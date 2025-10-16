Ngày 16/10, thông tin Hoa hậu Đỗ Hà làm đám hỏi với chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương bùng nổ khắp mạng xã hội. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc của cư dân mạng. Không thể phủ nhận nhan sắc của Đỗ Hà ngày càng thăng hạng, những hành động yêu chiều của chồng doanh nhân cũng được netizen ngưỡng mộ không thôi.

Ảnh: Ngô Nhung

Góc nhìn chiêm tinh – tử vi phương Đông cho thấy bộ đôi này không thuộc nhóm xung khắc mạnh. Ngược lại, họ có nhiều “điểm móc” để nương tựa, từ tính cách cho đến ngũ hành. Khi biết cách phối hợp, một người cho sự ổn định, một người bật sự sắc bén, cả hai dễ dựng được mái ấm ấm áp và một hành trình nghề nghiệp thăng hoa.

Bức tranh tổng thể: Không xung mạnh, hợp trên nền tảng tôn trọng

Tỵ và Tuất không nằm trong hai bộ “tứ hành xung”, vì vậy không có thế đối đầu gay gắt. Đây là dạng duyên bình hòa, càng về sau càng bền nếu cả hai đi cùng nhịp. Tỵ đại diện cho sự tinh tế, kín đáo, nhìn xa. Tuất tượng trưng cho tinh thần nghĩa khí, thẳng thắn, ghét vòng vo. Khi sống chung, Tỵ cho Tuất sự mềm mại, Tuất cho Tỵ cảm giác an toàn. Điểm cần lưu ý là tránh “đọc lầm” sự thẳng của Tuất thành lạnh lùng và đừng hiểu nhầm sự im lặng của Tỵ là thiếu quan tâm. Cứ nói rõ điều mình cần, mối quan hệ sẽ trơn tru.

Ảnh: Ngô Nhung

Ngũ hành can–chi: Sự bù trừ thú vị giữa Kim, Mộc và Thổ

Nữ Tân Tỵ mang thiên can Tân thuộc Kim, địa chi Tỵ nghiêng Hỏa, tổng thể là khí chất tinh luyện, gọn gàng. Nam Giáp Tuất mang can Giáp thuộc Mộc, chi Tuất thuộc Thổ, tạo cảm giác chắc nền, yêu công bằng. Về tương tác, Tân (Kim) và Giáp (Mộc) vốn có quan hệ chế ngự: Kim có thể “cắt” Mộc, nghĩa là tiếng nói của người nữ có trọng lượng, dễ dẫn dắt việc gia đình nếu khéo léo. Nhưng chi Tuất là Thổ lại sinh Kim, giống như người chồng dùng sự vững vàng của mình nuôi dưỡng, bảo bọc “kim khí” của người vợ. Sự bù trừ này giúp hai bên cùng trưởng thành: Chồng cho vợ bệ phóng, vợ cho chồng sự sắc sảo và tổ chức.

Ảnh: Tiền Phong

Tính cách cặp đôi: Một người làm nóng, một người làm ấm

Tỵ thường trầm, giữ hình ảnh, xử lý việc khéo. Tuất thẳng, có chính kiến, đã quyết là làm tới cùng. Trong công việc và đời sống, Tỵ giỏi “đi đường vòng”, còn Tuất giỏi “mở đường thẳng”. Hai lối tiếp cận này không mâu thuẫn; nếu biết chia vai, họ sẽ như hai mảnh ghép: người hoạch định, người thi công.

Điểm mạnh của Tuất là sự đáng tin, của Tỵ là sự tinh tế. Khi gặp áp lực, Tỵ nên tránh trách móc vòng vo vì Tuất ưa rõ ràng. Còn Tuất cần hạ tông giọng, để Tỵ cảm thấy được tôn trọng. Mỗi lần “giải nhiệt” bằng một cuộc trò chuyện ngắn, hai người sẽ hiểu nhau thêm một bậc.

Về tiền bạc và sự nghiệp: Kim gọt giũa, Thổ giữ nền, Mộc bung tán

Trong ngôn ngữ ngũ hành, Kim của Tân Tỵ tượng trưng cho kỷ luật, thẩm mỹ, chuẩn mực; Thổ của Tuất là nền nếp, cam kết; Mộc của Giáp là ý chí phát triển. Một gia đình có ba dòng năng lượng này thường sớm định hình được “chuẩn gia đình”: Rõ mục tiêu, chắc kế hoạch, gọn chi tiêu. Người vợ hợp việc cần gu thẩm mỹ và quy trình, như truyền thông, thời trang, quản trị chất lượng. Người chồng hợp vai trò tầm nhìn và vận hành, như kinh doanh, xây dựng, công nghệ. Khi kết hợp, họ mở ra “cặp bài trùng”: Vợ tinh, chồng chắc, tiền đến rồi ở lại.

Ảnh: FB Đỗ Thị Hà

Góc phương Tây: Cự Giải - mảnh ghép gia đình của Đỗ Hà

Đỗ Hà sinh ngày 20/7 thuộc Cự Giải. Phụ nữ Cự Giải nổi tiếng yêu tổ ấm, biết chăm người, đặt gia đình làm trung tâm. Họ nhạy cảm nhưng rất dẻo dai, càng thử thách càng biết bảo vệ những gì quan trọng. Với một người chồng có khí chất Tuất coi trọng nghĩa tình và trách nhiệm, năng lượng Cự Giải là mảnh ghép hoàn chỉnh: Người vợ biết làm ấm căn nhà, gìn giữ riêng tư, tạo hậu phương để chồng an tâm đi xa. Trong truyền thông, Cự Giải còn là cung hoàng đạo có trực giác tốt, hiểu khán giả, hiểu cảm xúc, vì vậy họ thường tỏa sáng theo cách rất “đằm” nhưng lâu bền.

Những “mẹo” cân bằng năng lượng cho cặp Tỵ – Tuất

Điểm giao Kim – Mộc – Thổ dễ gây căng khi công việc dồn dập. Khi đó, nên thêm chút “Thủy” để làm dịu, như cùng nhau đi gần biển, hồ, hoặc đơn giản là giữ thói quen trò chuyện buổi tối trong không gian mát mắt. Màu sắc ứng dụng rất dễ: Người vợ dùng các gam kem, trắng ngà, vàng nhạt làm nền; khi cần nổi bật chọn đỏ rượu vang, cam đất. Người chồng hợp nâu ấm, be, xám ấm; khi cần bứt phá dùng xanh rêu hoặc xanh navy để giữ sự điềm tĩnh. Nhà cửa nên thiên tông ấm sáng, nhiều ánh sáng tự nhiên để Kim không bị “lạnh”, Mộc có chỗ sinh, Thổ vẫn chắc nền.

Rủi ro thường gặp số một là sự thẳng thừng của Tuất có thể làm Tỵ tổn thương. Chìa khóa nằm ở cách nói: Tôn trọng cảm xúc trước, góp ý sau. Ngược lại, Tỵ đôi khi quá kín tiếng, giữ nhiều trong lòng, khiến Tuất nghĩ là mọi thứ ổn. Hãy nói ra mong muốn bằng ngôn ngữ đơn giản, đi thẳng vấn đề. Tài chính cũng cần kỷ luật: Tỵ dễ chi cho đẹp và trải nghiệm, Tuất dễ chi cho mục tiêu lớn; cả hai nên có quỹ chung, quỹ dự phòng và quỹ thưởng nho nhỏ để tận hưởng, tránh “căng ví” vì khác thói quen.

Nhìn từ chiêm tinh và can–chi, vợ Tân Tỵ – chồng Giáp Tuất là mối duyên “càng đi càng vào guồng”. Họ không ồn ào nhưng bền, không phô trương nhưng thuyết phục. Khi người chồng giữ nền, người vợ gọt giũa, khi Cự Giải lo tròn tổ ấm, Tuất dốc hết nghĩa tình, hạnh phúc đến theo cách tự nhiên nhất: Nhịp nhàng, ổn định và dài lâu. Chỉ cần giữ thói quen nói chuyện thẳng thắn mà ấm, khen nhau nhiều hơn chê, mỗi cột mốc đời chung sẽ là một dấu son đẹp.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)