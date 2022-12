Gợi ý cách sử dụng nội thất hợp lý cho căn hộ chung cư diện tích nhỏ chỉ hơn 50m2

Phong cách tối giản trong thiết kế chính là việc loại bỏ những chi tiết rườm rà, phức tạp và không cần thiết. Khi sử dụng phong cách nội thất tối giản, các kiến trúc sư mong muốn sẽ đem đến cho gia chủ một không gian thoải mái, đơn giản nhưng tiện nghi. Các vật dụng cầu kì được thay bằng các đồ dùng thông minh, nhỏ gọn và tối ưu hóa được công năng.

Điều này được áp dụng thông minh và thành công trong không gian sống của gia đình nhỏ ở Hà Nội có 4 thành viên gồm vợ chồng và 2 con. Chia sẻ về căn hộ 58m² hiện tại, chị Hà Phương (hiện là nhân viên truyền thông) cho biết đây vốn đã là 1 ngôi nhà khá bé nên khi có con, số thành viên tăng lên thì cảm giác lại càng bé hơn. Dù bất tiện như vậy nhưng người chồng chị là anh Đình Lê lại chưa thực sự muốn chuyển đi và thay đổi chỗ ở vì đã sinh sống ở đây một thời gian dài.

Căn hộ của hai vợ chồng trước khi cải tạo.

Sau khi lắng nghe ý kiến của hai vợ chồng, kiến trúc sư Trịnh Hiếu và Minh Tuấn của chương trình Là Nhà đã lên ý tưởng và thiết kế lại toàn bộ không gian cho căn hộ nhỏ này. Không gian sau khi được cải tạo thông thoáng hơn, đủ không gian sinh sống trong gia đình, đặc biệt vẫn rất ấm cúng, gần gũi.

Không gian sống sau khi cải tạo.

Cùng bóc xem các kiến trúc sư đã sử dụng những món đồ nội thất thông minh nào trong không gian sinh hoạt chung của cặp vợ chồng để biến không gian nhỏ hẹp bỗng rộng rãi, thênh thang.

1. Phòng khách: Bàn + Sofa

Thay vì sử dụng sofa kích thước lớn, họa tiết rườm ra thì kiến trúc sư chọn mẫu sofa kích thước vừa phải với thiết kế basic cơ bản. Gam màu trắng hòa vào cùng với màu tường cũng giúp ăn gian thị giác rất nhiều.

Với bàn cafe uống nước, mẫu thiết kế hiện đại, kích thước hợp lý nên không tốn quá nhiều diện tích. Màu đen cũng được sử dụng cho bàn để tạo điểm nhấn chính giữa cho không gian phòng khách.

Nếu muốn có không gian giống như trên, bạn có thể tham khảo các sản phẩm mua tương tự tại đây.

2. Phòng bếp, bàn ăn

Vì không gian chật hẹp nên kiến trúc sư đã thiết kế các khu vực chức năng theo kiểu không gian mở. Sau đó tận dụng khoảng ngắn cách giữa phòng bếp và phòng khách để cơi nới đặt thêm vào chiếc bàn ăn rộng rãi. Nhờ cách sắp xếp khéo léo này mà vừa đảm bảo được công năng và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, không gian di chuyển vẫn rộng rãi, dễ chịu.



Nếu muốn có không gian giống như trên, bạn có thể tham khảo các sản phẩm mua tương tự tại đây.

Phong cách nội thất phù hợp với nhà nhỏ thường được áp dụng nhiều ở các thành phố lớn khi diện tích sống ngày càng bị thu hẹp. Với thực trạng hiện nay như “tấc đất tấc vàng”, “đất chật người đông” tại các đô thị lớn thì các ngôi nhà hay căn hộ chung cư nhỏ chỉ 58 mét vuông rất phổ biến.



Với việc hạn chế về diện tích và không gian như vậy thì phong cách nội thất cần lựa chọn một cách thông minh và phù hợp nhất để giúp căn hộ có thêm không gian nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đời sống.

