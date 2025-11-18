Doanh nhân Đức Phạm lần đầu lên tiếng vụ chặn xe Diệp Lâm Anh, tố vợ cũ ngăn cản gặp con

Thời gian qua, ồn ào xoay quanh mâu thuẫn giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm khiến dân tình bàn tán xôn xao. Vừa qua, trên trang cá nhân, Đức Phạm có bài đăng dài chia sẻ quan điểm và lý do dẫn đến hàng loạt lùm xùm gần đây, đặc biệt là lần đầu lên tiếng về vụ chặn đầu xe Diệp Lâm Anh từng khiến dư luận dậy sóng.

Vào ngày 24/11/2022, Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi livestream trên trang cá nhân, liên tục khóc, cầu cứu khi bị chồng cũ chặn đầu xe ô tô, không cho cô đưa con về nhà. Trong hình ảnh được Diệp Lâm Anh chia sẻ, cô và con gái lớn ngồi trong xe gần một giờ đồng hồ. Bên ngoài, Đức Phạm leo lên nắp capo, ngồi chắn trước đầu xe và không cho tài xế di chuyển. Nữ diễn viên cho biết thời điểm đó chồng cũ có dấu hiệu không ổn định.



"Anh ấy có vẻ không bình thường. Lúc tôi bế con từ trong trường ra, anh giật lấy rất cương quyết. Tôi cũng cương quyết giữ con lại. Hành động của anh là sự thiếu tôn trọng với tôi - người mẹ đã sinh ra và một mình nuôi nấng hai con một năm qua. Con tôi đang hoảng loạn trên xe. Bình thường tụi nhỏ sẽ ăn cơm lúc 17h45 nên sẽ phải về nhà để tắm rửa. Nhưng anh không cho xe di chuyển, không cho tôi đưa con về. Anh không hề suy nghĩ đến con mà chỉ hành động theo sự ích kỷ của mình", Diệp Lâm Anh nói.

Tháng 11/2022, Diệp Lâm Anh livestream khóc lóc, kêu cứu vì bị Đức Phạm chặn đầu xe

Sau 3 năm, Đức Phạm quyết định nói rõ nguyên nhân khiến anh phải chặn xe của vợ cũ. Đức Phạm cho biết vụ việc xuất phát từ chuyện anh bị làm khó, không được gặp con. Anh cho rằng mỗi lần muốn thăm con đều gặp trở ngại từ phía vợ cũ, dẫn đến cảm xúc bị dồn nén và buộc phải hành động như vậy.

Nam doanh nhân gọi Diệp Lâm Anh là "chị" và chia sẻ: "Ngày 24/11, khi trường của con trai không liên lạc được với chị vì con bị ốm, họ đã gọi tôi đến đón. Sau đó, tôi đến trường của con gái để chờ gặp con, nhưng chị vừa đón con ra xe đã liên tục khiêu khích tôi, không cho phép tôi chạm vào con, rồi vội vã lên xe rời đi. Tôi chưa bao giờ động chạm hay có ý định hành hung chị, - chị là người rõ nhất điều đó. Thế nhưng, tôi chỉ chặn xe lại và chờ công an đến để giải quyết một cách hợp pháp, vậy mà chị lại livestream, khóc lóc thảm thiết như thể tôi sắp gây hại, tạo nên một vở kịch đầy cảm xúc nhằm thao túng dư luận.

Sau đó, chị còn đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, dựng lên hình ảnh tôi là kẻ vũ phu, đánh đập vợ cũ - một thủ đoạn b** th**, lợi dụng sự đồng cảm của công chúng để bôi nhọ tôi, dù chị biết rõ tôi chưa từng động tay chân với chị dù chỉ một lần. Tôi thực sự bất lực trước những tình huống như thế, vì dù có cố gắng giữ bình tĩnh và hành xử đúng pháp luật đến đâu, dư luận vẫn bị dẫn dắt theo hướng sai lệch, và tôi chẳng thể làm gì để mọi người thấy được sự thật mà không làm tổn thương thêm đến con cái".

Những chia sẻ của Đức Phạm khiến dân tình bàn tán xôn xao. Diệp Lâm Anh cũng liên tục bị réo tên và hiện chưa có động thái phản hồi những thông tin mà chồng cũ đăng tải.

Đức Phạm khẳng định chưa bao giờ động chạm hay có ý định hành hung với vợ cũ. Lý do khiến nam doanh nhân chặn đầu xe Diệp Lâm Anh là vì bức xúc việc cô ngăn cản gặp con cái

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân được nhiều người chú ý trong showbiz Việt. Cả hai kết hôn năm 2018 và có cuộc hôn nhân ngọt ngào. Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, họ xác nhận ly hôn. Sau chia tay, cuộc sống của cả hai luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Đặc biệt là thời gian qua, cả hai liên tục có những bài đăng phản pháo nhau liên quan đến mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái.

Hiện tại, Đức Phạm và Diệp Lâm Anh vẫn giữ quan điểm riêng, mỗi người kể lại câu chuyện theo một góc nhìn khác nhau. Loạt bài đăng qua lại, lời giải thích và những tâm thư dài khiến sự việc ngày càng trở nên rắc rối. Trên mạng xã hội, nhiều người thừa nhận bắt đầu mệt mỏi trước diễn biến kéo dài, liên tục lặp lại suốt nhiều tháng qua của cặp đôi từng một thời được chú ý.

Dù mỗi bên đều khẳng định mình đang bảo vệ con và nói ra sự thật, nhưng sự căng thẳng giữa hai người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cộng đồng mạng chỉ hy vọng mọi mâu thuẫn sẽ sớm được giải quyết bằng pháp luật và trong sự tôn trọng, để tránh kéo dài thêm những ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nhỏ.