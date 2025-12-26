Hãy chiêu đãi gia đình 5 món cực ngon, dễ nấu xứng đáng là "món ăn hoàn hảo" cho bữa cơm ngày mùa đông

Trong những ngày đông giá rét, việc bồi bổ cơ thể không nhất thiết phải dựa vào các món thịt với hàm lượng chất béo cao dễ gây gánh nặng cho tiêu hóa; hải sản theo mùa mới chính là kho báu dinh dưỡng thực sự nên xuất hiện trên bàn ăn. Những loại hải sản mùa đông vốn là loại nguyên liệu đã được tích lũy dinh dưỡng trong mùa thu và mùa đông, có thịt chắc hơn, hương vị đậm đà hơn, đồng thời giàu protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa và nhiều khoáng chất khác nhau. Chúng không chỉ giúp bổ sung năng lượng cho gia đình chống chọi với cái lạnh mà còn bồi bổ cơ thể mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu 5 món hải sản theo mùa nhất định phải thử trong mùa đông, với công thức đơn giản và dễ làm, giúp cả gia đình ấm áp hơn trong khi thưởng thức món quà tươi ngon của biển cả mùa đông.

1. Ngao - Món ăn gợi ý: Canh ngao đậu phụ

Vào mùa đông, ngao ẩn mình trong bùn và cát ở vùng biển nông để tích trữ năng lượng. Thịt ngao mập mạp và giòn ngọt, độ tươi ngon vượt trội so với các mùa khác, giúp chúng nổi tiếng là "hải sản tươi ngon nhất". Ngao rất giàu protein chất lượng cao và các khoáng chất như canxi và sắt. Tác dụng bổ dưỡng và giữ ẩm của ngao đặc biệt phù hợp với khí hậu khô hanh mùa đông. Chúng có thể cung cấp dinh dưỡng cho người già và trẻ em mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Nguyên liệu làm món canh bí đao, ngao và đậu phụ

500g ngao, 1 miếng bí đao, 1 miếng đậu phụ non, 2 lát gừng, 2 cây hành lá thái nhỏ, muối, tiêu trắng, vài giọt dầu mè.

Cách làm món canh bí đao, ngao và đậu phụ

Bước 1: Ngâm ngao trong nước muối khoảng 2 tiếng để loại bỏ cát. Sau đó rửa sạch và cho vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng. Luộc ngao đến khi mở vỏ sau đó vớt ra, rửa sạch lại. Để riêng nước cho lắng sau đó lọc lấy phần trong. Đậu phụ non cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Bí đao gọt vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng.

Bước 2: Lọc nước luộc ngao vào nồi sau đó đặt lên bếp, đun sôi. Tiếp theo cho bí đao vào đun khoảng 3 phút rồi thả đậu phụ non rồi đun sôi. Tiếp theo ngao trở lại nồi, nêm thêm chút muối và bột tiêu trắng, đun rồi rồi rắc hành lá thái nhỏ rồi rưới dầu mè vào.

Thành phẩm món canh bí đao, ngao và đậu phụ

Món canh bí đao, ngao và đậu phụ là cách hoàn hảo để thưởng thức loại hải sản ngọt ngon này trong mùa đông, vừa ấm áp lại vừa sảng khoái. Nước canh sẽ có màu trắng sữa và thơm, ngao dai ngon, đậu phụ mềm tan, bí tươi mát. Một ngụm canh nóng hổi này sẽ làm ấm cơ thể bạn từ đầu đến chân ngay lập tức.

2. Bào ngư - Món ăn gợi ý: Bào ngư hấp miến tỏi

Bào ngư phát triển chậm hơn vào mùa đông, dẫn đến thịt chắc hơn, đàn hồi hơn và có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Giàu protein chất lượng cao và nhiều nguyên tố vi lượng, nó có thể bổ sung năng lượng và tăng cường sức khỏe, đặc biệt thích hợp cho các thành viên trong gia đình có thể trạng yếu vào mùa đông. Nhiều người nghĩ rằng bào ngư khó chế biến, nhưng thực tế, cách nấu tại nhà rất đơn giản và ngon miệng, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng làm được.

Nguyên liệu làm món bào ngư hấp miến tỏi

6 con bào ngư, 1 nắm miến nhỏ, 5 tép tỏi, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh hành lá thái nhỏ, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm làm món bào ngư hấp miến tỏi

Bước 1: Làm sạch bào ngư (bạn có thể nhờ người bán làm sạch và về chỉ cần rửa lại) sau đó khía nhẹ các đường đan nhau lên thân bào ngư (để giúp bào ngư thấm gia vị). Ngâm miến trong nước ấm cho mềm rồi vớt ra, để ráo. Băm nhỏ tỏi cho vào bát rồi đun nóng một chút dầu ăn rưới vào để kích thích mùi thơm. Tiếp theo bạn thêm vào bát đựng tỏi các nguyên liệu hồm nước tương, dầu hào, khuấy đều để làm nước sốt.

Bước 2: Rải miếng xuống đĩa sâu lòng sau đó đặt bào ngư lên trên. Tiếp đó rưới nước sốt tỏi lên bào ngư rồi cho vào xửng, đặt lên nồi hấp. Bật bếp và hấp trên lửa lớn trong khoảng 8 phút kể từ khi nước sôi. Sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

Thành phẩm món bào ngư hấp miến tỏi

Món này cực kỳ thơm ngon và rất hợp ăn trong bữa cơm mùa đông. Bào ngư sẽ ngấm nước sốt tỏi đậm đà, tạo nên độ giòn dai ngon, trong khi miến thấm đẫm nước sốt thơm ngon – mỗi miếng ăn đều ngập tràn hương vị.

3. Cá hố - Món ăn gợi ý: Cá hố chiên giòn

Vào mùa đông, cá hố (còn gọi là cá ruy băng) tích lũy lượng mỡ dồi dào để sống sót qua mùa đông lạnh giá, dẫn đến thịt cá đặc biệt căng mọng, mềm mại và hầu như không có mùi tanh. Chúng cũng có rất ít xương, giúp dễ chế biến và an toàn cho cả người già và trẻ em. Cá hố giàu axit béo không bão hòa, chúng bảo vệ mạch máu và cung cấp protein chất lượng cao, khiến chúng trở thành lựa chọn hải sản tiết kiệm chi phí cho bữa cơm trong mùa đông.

Nguyên liệu làm món cá hố chiên giòn

1 con cá hố lớn, 5-7 lát gừng thái sợi, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, bột bắp (tùy chỉnh), muối, dầu ăn.

Cách làm món cá hố chiên giòn

Bước 1: Làm sạch cá hố, bỏ đầu, đuôi và nội tạng, rồi cắt thành từng khúc. Ướp cá với gừng thái sợi, rượu nấu ăn và chút muối trong 10 phút để khử mùi tanh. Sau đó loại bỏ hết gừng rồi phủ đều bột bắp lên các khúc cá đã ướp.

Bước 2: Làm nóng dầu ăn trong chảo, cho cá vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu và giòn cả hai mặt. Bạn có thể ăn cá hố chiên giòn với tương ớt, tương cà hoặc mayonnaise.

Thành phẩm món cá hố chiên giòn

Cá hố chiên có lớp vỏ giòn tan và bên trong mềm, với hương vị đậm đà, thơm ngon. Đây là món ăn kèm hoàn hảo với cơm trong tiết trời đông lạnh giá. Món này ngon đến nỗi bạn sẽ muốn ăn thêm hai bát nữa!

4. Tôm - Món ăn gợi ý: Tôm chần

Mặc dù tôm ít hoạt động hơn vào mùa đông, nhưng thịt của chúng lại chắc và mọng hơn, cũng vô cùng tươi ngon. Tôm rất giàu protein chất lượng cao và các khoáng chất như canxi, phốt pho, có thể bổ sung dinh dưỡng cho gia đình và tăng cường sức khỏe thể chất. Hơn nữa, tôm có thể được chế biến theo nhiều cách, chẳng hạn như chiên bơ, nướng, kho và hấp..., khiến chúng trở thành một "loại hải sản đa năng" trên bàn ăn gia đình.

Nguyên liệu làm món tôm chần

500g tôm, 2 lát gừng, 1 cọng hành lá, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, muối, 1 muỗng canh giấm balsamic.

Cách làm món tôm chần

Rửa sạch, cắt bỏ râu tôm và rút chỉ sống lưng. Cho nước vào nồi, thêm gừng thái lát, hành lá, rượu nấu ăn và một chút muối. Khi nước sôi, cho tôm vào và nấu trong 3 phút, cho đến khi tôm chuyển sang màu đỏ và cong lại. Vớt tôm ra đĩa và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Thành phẩm món tôm chần

Vào mùa đông, chần là cách tốt nhất để giữ được hương vị nguyên bản của tôm. Khi ăn bạn chấm kèm với nước sốt gừng pha giấm (hoặc sốt chấm hải sản) để tận hưởng hương vị tươi ngon, không ngấy và vô cùng hấp dẫn.

5. Mực - Món ăn gợi ý: Mực xào

Mực mùa đông có thịt chắc, giòn dai, vị ngọt đậm đà. Mực giàu protein chất lượng cao và nhiều khoáng chất, mực có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng cho cả gia đình. Hơn nữa, mực có hàm lượng chất béo cực thấp, nên ăn nhiều cũng không thấy ngấy. Cách chế biến nhanh chóng và dễ dàng; dù xào hay nướng, đều có thể dọn ra ăn trong tích tắc, rất thích hợp cho bữa tối mùa đông bận rộn.

Nguyên liệu làm món mực xào cần tây

1 con mực tươi, 1 nắm rau cần tây, 2 lát gừng, 2 tép tỏi, 1 muỗng canh nước tương, muối, dầu ăn.

Cách làm món mực xào cần tây

Bước 1: Làm sạch mực và cắt thành từng miếng dạng sợi. Sau đó đun sôi một nồi nước, thả mực vào chần sơ trong 10 giây, sau đó vớt ra để ráo. Rau cần tây rửa sạch rồi cắt khúc ngắn. Băm nhỏ gừng và tỏi.

Bước 2: Làm nóng một ít dầu ăn trong chảo, sau đó phi thơm gừng và tỏi băm. Cho ớt chuông xanh và hành tây đã cắt sợi vào xào đến khi chín tới. Cho mực vào, rưới 1 muỗng canh nước tương và nêm một chút muối. Xào nhanh và đều, sau đó tắt bếp.

Thành phẩm món mực xào cần tây

Mực dai ngon, kết hợp với rau củ tươi mát, tạo nên một món ăn ngon miệng, không quá ngấy, vừa hấp dẫn lại rất hợp với cơm.