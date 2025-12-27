Gợi ý 5 món ăn nấu nhanh cho ngày cuối tuần thảnh thơi: Nguyên liệu đơn giản mà ngon miệng

Bạn không muốn tốn nhiều công sức ở nhà cuối tuần này, nhưng vẫn muốn chuẩn bị một bữa ăn ngon cho cả gia đình? 6 món ăn dễ làm và hấp dẫn này chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi người. Chúng bao gồm các nguyên liệu đơn giản để chuẩn bị, ngon miệng và phù hợp với cả người lớn và trẻ em. Nếu bạn yêu thích nấu ăn kiểu gia đình, hãy nhớ theo dõi tôi để dễ dàng nhận được các công thức nấu ăn thân thiện với gia đình mỗi tuần!

1. Công thức món ăn đầu tiên: Cà tím, khoai tây và ớt chuông xào

Với những nguyên liệu rất quen thuộc là khoai tây, cà tím và ớt ngọt bạn có thể dễ dàng mua tại chợ. Sơ chế sạch các nguyên liệu, cắt khoai tây và cà tím thành miếng lớn, bẻ ớt chuông xanh thành từng miếng nhỏ. Đầu tiên, chiên khoai tây cho đến khi vàng nâu rồi vớt ra. Sau đó, chiên cà tím cho đến khi mềm. Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Thêm nước tương và một chút muối cho vừa ăn. Cho ba nguyên liệu vào và đảo đều trước khi dọn ra.

2. Công thức món ăn thứ hai: Tôm xào dưa chuột

Với món ăn này sau khi sơ chế sạch tôm bạn cho vào bát, ướp với một chút muối trong 15 phút. Sau đó rửa sạch dưa chuột, gọt vỏ và bỏ ruột rồi thái miếng có độ dày vừa phải. Làm nóng dầu trong chảo, cho tôm đã ướp vào xào đến khi vàng đều rồi lấy ra. Thêm một ít dầu, phi thơm hành lá thái nhỏ, cho dưa chuột vào xào nhanh, sau đó cho tôm trở lại vào xào cùng. Nêm nếm lại với một chút muối cho vừa ăn.

3. Công thức món ăn thứ ba: Trứng bác với cà chua

Món ăn này vô cùng đơn giản và nhanh gọn. Bạn chỉ cần cắt cà chua thành miếng nhỏ và đánh tan trứng. Cho dầu vào chảo, đảo trứng cho đến khi trứng tơi ra thì lấy ra để riêng. Thêm một ít dầu vào chảo, cho cà chua vào xào đến khi thấy tiết ra nước. Nêm một chút muối và đường, sau đó cho trứng vào chảo và đảo đều. Món ăn đã sẵn sàng!

4. Công thức món ăn thứ tư: Cải thảo nấu đậu phụ, miến và thịt heo

4 nguyên liệu dân dã mà quen thuộc này sẽ giúp gia đình bạn có một bữa ăn nhanh gọn mà ngon miệng. Đầu tiên hãy rửa sạch và thái thịt ba chỉ thành các lát mỏng. Cải thảo rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Miến khoai lang bạn ngâm cho mềm rồi vớt ra để ráo. Đậu phụ cắt thành các khối vuông. Đầu tiên hãy xào thơm gốc hành lá thái nhỏ rồi cho thịt ba chỉ thái lát vào xào cùng đến khi tiết mỡ. Sau đó cho cải thảo vào xào tới khi mềm. Thêm đậu phụ cắt khối và miến đã ngâm, cùng với nước tương và một ít nước. Đun nhỏ lửa trong vài phút, sau đó nêm muối cho vừa ăn và đảo đều. Rắc hành lá thái nhỏ sau khi hoàn thành.

5. Công thức món ăn thứ năm: Thịt heo thái sợi xào ớt chuông xanh

Món ăn này cũng chế biến rất đơn giản và nhanh gọn, hương vị lại đưa cơm. Bạn chỉ cần thái thịt nạc thành từng dải rồi ướp với nước tương và một chút bột bắp. Thái ớt chuông xanh thành từng dải dài gần tương tự như thịt heo. Sau đó cho dầu ăn vào chảo, thêm tỏi băm và một ít gốc hành sau rồi phi thơm. Tiếp đó cho thịt heo đã ướp vào chảo xào đều đến khi thấy đổi màu. Lấy thịt heo ra khỏi chảo, để riêng dùng sau. Tận dụng dầu trong chảo, cho ớt chuông xanh thái sợi, xào đến khi chuyển màu sậm. Tiếp đó cho thịt heo đã xào trước đó trở lại chảo và xào cùng. Nêm thêm chút muối, tinh chất cốt gà và đảo đều là món ăn hoàn thành.

5 món ăn này rất dễ làm, không cần gia vị cầu kỳ và toàn bộ thao tác có thể chuẩn bị trong vòng nửa tiếng là xong. Cả gia đình có thể nhanh chóng quây quần bên nhau và thưởng thức một bữa ăn ấm áp, ngon miệng trong ngày cuối tuần bản thân muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Hi vọng 5 gợi ý món ăn này có thể giúp bạn nha