Sau cú "ngã ngựa" chấn động vì bê bối say rượu lái xe, Go Kyung Pyo đã chính thức ra trình diện tại đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Xuất hiện trước ống kính của hàng chục đơn vị truyền thông, nam tài tử Reply 1988 trông phờ phạc, gương mặt hốc hác, đôi môi khô nứt cùng ánh mắt trĩu nặng sự mệt mỏi. Anh liên tục cúi đầu gập người 90 độ, cất lời xin lỗi chân thành đến công chúng và những người từng dành trọn niềm tin cho mình.

Thế nhưng, màn xuất hiện công khai cùng nụ cười dập tắt hoàn toàn ấy lại một lần nữa châm ngòi cho những luồng tranh cãi dữ dội. Ngay khi những khoảnh khắc Go Kyung Pyo gập người xin lỗi được phủ sóng khắp các trang báo, các diễn đàn mạng xã hội như Pann, Naver và Instiz đã bùng nổ hàng loạt bài viết phân tích từng ánh mắt, cử chỉ của nam diễn viên. Dư luận xứ Hàn lập tức rơi vào thế chia làm hai phe đối lập gay gắt với muôn kiểu thái độ trước cú cúi đầu của nam tài tử.

Go Kyung Pyo trình diện cảnh sát vào tối ngày 23/11. Clip: MBN

Muôn kiểu yêu - ghét Go Kyung Pyo

Một bộ phận khán giả không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh suy sụp của nam thần màn ảnh đình đám. Họ cho rằng ánh mắt đỏ ngầu, bờ vai buông thõng cùng sự phờ phạc của Go Kyung Pyo là thứ cảm xúc thật sự, không thể giả tạo. Một người vốn có bản tính vui tươi, luôn mang lại tiếng cười cho khán giả như anh, khi phải đối diện với sai lầm lớn nhất cuộc đời chắc chắn đang bị dằn dằn và cắn rứt nội tâm đến mức kiệt quệ.

“Trong số những người nổi tiếng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, biểu cảm của anh ấy thể hiện sự hối hận nhất”, “Run rẩy đến mức đó, chắc chắn không phải là diễn xuất”, “Nhìn thấy đôi môi bị rách và chảy máu cho thấy sự chân thành” - nhiều netizen bình luận.

Một bộ phận khán giả không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh suy sụp của nam thần màn ảnh đình đám. Ảnh: Osen

Anh rưng rưng suýt khóc, đôi môi khô nứt chảy máu. Ảnh: Osen

Ở chiều ngược lại, làn sóng phẫn nộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 1 số cư dân mạng thẳng thừng lên tiếng hoài nghi, cảnh báo không nên vội vàng bày tỏ sự cảm thông: “Lái xe khi say rượu không phải là một sai lầm mà là một tội ác nghiêm trọng”, “Những bình luận nói rằng bạn có thể cảm nhận được sự chân thành thật đáng sợ. Đó không phải là điều dễ dàng tha thứ”... Việc Go Kyung Pyo vốn là một diễn viên thực lực càng khiến phe chê bai tin rằng đây chỉ là một màn "nhập vai" nhằm tranh thủ sự rủ lòng thương từ công chúng, dọn đường cho màn tái xuất trong tương lai.

Một bộ phận khán giả lại không tin vào sự chân thành của nam diễn viên. Ảnh: Osen

Sai lầm có nguy cơ phải trả giá bằng sự nghiệp

Nhìn lại toàn bộ vụ việc, sai lầm của Go Kyung Pyo là kết cục đắng ngắt từ một quyết định coi thường pháp luật và an toàn giao thông. Vào 3h30 phút sáng ngày 14/11, nam diễn viên đã cầm lái trong tình trạng nồng độ cồn trong máu đạt mức 0,150% – cao gấp đôi ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc (0,08%) – và xảy ra va chạm với một chiếc xe thu gom rác tại quận Mapo, Seoul.

Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng). Hiện, chưa rõ mức án cuối cùng dành cho Go Kyung Pyo. Tuy nhiên, có 1 điều chắc chắn là Go Kyung Pyo gần như "bít cửa" trở lại showbiz Hàn sau bê bối.

Nam diễn viên đã cầm lái trong tình trạng nồng độ cồn trong máu đạt mức 0,150% – cao gấp đôi ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc (0,08%). Ảnh: Yonhap

Anh đối diện với nguy cơ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng). Ảnh: Yonhap

Ngay khi cảnh sát thụ lý vụ án, toàn bộ guồng quay công việc của Go Kyung Pyo bị nhấn nút "Stop" đột ngột. Đơn vị tổ chức đã lập tức thông báo hủy bỏ fan meeting cá nhân của anh. Hàng loạt đài truyền hình lớn như MBC, tvN đồng loạt thông báo cắt sóng, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ phân cảnh của nam diễn viên trong các chương trình giải trí. Chưa kể, những dự án điện ảnh chưa công chiếu đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" vô thời hạn, kéo theo các khoản phạt hợp đồng quảng cáo và phim ảnh đè nặng lên vai.

Toàn bộ guồng quay công việc của Go Kyung Pyo bị nhấn nút "Stop" đột ngột. Ảnh: Starnews

Lời cảnh báo về áp lực dư luận: Xin đừng dồn ép đến mức tạo ra bi kịch mới

Việc vi phạm luật giao thông khi đã uống rượu là tội lỗi hoàn toàn không thể bào chữa. Tuy nhiên, giữa cơn mưa "gạch đá" dữ dội, một số chuyên gia truyền thông và khán giả trung lập đã bắt đầu cất tiếng nói kêu gọi cộng đồng mạng nên giữ sự tỉnh táo, tránh rơi vào cái bẫy mạt sát quá đà.

Bài học xót xa từ những bi kịch trong quá khứ của làng giải trí Hàn Quốc vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Những vụ việc đau lòng của các nghệ sĩ từng vướng bê bối tương tự như Kim Sae Ron hay cố diễn viên Song Young Kyu - những người bị dồn ép bởi áp lực bạo lực mạng tàn nhẫn đến mức rơi vào bước đường cùng - là lời nhắc nhở cay đắng về ranh giới giữa việc "lên án sai lầm" và "truy sát một con người".

Việc lên án hành vi vi phạm của Go Kyung Pyo là điều cần thiết để bảo vệ tính thượng tôn pháp luật, nhưng việc công kích cá nhân hay đẩy một con người vào ngõ hẹp có thể dẫn đến những hậu quả không thể nào đảo ngược.

Cần thận trọng trong việc lên án nam diễn viên. Ảnh: X

Con đường nào để Go Kyung Pyo trở lại?

Tại một môi trường giải trí khắc nghiệt như Kbiz, con đường quay trở lại màn ảnh của một nghệ sĩ dính scandal say rượu lái xe chưa bao giờ là một tấm thảm đỏ trải sẵn hoa hồng.

Go Kyung Pyo cần phải hiểu rằng chiếc gập người cúi đầu xin lỗi hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu rất nhỏ trên hành trình chuộc lỗi dài hạn. Điều mà công chúng chờ đợi ở anh không phải là những giọt nước mắt hay vẻ mặt rầu rĩ chốc chớp trước ống kính, mà là một thái độ kiểm điểm bản thân sâu sắc, sự kiên trì triệt tiêu lối sống thả dốc và dũng cảm chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Quá trình lấy lại niềm tin đã mất từ khán giả sẽ mất rất nhiều thời gian – có thể là 3 năm, 5 năm hay thậm chí là cả một thập kỷ. Chỉ khi anh thực sự tỉnh giấc sau cú ngã này, loại bỏ hoàn toàn thói quen thiếu kỷ luật và âm thầm tu rèn lại cả bản lĩnh lẫn đạo đức làm nghề, cánh cửa nghệ thuật mới có hy vọng hé mở trở lại cho nam tài tử.