Đêm nhạc thiện nguyện quy tụ 25 “Anh tài” vì đồng bào vùng bão lũ

Giữa thời điểm đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, 25 nghệ sĩ nổi tiếng của chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” sẽ cùng nhau cất tiếng hát trong đêm nhạc thiện nguyện “Tôi! Người Việt Nam” – một sự kiện đặc biệt nhằm gây quỹ ủng hộ người dân vùng bão lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Đêm diễn diễn ra lúc 20h30 ngày 29/10/2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, P. Bến Thành, TP.HCM), do MC Anh Tuấn sản xuất, Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc. Toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ chi phí và thuế) cùng đóng góp từ các mạnh thường quân sẽ được chuyển tới Quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

BTC chia sẻ, ý tưởng cho chương trình được hình thành trong thời gian rất ngắn, nhưng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các nghệ sĩ. Tất cả đều tham gia hoàn toàn thiện nguyện, không nhận thù lao, với mong muốn biến âm nhạc thành chiếc cầu nối yêu thương giữa khán giả và người dân vùng lũ.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Rhymastic, Thanh Duy, Cường Seven, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất…

Họ sẽ mang đến những tiết mục kết hợp đặc biệt, từ nhạc pop, ballad đến hip-hop và R&B, tạo nên bức tranh đa sắc của tinh thần Việt. Mỗi phần trình diễn không chỉ là biểu diễn nghệ thuật mà còn là lời gửi gắm, chia sẻ yêu thương đến khán giả và người dân vùng thiên tai.

BTC còn sáng tạo khi đặt tên các khu vực khán đài bằng những giá trị nhân văn như Mạnh mẽ – Chung tay – Tương thân – Tương ái – Đồng lòng – Góp sức – Đoàn kết để mỗi khán giả đến xem đều trở thành một phần của thông điệp nhân ái mà chương trình muốn truyền tải.

Trong mùa mưa tại TP.HCM, Nhà thi đấu Nguyễn Du được chọn làm địa điểm tổ chức nhằm đảm bảo an toàn và mang lại không khí gần gũi, ấm cúng. Dù số lượng vé có hạn, BTC tin rằng mỗi tấm vé là một hành động yêu thương, thể hiện sự đồng lòng của người Việt hướng về miền Trung. “Chúng tôi tin âm nhạc có thể kết nối con người và làm dịu đi nỗi đau. ‘Tôi! Người Việt Nam’ là nơi để nghệ sĩ, khán giả cùng nhau sẻ chia, cùng chung nhịp đập trái tim vì cộng đồng.” – đại diện BTC chia sẻ

PV