Gợi ý những điểm du lịch hàng đầu dành cho cả gia đình năm 2022

Du lịch gia đình giúp gia tăng tình cảm

Để giúp chuyến du lịch của gia đình trở nên trọn vẹn, hãy cùng tham khảo những địa điểm du lịch hàng đầu cho cả nhà trong năm 2022.

Phú Quốc

Biển đảo chắc chắn là địa điểm du lịch phổ biến và yêu thích nhất của các gia đình. Phú Quốc đang vào mùa đẹp nhất trong năm (từ tháng 11 - tháng 4), vì vậy hiện đang có rất nhiều gia đình đã lựa chọn nơi đây để vui chơi, nghỉ dưỡng. Những ngày này, thời tiết Phú Quốc có nắng đẹp, ít mưa, rất thích hợp để cho trẻ em vui chơi ngoài bãi biển.

Đặc biệt mới đây, dự án siêu quần thể giải trí United Center được ra mắt đang thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Với các tổ hợp vui chơi đình đám khiến giới trẻ và các bạn nhỏ mê tít: Vinwonders, Vinpearl Safari, Bảo tàng gấu Teddy….Không chỉ vậy, United Center còn bao gồm các khu dịch vụ đẳng cấp cho người lớn như: Sòng bài Corona Casino lớn nhất Việt Nam, "thành phố không ngủ" Grand World,....

Với mô hình All in One, du khách không mất nhiều chi phí cho việc di chuyển, dễ dàng tự do đi lại giữa các khu trong tổ hợp.

Check in cùng gia đình tại United Center

Sapa

Sapa đang vào mùa hoa đào nở rộ đón xuân về, vì vậy đừng bỏ lỡ dịp ngắm hoa đào đẹp nhất trong năm cùng cả gia đình. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho những gia đình tại miền Bắc có nhu cầu đi du lịch nhưng ngại di chuyển bằng máy bay. Tới đây, cả gia đình cũng đừng quên check in tại những địa điểm đẹp tuyệt vời: Đỉnh Phan Xi Păng, Cổng Trời, Thác Bạc, đèo Ô Quy Hồ,.....

Với tiết trời đầu xuân khá lạnh, hãy chuẩn bị quần áo ấm, đặc biệt là các em bé và mang theo ô dù dự phòng cơn mưa bất chợt.

Du lịch Sapa cho gia đình có trẻ nhỏ

Phương tiện di chuyển thuận tiện nhất chính là xe ô tô gia đình, hoặc bạn có thể cùng gia đình đi tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai để gia tăng trải nghiệm cho chuyến đi. Khi di chuyển tại các khu tham quan có thể sử dụng dịch vụ xe điện, cáp treo Phan Xi Păng, tàu hỏa Mường Hoa,.... vừa tiết kiệm thời gian và sức khỏe để vui chơi.

Hạ Long

Với mục tiêu kích cầu du lịch, mở cửa đón khách trong năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra những chính sách vô cùng hấp dẫn như: giảm giá 50% phí tham quan Vịnh Hạ Long, khu du lịch Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, vé xe bus cho khách đến và đi tại sân bay Vân Đồn…. áp dụng từ 1/1/2021 đến 30/6/2022.

Gia đình bạn có thể lựa chọn du lịch tự túc, hoặc hãy cùng làm mới chuyến đi với trải nghiệm mô hình nghỉ dưỡng đang rất thịnh hành đó là du thuyền Hạ Long.

Nghỉ dưỡng du thuyền Hạ Long

Bố mẹ sẽ yên tâm tuyệt đối bởi các du thuyền cao cấp đều đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống dịch an toàn. Với lịch trình chỉ từ 2 ngày 1 đêm, du khách sẽ vừa được nghỉ dưỡng, vừa kết hợp tham gia các hoạt động bổ ích, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ như thăm hang động, làng chài, đạp xe, chèo kayak trên Vịnh, câu mực về đêm,.... giúp tăng tương tác và gắn kết tình cảm gia đình.

Nha Trang

Nha Trang là một trong những thành phố du lịch đầu tiên có xúc tiến mạnh mẽ các chương trình ưu đãi chào đón khách du lịch. Các khu nghỉ dưỡng phù hợp cho cả gia đình đa phần xây dựng theo tiêu chí khép kín, xa khu vực dân cư như: Vịnh Ninh Vân, Vịnh Vân Phong, đảo Hòn Tre….

Các dịch vụ nổi bật đang được đưa vào hoạt động như: khu sinh thái Sao Biển, Làng tre Nha Trang hay khu vui chơi VinWonders đã chính thức mở cửa từ cuối tháng 10/2021 với chính sách giá vé ưu đãi cho người dân khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Sẽ thật thú vị khi cả nhà có một chuyến nghỉ dưỡng tới thành phố biển hot nhất cả nước, các bạn nhỏ được nô đùa thỏa thích sau thời gian học tập vất vả.

Du lịch hè biển Nha Trang

Đà Lạt

Sẽ thật thiếu sót khi bỏ qua Đà Lạt, với khí hậu mát mẻ, ôn hòa quanh năm, nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 18 - 25 độ, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình.

Du lịch Đà Lạt với các hoạt động hấp dẫn các bạn nhỏ

Các địa điểm vui chơi dành cho cả nhà như vườn thú Zoodoo, trại cún Black Rock Garden, trại cừu với các con vật dễ thương, gần gũi khiến các bạn nhỏ mê mẩn vui đùa.

Nếu yêu thích không gian rộng rãi, yên tĩnh để thư giãn ngắm cảnh, bạn có thể lựa chọn các khách sạn resort gần Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6km. Văn hóa ẩm thực nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, hãy cùng cả gia đình thưởng thức những món ăn nổi tiếng như: Lẩu gà lá é, kem bơ, bánh ướt lòng gà,.....

