Gợi ý thực phẩm cực chuẩn để nấu ăn trong mùa hè: Chứa lượng kali gấp 5 lần chuối và đây là 5 cách chế biến

Mùa hè là thời điểm mà quá trình trao đổi chất của cơ thể đạt đỉnh điểm. Vào thời điểm này, chúng ta cần bổ sung đủ chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe. Trong số nhiều nguyên liệu, đậu đen là một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe mùa hè. Chúng không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn có thể được chế biến theo nhiều cách. Ăn đậu đen thường xuyên có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe.

Vì sao đậu đen là "ngôi sao" dinh dưỡng mùa hè

Đậu đen rất giàu các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, đặc biệt là kali. Cứ 100 gram đậu đen chứa khoảng 1377 miligam kali, trong khi cùng trọng lượng đó chuối chỉ chứa 256 miligam, nghĩa là đậu đen chứa lượng kali gấp 5 lần chuối. Kali rất quan trọng đối với cơ thể con người. Nó có vai trò duy trì áp suất thẩm thấu của dịch nội bào, tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của tim, thần kinh và cơ bắp. Vào mùa hè nóng bức, cơ thể dễ dàng mất kali qua mồ hôi. Ăn nhiều đậu đen có thể bổ sung kali kịp thời, ngăn ngừa các triệu chứng như mệt mỏi và suy nhược do thiếu kali gây ra, giúp bạn duy trì năng lượng dồi dào ngay cả trong mùa hè oi bức. Nhờ rất giàu kali nên đậu đen cũng giúp điều hòa cân bằng nước. Kali cũng đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì huyết áp khỏe mạnh, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ loãng xương.

Vì vậy bạn đừng bỏ lỡ nguyên liệu đậu đen trong mùa hè này! Dưới đây là 5 cách chế biến mà bạn có thể áp dụng.

5 cách chế biến đậu đen ngon tuyệt

1. Sữa đậu đen

Sữa đậu đen là một thức uống đơn giản và bổ dưỡng. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần ngâm đậu đen trong nước khoảng 4-6 tiếng trước để chúng ngấm nước và nở ra. Sau đó, cho đậu đen đã ngâm vào máy làm sữa hạt, thêm lượng nước vừa đủ, nhấn nút làm sữa đậu nành và chờ khoảng 20 phút. Một cốc sữa đậu đen thơm ngon đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể thêm đường phèn hoặc mật ong để sữa đậu đen ngọt và ngon hơn. Sữa đậu đen giàu protein, vitamin và khoáng chất, có tác dụng bổ âm dưỡng ẩm, bổ tỳ vị, rất thích hợp để uống vào mùa hè.

2. Canh đậu đen và sườn heo

Món canh này bổ dưỡng và ngon miệng. Hãy chuẩn bị khoảng 100-150g đậu đen, 300g sườn heo, vài lát gừng và 2 cây hành lá, gia vị. Trước tiên, rửa sạch đậu đen và chặt sườn heo thành miếng nhỏ, chần qua nước sôi để khử mùi hôi. Sau đó, cho đậu đen, sườn heo, gừng thái lát và hành lá (cuộn lại) vào nồi đất, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1-2 tiếng, đến khi đậu đen cùng sườn heo mềm. Cuối cùng, nêm gia vị cho vừa ăn. Canh sườn heo đậu đen có lợi cho việc bổ thận và máu, tăng cường cơ bắp và xương khớp; ăn thường xuyên có thể giúp chân bạn khỏe hơn.

3. Salad đậu đen

Trong những ngày hè nóng bức, món salad đậu đen thanh mát là một lựa chọn tuyệt vời. Sau khi ngâm nở thì luộc đậu đen đến khi chín mềm, vớt ra để ráo nước và cho vào bát. Thêm dưa chuột, cà chua, ớt chuông, bơ và các loại rau củ khác mà bạn thích (các nguyên liệu thái hạt lựu), sau đó cho lượng dầu ô liu, giấm, muối và tiêu đen vừa đủ. Trộn đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Salad đậu đen giàu chất xơ và vitamin, có thể thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất.

4. Cơm đậu đen

Nấu cơm với đậu đen giúp tăng cả kết cấu và giá trị dinh dưỡng của cơm. Ngâm đậu đen trong 3-4 tiếng trước khi nấu, sau đó cho vào nồi cơm điện cùng với gạo và nấu như bình thường. Cơm đậu đen là một món ăn chính giàu dinh dưỡng, được cho là giúp bổ khí, tăng cường chức năng tỳ vị và thận, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

5. Chè đậu đen

Hãy chuẩn bị 250g đậu đen sau đó rửa sạch, cho vào nồi. Thêm khoảng 1.5 lít nước vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn mở hé nắp nồi hạ lửa vừa nấu thêm khoảng 20 phút nữa. Khi đậu đen đã chín, đậy nắp kín lại tắt bếp ủ thêm 15 phút cho đậu mềm và ngon hơn. Sau khi ủ xong, vớt đậu đen ra, cho vào một nồi khác rồi thêm 200gr đường vào trộn đều. Bật bếp và rim đậu đen với đường cho đến khi thấm nước đường và hơi sệt lại. Sau đó đổ phần nước đậu đen vào và đun sôi thêm vài phút. Chè đậu đen bạn có thể ăn cùng vài viên trân châu dừa, thêm nước cốt dừa và dừa khô (hoặc lạc rang) rất ngon và giải khát hoàn hảo.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để ăn đậu đen, chúng ta có thể kết hợp đậu đen vào chế độ ăn uống hàng ngày theo nhiều cách. Ăn nhiều đậu đen giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mang lại năng lượng và sức khỏe tốt hơn trong mùa hè này. Đừng chần chừ nữa, hãy áp dụng ngay và thêm đậu đen vào bữa ăn của bạn. Ngoài 5 công thức biến đậu đen này bạn cũng có thể cho đậu đen vào nấu cháo, làm bánh, làm tương đậu...