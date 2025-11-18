Gỡ lệnh cấm sóng 1 Anh Tài, đời tư bê bối bị show Chông Gai xoá mờ mặt

Sau thời gian dài gần như biến mất khỏi đời sống giải trí, cái tên Hoắc Tôn bất ngờ được nhắc lại những ngày gần đây khi anh xuất hiện trên sân khấu Lễ hội Âm nhạc Thành phố Nam Kinh. Đây được xem là một trong những lần tái xuất hiếm hoi của nam ca sĩ kể từ sau loạt ồn ào đời tư từng khiến anh rút khỏi showbiz và bị cắt sóng khỏi chương trình Call Me By Fire - Ca Ca Vượt Ngàn Chông Gai (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phiên bản Trung Quốc)

Ngày 16/11, Hoắc Tôn trình diễn nhiều bản hit làm nên tên tuổi như Vén Rèm Châu, Hồng Nhan Kiếp, Thiên Hành Cửu Ca, Chạy Dưới Hoàng Hôn … Đây cũng là sân khấu công khai lớn đầu tiên của anh tại Trung Quốc kể từ khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2021. Sau buổi biểu diễn, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn khán giả Nam Kinh và chia sẻ loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Dưới hoàng hôn, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình lúc xa, lúc gần… hẹn gặp lại năm sau”.

Hoắc Tôn đi hát trở lại sau khoảng thời gian dài bị cấm sóng

Sự trở lại lần này không rầm rộ hay ồn ào truyền thông. Hoắc Tôn chỉ đứng trên sân khấu với giọng hát quen thuộc, thứ từng giúp anh khẳng định màu sắc âm nhạc riêng từ thời Sing My Song. Dù không phải cái tên nổi bật nhất lineup, phần trình diễn của anh lại trở thành tâm điểm chú ý, được xem như dấu hiệu cho thấy nam ca sĩ đang thăm dò con đường trở lại sau nhiều năm ở ẩn.

Khi sân khấu Nam Kinh được lan truyền, cộng đồng mạng lập tức chia làm hai phe. Một bộ phận cho rằng Hoắc Tôn xứng đáng có cơ hội trở lại vì vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng và công chúng đã vô tình để anh chịu “án phạt” quá lâu. Ngược lại, không ít người vẫn dè chừng trước ồn ào năm xưa, đặc biệt là những hình ảnh từ nhóm chat được lan truyền rộng rãi. Dù dư luận trái chiều, chuyên môn của Hoắc Tôn chưa từng gây tranh cãi. Giọng hát đặc trưng, sân khấu cổ phong và phong thái trình diễn điềm tĩnh vẫn giúp anh giữ lượng fan trung thành suốt nhiều năm.

Hoắc Tôn sinh năm 1990 tại Thượng Hải, là nam ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng của Đại lục. Xuất thân trong gia đình nghệ thuật (cha là nhạc sĩ Hỏa Phong, mẹ là ca sĩ Trọng Tiểu Bình), anh từng giành quán quân mùa đầu tiên của China’s Good Song và sở hữu hit tự sáng tác Vén Rèm Châu , ca khúc được vinh danh là Bài hát Trung Quốc hay nhất năm 2014.

Hoắc Tôn sở hữu sở hữu hit Vén Rèm Châu, ca khúc được vinh danh là Bài hát Trung Quốc hay nhất năm 2014

Biến cố nổ ra năm 2021 đã khiến sự nghiệp Hoắc Tôn lao dốc. Bạn gái cũ Trần Lộ công khai bài viết dài tố cáo mối quan hệ 9 năm và cáo buộc anh ngoại tình, đồng thời tung loạt tin nhắn nhạy cảm gây chấn động. Vụ việc trở thành một trong những bê bối ầm ĩ nhất năm, khiến hình ảnh của Hoắc Tôn sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ phủ nhận toàn bộ cáo buộc, tố Trần Lộ tống tiền 9 triệu tệ (khoảng 33 tỷ đồng) và đã báo cảnh sát. Cuối năm 2021, Trần Lộ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự; đến nay vụ án vẫn trong quá trình xem xét, chưa có kết luận cuối cùng.

Drama đấu tố giữa nam ca sĩ và bạn gái cũ khiến anh bị phong sát, ngừng hoạt động suốt nhiều năm

Đáng chú ý, scandal của Hoắc Tôn nổ ra đúng vào giai đoạn hậu kỳ mùa đầu tiên của Call Me By Fire - Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai. Do lệnh phong sát được áp dụng, toàn bộ tên tuổi, hình ảnh của anh buộc phải bị loại bỏ khỏi chương trình, biến Hoắc Tôn trở thành một trong những nghệ sĩ bị “xóa sổ” nhanh nhất trong showbiz Trung.

Sân khấu Công diễn ca khúc Ngộ Không - Hoắc Tôn, Trương Kỳ, Bạch Cử Cương

Điều trớ trêu là sân khấu Công diễn của Hoắc Tôn cùng hai thành viên khác - Trương Kỳ và Bạch Cử Cương - đã hoàn thiện quay hình từ trước đó gần sáu tuần. Khi chương trình phát sóng, nhà đài Hồ Nam phải dùng biện pháp xử lý đặc biệt: ở tiết mục Ngộ Không, dù Hoắc Tôn là người hát mở màn, phần hình ảnh của anh bị làm mờ hoàn toàn và chỉ còn giữ lại phần giọng. Thời lượng xuất hiện cũng bị cắt xuống mức thấp nhất, thay bằng những phân đoạn hậu trường của các Ca Ca khác để lấp chỗ trống.

Hoắc Tôn bị làm mờ, xoá thời lượng lên sóng

Không lâu sau khi lệnh phong sát được ban hành, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một bài viết tiết lộ tình trạng của giọng ca Vén Rèm Châu . Theo nguồn tin, thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, Hoắc Tôn từng mua một căn nhà ở ngoại ô Thượng Hải và vì thế luôn sống tiết kiệm. Tuy nhiên, khi bị phong sát, anh mất hoàn toàn nguồn thu nhập và phải bán dần tài sản cá nhân để trang trải. Chỉ trong một tháng, từ ngôi sao được săn đón bậc nhất, Hoắc Tôn gần như trắng tay, đánh mất cả sự nghiệp lẫn kinh tế.

Màn tái xuất tại Lễ hội Nam Kinh được xem như phép thử đầu tiên cho hành trình trở lại. Không tuyên bố lớn tiếng, không chiến lược rầm rộ, chỉ là một nghệ sĩ bước lên sân khấu sau biến cố. Việc giọng ca Vén Rèm Châu có thể thật sự trở lại làng giải trí Trung Quốc hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng công chúng và đặc biệt là kết quả pháp lý cuối cùng. Cánh cửa đã hé mở, nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.