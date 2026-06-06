Tại Việt Nam, câu hỏi ấy càng trở nên sôi nổi sau lễ công bố Michelin Guide 2026. Khi danh sách mới được công bố, nhiều thực khách tiếp tục tranh luận về những cái tên xuất hiện, những cái tên vắng mặt. Để hiểu những tranh cãi đó, trước tiên cần nhìn vào cách Michelin đánh giá một nhà hàng.

Những vị khách bí mật quyết định số phận một nhà hàng

Không giống nhiều giải thưởng ẩm thực dựa trên hồ sơ đăng ký hay bình chọn công khai, Michelin vận hành bằng đội ngũ thanh tra viên hoạt động hoàn toàn ẩn danh.

Họ đến nhà hàng như những thực khách bình thường, tự chi trả cho bữa ăn và không tiết lộ danh tính. Sau mỗi lần trải nghiệm, thanh tra viên sẽ viết báo cáo chi tiết về toàn bộ bữa ăn, từ chất lượng món ăn, kỹ thuật chế biến đến trải nghiệm tổng thể.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng không nằm trong tay một cá nhân. Các báo cáo sau đó được đưa ra thảo luận giữa nhiều thanh tra viên nhằm đảm bảo tính khách quan trước khi đi đến việc trao sao hay đưa một địa chỉ vào các hạng mục của Michelin Guide. Chính quy trình này được Michelin xem là nền tảng giúp duy trì sự nhất quán của hệ thống đánh giá trên toàn cầu.

Michelin thực sự tìm kiếm điều gì?

Điều thú vị là Michelin không chấm điểm dựa trên độ nổi tiếng của nhà hàng hay mức độ lan truyền trên mạng xã hội. Theo Michelin Guide, có 5 tiêu chí cốt lõi được áp dụng thống nhất tại mọi quốc gia

Chất lượng nguyên liệu . Một món ăn muốn được đánh giá cao phải bắt đầu từ những sản phẩm tốt và phù hợp với triết lý của nhà hàng. Khả năng làm chủ hương vị và kỹ thuật nấu nướng . Đây được xem là yếu tố phản ánh trình độ chuyên môn của đội ngũ bếp, cũng là phần được giới đầu bếp đặc biệt quan tâm. C á tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn . Michelin không chỉ tìm kiếm sự chuẩn xác về kỹ thuật mà còn muốn nhìn thấy dấu ấn riêng của người đứng bếp. G iá trị tương xứng với số tiền thực khách bỏ ra , một tiêu chí lý giải vì sao không chỉ những nhà hàng cao cấp mới có cơ hội được Michelin ghi nhận. T ính nhất quán , tức chất lượng phải được duy trì ổn định qua nhiều lần đánh giá và được xác nhận bởi nhiều thanh tra viên khác nhau.

Nhìn vào 5 tiêu chí này, có thể thấy Michelin đánh giá món ăn trước tiên, thay vì đánh giá danh tiếng của một nhà hàng hay mức độ nổi tiếng của một món ăn.

Khi một món ăn được xem là biểu tượng quốc gia nhưng không xuất hiện trong Michelin Guide, phản ứng tiếc nuối gần như là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, xét theo cách vận hành của Michelin, việc một món ăn nổi tiếng không đồng nghĩa với việc chắc chắn được vinh danh. Điều mà các thanh tra viên tìm kiếm là chất lượng cụ thể của từng địa chỉ, từng trải nghiệm ăn uống và khả năng đáp ứng đồng thời cả 5 tiêu chí đánh giá. Đây cũng là điểm tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng của công chúng và kết quả cuối cùng của Michelin.

Michelin Guide Việt Nam 2026: Những câu hỏi cũ tiếp tục được đặt ra

Năm nay, Michelin Guide Việt Nam ghi nhận 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin, trong đó có 2 gương mặt mới. Danh sách Bib Gourmand gồm 72 địa chỉ, tăng thêm 11 cái tên mới; Michelin Selected có 110 cơ sở ăn uống và 3 nhà hàng đạt Sao Xanh Michelin.

Nếu nhìn từ góc độ Michelin, đây là một năm ghi nhận thêm nhiều địa chỉ mới ở các hạng mục khác nhau. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một bộ phận thực khách, kết quả này vẫn chưa tạo ra quá nhiều bất ngờ.

Cảm giác đó không phải lần đầu xuất hiện.

Ngay từ mùa giải 2025, Michelin từng bị một số ý kiến nhận xét là khá "an toàn" khi phần lớn các gương mặt quen thuộc tiếp tục giữ nguyên vị trí. Bởi vậy, trước lễ công bố năm nay, không ít người kỳ vọng Michelin sẽ mang đến những lựa chọn mới đủ sức tạo nên cuộc thảo luận lớn trong giới ẩm thực. Thế nhưng sau khi danh sách 2026 được công bố, những tranh luận tương tự lại tiếp tục xuất hiện.

Trong số các chủ đề được nhắc đến nhiều nhất sau lễ trao giải, sự vắng bóng của bánh mì có lẽ là điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất.

Chỉ cần nhìn vào danh sách Bib Gourmand năm nay, có thể thấy sự hiện diện dày đặc của các món nước như phở, bún hay miến. Trong khi đó, bánh mì, món ăn được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế vẫn chưa xuất hiện ở bất kỳ hạng mục nào kể từ khi Michelin đặt chân đến Việt Nam vào năm 2023.

Điều này khiến nhiều thực khách đặt câu hỏi liệu Michelin có đang quá quen thuộc với những lựa chọn an toàn hay chưa thực sự mở rộng góc nhìn tới toàn bộ bức tranh ẩm thực Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra thế giới, những tranh cãi quanh Michelin không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam.

Tại Thái Lan, Michelin từng gây tranh luận khi nhiều quán ăn địa phương nổi tiếng không được vinh danh, trong khi các nhà hàng fine dining lại nhận được nhiều sự chú ý hơn. Ở Singapore, việc trao sao cho các quầy hawker bình dân từng được xem là bước đi đột phá nhưng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Ngay cả tại Nhật Bản, một trong những cường quốc Michelin của thế giới, cẩm nang này vẫn nhiều lần bị chỉ trích là quá bảo thủ hoặc chưa phản ánh đầy đủ bản sắc ẩm thực địa phương.

Trong khi thực khách mong muốn nhìn thấy những món ăn mang tính biểu tượng được ghi nhận, Michelin lại ưu tiên những địa chỉ đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn mà họ đặt ra. Có lẽ vì thế mà sau mỗi mùa công bố, điều gây chú ý không chỉ là những cái tên được vinh danh mà còn là những cái tên vẫn tiếp tục vắng mặt.