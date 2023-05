Góp vui vài phút trong phim đang hạng 1 toàn cầu, mỹ nhân Vườn Sao Băng "gây sốt" vì trẻ đẹp ở tuổi 43

Đang thống trị nền tảng Netflix toàn cầu hiện tại, bộ phim học đường XO, Kitty - ngoại truyện của Những Chàng Trai Năm Ấy (To All the Boys) khiến khán giả thích thú không chỉ bởi dàn diễn viên trẻ đẹp. Bộ phim còn gây bất ngờ lớn khi có những vai khách mời không báo trước, đơn cử là sự xuất hiện của mỹ nhân Vườn Sao Băng.

Trong XO, Kitty, sự xuất hiện của nữ diễn viên Hàn nổi tiếng Han Chae Young khiến nhiều khán giả bàn tán và yêu thích. Chỉ góp mặt vài phút, Han Chae Young thủ vai Dami - một nữ diễn viên kỳ cựu của màn ảnh nhưng có lịch trình vô cùng bận rộn. Vì đang bận quay phim ở Mỹ nên Dami chỉ có thể thường xuyên gọi điện cho cậu con trai Min Ho (Lee Sang Heon) qua điện thoại.

Ở tuổi 43, nhan sắc của nữ diễn viên được khen ngợi, thậm chí trẻ đẹp hẳn ra. Thời trang của cô trong phim cũng gây ấn tượng, tỏa ra khí chất minh tinh màn ảnh dù cho có khá ít thời lượng lên hình.

Han Chae Young đóng vài phút trong XO, Kitty mà vẫn gây ấn tượng mạnh

Những ai yêu thích phim Hàn đều đã quá quen thuộc với Han Chae Young. Cô ra mắt màn ảnh thông qua bộ phim Trái Tim Mùa Thu do Song Hye Kyo đóng chính, được mến mộ bởi nhan sắc như búp bê. Thế nhưng phải đến năm 2009, nữ diễn viên mới thành công ghi điểm trong lòng khán giả với vai minh tinh Seo Hyun trong Vườn Sao Băng, và cũng là người mà Ji Hu (Kim Hyun Joong) một thời yêu thương.

Han Chae Young nổi tiếng với Vườn Sao Băng

Thời gian gần đây, Han Chae Young không còn đóng phim nhiều như xưa. Năm 2019, cô đóng Lời Thề Với Thánh và đạt thành công về tỷ suất người xem, giúp cô được đề cử giải thưởng MBC cuối năm. Tuy nhiên bước qua phim Nhà Tài Trợ vào năm 2022, nữ diễn viên khó duy trì được thành công của mình. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận về Han Chae Young, đó là nhan sắc xứng danh "búp bê xứ Hàn" của cô trong suốt bao năm.

Ở tuổi ngoài 40, Han Chae Young vẫn trẻ đẹp

Ảnh: Netflix