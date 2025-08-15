Tối 14/8/2025, ca sĩ Phan Đinh Tùng chính thức phát hành MV Thiên La Địa Võng trên toàn bộ nền tảng âm nhạc. Đây không chỉ là màn tái xuất của một giọng ca gắn bó với khán giả hơn hai thập kỷ, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến người trẻ về những cạm bẫy tinh vi của đời sống hiện đại – từ lừa đảo, chất kích thích cho đến hào quang phù phiếm.

Trước đó vài giờ, nam ca sĩ tổ chức họp báo ra mắt MV, quy tụ dàn sao Việt đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đăng Khôi, S.T Sơn Thạch, Thanh Duy, Cường Seven, Đoan Trang, Vy Oanh, Quốc Thiên… đến chúc mừng.

Thiên La Địa Võng vốn được dự định ra mắt từ năm 2024 nhưng Phan Đinh Tùng lùi lịch để tập trung cho hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai . Với anh, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà là tâm huyết chuyển tải trải nghiệm cá nhân: từng đứng trước những cám dỗ tuổi trẻ, anh chọn vượt qua để giữ bản lĩnh.

“Xã hội luôn tồn tại những ‘thiên la địa võng’ hào nhoáng nhưng đầy nguy hiểm. Chỉ khi tỉnh táo, con người mới không trở thành nạn nhân,” anh chia sẻ.

Được đạo diễn Lữ Bình thực hiện, MV kể câu chuyện ẩn dụ qua hình ảnh Phan Đinh Tùng hóa thân thành “bóng đen” – biểu tượng cho lương tâm và tiếng nói nội tâm – theo dõi hành trình biến đổi của một cô gái trẻ: từ trong sáng, hồn nhiên bên mối tình đẹp, cô dần bị cuốn vào vòng xoáy tiệc tùng, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo, rượu và thuốc. Ánh sáng ấm áp ban đầu nhường chỗ cho gam màu lạnh tối, gợi cảm giác ngột ngạt của “mạng nhện” vô hình. Đoạn kết để lại ám ảnh, buộc người xem tự chiêm nghiệm.

Ca khúc do Nguyễn Hoàng Vinh sáng tác, Thống đảm nhận hòa âm – phối khí, thu âm và mix master. Chất nhạc sâu lắng, ma mị làm nổi bật câu hát “Thiên la địa võng cuốn em vào trong cơn mê, sánh bước cùng ai em quên cả câu thề” – vừa như lời trách móc, vừa như tiếng van nài bất lực.

Phan Đinh Tùng là giọng ca gạo cội với loạt hit “quốc dân” như Khúc Hát Mừng Sinh Nhật , Bởi Vì Anh Yêu Em , Ngôi Sao Lẻ Loi , Cào Cào Lá Tre , Tình Yêu Diệu Kỳ … Năm 2024, anh “bùng nổ” trở lại nhờ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với những màn trình diễn ấn tượng, trong đó có Một Vòng Việt Nam .

Với Thiên La Địa Võng , nam ca sĩ không chỉ hướng đến khán giả trung thành mà còn mong chạm tới lớp khán giả trẻ, truyền tải thông điệp về bản lĩnh và sự tỉnh táo giữa thời đại nhiều cám dỗ và áp lực.