Bóc giá 3 loại vật liệu cách nhiệt phải có cho nhà hướng tây để hè này đỡ “bốc hỏa”

1. Sơn cách nhiệt

Sơn cách nhiệt hay sơn chống nóng thường đều có tác dụng phản xạ lại ánh sáng, hạn chế truyền nhiệt từ môi trường ngoài vào lớp vật liệu bên trong. Nhiệt độ bên ngoài càng cao, hiệu quả chống nóng càng tăng lên.

Sơn cách nhiệt cho tường, mái tôn hoặc sàn sân thượng là cách cực kì hiệu quả để hạn chế tăng nhiệt bên trong nhà.



Ví dụ, loại sơn cách nhiệt KOVA CN-05 được quảng cáo là giảm được tới 12 - 20 độ C cho mái tôn nếu nhiệt độ bên ngoài đạt mức 60 độ C. Nếu nhiệt bên ngoài khoảng 45 độ C thì mức giảm ở khoảng 5 - 8 độ C. Chỉ cần ngần ấy thôi cũng giúp nhiệt độ trong nhà giảm đi đáng kể, điều hòa không cần hoạt động công suất quá cao để đạt mức nhiệt mát mẻ như mong muốn.

Trên thị trường hiện có khá nhiều lựa chọn sơn cách nhiệt. Ngoài loại KOVA CN-05 với giá 579.000đ/5kg thì còn có Insumax giá 2.700.000đ/17L, Intek giá 800.000đ/5L...

2. Kính 2 lớp cách nhiệt

Kính 2 lớp sử dụng nguyên lý rất đơn giản nhưng có thể giảm nhiệt hiệu quả cho các hộ nhà chung cư, nhà mặt đất. Lớp kính dày cách biệt nhau bằng khoảng chân không được bơm khí trơ ở giữa giúp giảm sự truyền nhiệt độ và âm thanh từ ngoài trời vào trong nhà.

Cấu tạ của các loại kính 2 lớp giúp hạn chế truyền nhiệt, truyền âm từ bên ngoài vào bên trong. Ảnh: internet.



Lớp kính này có thể thay đổi về độ dày, chất liệu và tính năng như kính dán, cường lực hoặc phản quang tùy nhu cầu của gia chủ. Lưu ý, với những ô cửa kính lớn hơn 1,8m2 cần ghép thêm 1 hoặc 2 lớn kính dán, kính cường lực để đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng.

Hiệu quả là vậy nhưng giá lắp đặt các loại cửa kính nhiều lớp lại khá cao. Ví dụ, loại kính hộp cách nhiệt nhiều lớp của Hải Long có giá rẻ nhất từ hơn 600.000đ/m2 cho loại dày 17.78mm lên tới 1.274.000đ/m2 cho loại dày 26.76mm. Mức giá này còn chưa bao gồm thuế VAT và phí lắp đặt.

3. Film cách nhiệt

Một giải pháp tiết kiệm hơn nhưng cũng kém hiệu quả hơn kính 2 lớp cách nhiệt là sử dụng các tấm film dán cách nhiệt. Chúng được cấu tạo từ các lớp vật liệu cách nhiệt như phủ kim loại, men gốm hay nano… để hạn chế truyền nhiệt, chặn tia UV có hại từ bên ngoài vào trong nhà, đồng thời có thể giảm bớt cường độ nắng nếu sử dụng các loại có lớp phủ màu. Ngoài ra, vì là lớp nhựa dán lên mặt kính nên cũng sẽ góp phần tăng độ bền của tấm kính đó, hạn chế vỡ vụn khi gặp tác động bên ngoài.

Dán film cách nhiệt cho cửa kính là phương pháp tiết kiệm, hiệu quả và được sử dụng rộng rãi nhất cho nhà chung cư, khu văn phòng... Ảnh: internet.



Theo bảng giá film cách nhiệt nhà kính của công ty Phương Nam, mỗi m2 film cách nhiệt thường có giá dao động trong khoảng 200.000đ đến hơn 400.000đ tùy chất liệu và độ cách nhiệt/chống UV/cản ánh sáng. Bên cạnh đó còn các loại film dán từ thương hiệu khác như 3M của Mỹ, NEXGARD của Hàn Quốc… với giá cao hơn và hiệu quả cũng tăng đáng kể.

