Trường, từ việc chọn chọn đúng nghề nghiệp dựa trên đam mê và sở trưởng hay những kỹ năng thương thuyết, đàm phán, năng giao tiếp, quản trị bản thân và doanh nghiệp. Thậm chí là những chia sẻ về tình yêu đôi lứa, sự gắn kết cùng người bạn đời.

Thử, cọ xát, tìm ra khả năng tốt nhất của mình - Cơ hội để LÊN CAO

Trên con đường trưởng thành, tìm hướng đi về tương lai của mỗi người, đều phải đứng giữa những ngã rẽ lựa chọn. Đặc biệt, với thời đại này, sự lựa chọn của người trẻ cũng nhiều hơn và chọn được rồi, vẫn luôn đặt ra cho bản thân câu hỏi “liệu mình đã chọn đúng hay không”.



Trước vấn đề này, GS. Phan Văn Trường đưa ra lời khuyên dưới góc nhìn của một người đã sống qua nhiều thế hệ là “Không phải lựa chọn”. GS. Phan Văn Trường chia sẻ: “Thật ra khi mình nhìn những cái resume của các bạn trẻ, mình thấy các bạn thay đổi 4, 5 lần nghề nghiệp. Rõ ràng nghề nghiệp đầu tiên đâu có quan trọng vì đằng nào còn thay đổi 4 5 lần nữa. Mình phải hiểu hiện tượng tuổi trong cuộc sống của mình. Mình chưa 40 tuổi, thánh nhân sinh ra mình chỉ cốt cho mình phải va chạm, cọ xát , thử thách đớn đau, sẹo đầy người để mình trở thành con người mà vũ trụ muốn mình trở thành. Người ta chọn nghề thật không phải người ta chọn nghề lúc 22 hay 18 tuổi đâu, lúc đó toàn là cọ xát để xem khả năng tiềm tàng trong tay mình là gì”.

Để khám phá bản thân và tìm ra khả năng tiềm tàng của chính mình, GS. Phan Văn Trường cho rằng, chúng ta đều phải thực hiện “phép thử”. Mình phải thử cái tay của mình có khéo hay không, giọng của mình có hay không?... Và chúng ta có 40 năm để thử thách và tìm ra những giá trị của bản thân mình.

“90% các bạn trẻ thời nay không có cơ hội biết là mình sinh ra với chức năng gì, đến năm 40 tuổi còn không biết và chỉ mơ có một chuyện thôi làm giám đốc và làm tiền. Mình phải tự thử thách. Mình có 40 năm để làm việc đó. Tư duy của người Việt Nam chúng ta nghĩ rằng 22 tuổi là già rồi, lấy chồng, lấy vợ đi, và đẻ con mau mau lên rồi làm giám đốc năm 35 tuổi cho tôi, xong rồi cuộc đời tới rồi, có sướng không?”, GS. Phan Văn Trường chia sẻ.

GS cũng đưa ra lời khuyên, chỉ khi “thử” và làm những điều mà khả năng của mình tốt nhất, đấy chính là cơ hội để một người có thể phát triển lên cao hơn. Và “lên cao” ở đây không phải lương cao, chức to mà là được đóng góp đúng giá trị của mình.

GS. Phan Văn Trường nói: “Tất cả những nghề mình phải làm hết để mình biết được khả năng tự nhiên của mình, bẩm sinh của mình, lúc đó mới chọn. Chỉ khi nào mình sử dụng chức năng mà mình tốt nhất thì lúc đó mình mới có cơ hội để mình lên rất cao. Lên cao không có nghĩa là lên chức cao, lên lương to. Lên cao đó là mình tìm được sự thỏa mãn, là mình hiểu được vũ trụ đã sinh ra mình để làm việc đó, đóng góp giá trị đó cho nhân loại. Lúc đó, mình sung sướng vô cùng”.

Vùng an toàn là vùng thể hiện được tài năng, không phải LƯƠNG và đi làm 8 TIẾNG/NGÀY

Nhìn lại chặng đường của mình, GS. Phan Văn Trường cũng chia sẻ, ông đã kinh qua đến những chức vụ to nhất trong doanh nghiệp, thế nhưng đến 50 tuổi, GS vẫn chưa được làm đúng nghề. Và để được hạnh phúc khi làm đúng công việc của mình, GS cũng phải trải qua một quá trình rất nhiều khó khăn và thử thách.

“Thầy đã từng ở những chức vụ to nhất có thể ở trong doanh nghiệp rồi. Thế nhưng vẫn chưa đúng nghề, lúc đó mình 50 tuổi mình chưa đúng nghề. Sau này, thầy bắt đầu giảng giải lại trải nghiệm của mình thì mình mới hiểu được là mình sinh ra để mà trao lại cho các bạn trẻ những giá trị mà các bạn cần học. Chính vì vậy, ông trời ông nắn mình một cách quần quật, nắn mình như miếng bột, đủ mọi kiểu rồi làm mình làm thành bánh mì dài, bánh mì ngắn… Mình tan nát hết cả nhiều lần rồi thì lúc đó mình mới hiểu được rằng thật ra cái giá trị của mình ở đâu”, GS. Phan Văn Trường chia sẻ.

Theo GS. Phan Văn Trường, để làm được đúng nghề, không có lựa chọn nào khác là phải trải nghiệm, thử thách với nhiều nghề khác nhau. “Khi mình làm đúng nghề, mình hạnh phúc vô cùng. Lúc đó, mình không tìm hạnh phúc nào khác vì mình chìm đắm trong hạnh phúc đó. Quả thực khi mình nói như thế thì mình chẳng có lựa chọn gì cả vì mình phải trải qua tất cả các nghề”, GS. Phan Văn Trường nói.

Bằng những kinh nghiệm quý giá của mình, GS. Phan Văn Trường đã đưa ra một lời khuyên cho các bạn trẻ hãy cọ xát và bước vào những vùng không an toàn. GS chia sẻ: “Lời khuyên của thầy dành cho các bạn trẻ là hãy cọ xát mình, lăn xả mình vào tất cả những việc mà xã hội lôi cuốn mình vào rồi vỡ đầu, vỡ tai, thất bại ê chề, vui đi vì tất cả những điều đó làm cho mình khám phá khả năng thực chất của mình”.

“Từ giờ đến 40 tuổi là phải đi vào, nhào đầu vào những vùng không an toàn mà thôi. Và cái vùng an toàn là vùng sẽ giúp mình thể hiện tất cả tài năng của mình. Cái đó mới là cái an toàn thật. Chứ không phải an toàn là có lương và đi làm một ngày 8 tiếng thôi nhé. Cái đó không phải an toàn, cái vùng đó là vùng không an toàn. Vì mình không thể nào giữ được cơ thế đó quá lâu đâu”, GS nói thêm.