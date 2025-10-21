Các thành viên trong một gia đình điều hành nhà hàng kiểu Nhật truyền thống Kiichi (từng đạt sao Michelin) ở Kawachinagano, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, đã bị bắt giữ vào tháng 6 vừa qua vì phớt lờ lệnh tạm thời đóng cửa sau một loạt vụ ngộ độc thực phẩm.

Nhà hàng có sao Michelin là nơi thu hút du khách lẫn dân địa phương

Những người bị bắt bao gồm ông Hirokazu Kitano (69 tuổi), con trai ông là Hirotoshi (41 tuổi), và vợ ông là Noriko (68 tuổi), tất cả đều tham gia điều hành nhà hàng. Họ bị cáo buộc vi phạm Luật Vệ sinh An toàn Thực phẩm.

Theo chính quyền tỉnh và các nguồn tin khác, nhà hàng này đã bị ra lệnh đình chỉ kinh doanh hai ngày vào ngày 15 tháng 2 sau khi 33 khách hàng xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng này xảy ra sau khi họ dùng bữa tại nhà hàng hoặc ăn các suất cơm hộp (bento) được bán trong khoảng thời gian từ đầu đến giữa tháng 2.

Norovirus đã được phát hiện ở một số người bệnh, và trung tâm y tế công cộng địa phương xác định đây là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, thêm 23 người nữa bị bệnh sau khi ăn tại nhà hàng từ ngày 22 đến 24 tháng 2, và norovirus lại được phát hiện. Điều này khiến chính quyền phải ra lệnh cấm kinh doanh vô thời hạn kể từ ngày 2 tháng 3. Lệnh cấm này chỉ được dỡ bỏ vào trưa ngày 18 tháng 3.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện nhà hàng vẫn tiếp tục bán cơm hộp trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh ban đầu.

Các nguồn tin cho biết ba thành viên gia đình này đã bị bắt vì bị cáo buộc bán 11 suất cơm hộp cho khách hàng vào ngày 16 tháng 2.

Họ đã thừa nhận cáo buộc, khai với các điều tra viên rằng họ đã đánh giá thấp tình hình lây nhiễm norovirus.

Nguồn: Kyodo News