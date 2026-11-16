Tiếc cho Go Kyung Pyo

Go Kyung Pyo đang là tâm điểm vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu. Khoảng 3h30 sáng 14/11, chiếc xe do nam diễn viên điều khiển đã va chạm với một xe vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Donggyo, quận Mapo, Seoul. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cho thấy chỉ số của anh vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe.

Đây không đơn thuần là một vụ bê bối đời tư của người nổi tiếng. Hành vi lái xe sau khi uống rượu có thể trực tiếp đe dọa tính mạng của những người tham gia giao thông, đặc biệt là những lao động phải làm việc trên đường phố vào thời điểm đêm khuya. May mắn là chỉ có 1 nhân viên vệ sinh bị thương nhẹ, nhưng điều đó không làm giảm mức độ nguy hiểm của lựa chọn mà nam diễn viên đã đưa ra.

Chỉ sau vài chai rượu và quyết định cầm lái nông nổi, hình tượng diễn viên hài hước, ấm áp mà Go Kyung Pyo dày công xây dựng suốt 16 năm qua đã hoàn toàn tan thành mây khói. Thế nhưng khi nhìn lại cả hành trình đã qua, vụ bê bối say rượu lái xe này không phải là một "tai nạn ngẫu nhiên" bất ngờ, mà là điểm nổ tất yếu của một chuỗi những dấu hiệu cảnh báo đã được báo trước từ lâu nhưng lại bị chính anh ngó lơ.

Go Kyung Pyo bỏ qua nhiều dấu hiệu báo động trong quá khứ. Ảnh: tvN

Đam mê rượu chè và thừa nhận tính cách "ngông cuồng"

Vấn đề rượu bia của Go Kyung Pyo đã lộ diện từ rất nhiều năm về trước. Nhìn lại buổi phỏng vấn khi tham gia Liên hoan phim Cannes 2015, nam diễn viên đã không ngần ngại công khai về tửu lương của mình: "Tùy thuộc vào tình huống, nhưng tôi có thể uống khoảng 4 đến 5 chai soju. Khả năng uống của tôi tăng lên khi tôi tăng cân. Tính cách thật của tôi khá ngông cuồng, tôi thuộc kiểu người hay gây rắc rối với đồ vật vô tri khi uống rượu".

Không chỉ bản thân tự thừa nhận, thói quen uống rượu của Go Kyung Pyo còn nổi tiếng trong giới giải trí. Trong chương trình Jeon Hyun Moo Plan 2 phát sóng năm 2024, nam diễn viên Joo Won - người bạn thân thiết cùng nhóm hội bạn ngôi sao - từng thành thật chia sẻ về các buổi tụ họp: "Taeyang không uống nhiều, Daesung cũng vậy. Chỉ có Kyung Pyo là uống rượu thôi".

Nam diễn viên chưa bao giờ giấu niềm đam mê dành cho rượu. Ảnh: Newsen

Chính niềm đam mê với rượu và đồ ăn đã trực tiếp can thiệp vào vóc dáng của Go Kyung Pyo. Cứ mỗi khi "xả vai" sau một dự án phim, anh lại thả dốc cơ thể, thường xuyên ăn nhậu, thậm chí công khai uống rượu ngay trên các sóng truyền hình hay livestream cá nhân.

Hình ảnh nam thần vóc dáng cân đối lập tức biến mất, thay vào đó là diện mạo phát tướng, gương mặt sưng húp vì dung nạp quá nhiều cồn và calo. Sau đó, mỗi khi nhận kịch bản mới, anh lại ép bản thân vào những liệu trình giảm cân khắc nghiệt để lấy lại vóc dáng. Vòng lặp "tăng cân vì nhậu - ép cân vì vai diễn" cứ thế diễn ra liên tục, như một lời cảnh báo ngầm về lối sống thiếu kỷ luật ngoài đời thực.

Khi xả vai, anh thoải mái ăn nhậu, khiến ngoại hình phát tướng. Ảnh: X

Năm 2026 đầy bất ôn: Từ scandal nhạy cảm đến kinh doanh thất bại

Ngay từ đầu năm, nam diễn viên đã phải lao đao lên tiếng đính chính trước tin đồn chụp ảnh nhạy cảm với một người phụ nữ lạ mặt. Sự việc vừa lắng xuống thì đến tháng 10/2026, anh lại khiến công chúng ngỡ ngàng khi thành thật chia sẻ về tình hình tài chính kiệt quệ: Nhà hàng mà anh từng đầu tư kinh doanh bị thất bại thảm hại; công ty sản xuất phim riêng phải duy trì bằng chính tiền thù lao đóng phim cá nhân của anh; chưa kể 2 dự án điện ảnh mà anh đã hoàn thành quay chụp vẫn rơi vào trạng thái bế tắc, chưa thể định ngày ra rạp.

Để chuẩn bị cho những kịch bản mới, nam diễn viên đã phải nỗ lực ép bản thân giảm tới 10kg. Áp lực công việc, tài chính chao đảo cùng khối lượng công việc đè nặng dường như đã đẩy Go Kyung Pyo tìm đến rượu như một cách giải tỏa tâm lý, để rồi chính nó đã quật ngã anh.

Go Kyung Pyo thừa nhận lâm phải khó khăn. Ảnh: X

Không chỉ có vậy, cư dân mạng còn "đào" lại lời cảnh báo. Khi tham gia chương trình truyền hình Sixth Sense hồi tháng 3/2025, nam diễn viên đã được cảnh báo: "Anh cần phải cẩn thận với đại tràng, ruột non, tuyến tụy và hệ tiêu hóa của mình. Lá số tử vi của anh luôn chứa đựng những dấu hiệu bất hạnh. Mỗi khi anh cố gắng đạt được điều gì đó, lại có chuyện xảy ra ngăn cản anh. Luôn có điều gì đó để lại để hối tiếc. Anh phải luôn cẩn trọng với lời nói của mình và tốt nhất là nên im lặng. Anh nên giữ thái độ khiêm nhường và tránh gây chú ý".

Người này tiếp tục: "Năm nay, anh có dấu hiệu gặp rắc rối pháp lý. Anh phải cẩn thận đến tháng Hai. Đừng cố gắng đi xa. Anh nên tránh ra nước ngoài sinh sống. Nếu anh có giấc mơ, luôn có một thông điệp nào đó trong đó. Đừng xem nhẹ nó. Hãy tìm hiểu xem giấc mơ đó có nghĩa là gì". Sau khi nghe những lời cảnh báo dồn dập về rắc rối pháp lý và những dấu hiệu bất hạnh trong năm, Go Kyung Pyo than trời: "Tôi không nên đi xem bói. Tôi cảm thấy không yên". Đây có thể chỉ là sự trùng hợp, lời tiên tri không có cơ sở, nhưng nam diễn viên đã gạt phắt đi lời khuyên quan trọng nhất "nên giữ thái độ khiêm nhường, tránh gây chú ý" để rồi bước thẳng vào rắc rối pháp lý.

Đến tâm linh cũng cảnh báo nam diễn viên. Ảnh: Kbizoom

Khi vài chai rượu có thể đánh đổi cả sự nghiệp

Tại thị trường giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc, "say rượu lái xe" chưa bao giờ là một lỗi lầm có thể dễ dàng tha thứ. Nó được xếp vào hàng "tội đồ" nghiêm trọng, có khả năng thổi bay sự nghiệp của bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Bae Sung Woo phải rút khỏi những dự án truyền hình. Lizzy (After School) cũng đối diện với sự sụt giảm nghiêm trọng về hình ảnh và hoạt động sau vụ tai nạn năm 2021. Suga (BTS) bị công chúng ghẻ lạnh trong thời gian dài. Noh Hong Chul, Shin Hyesung (Shinhwa), Kangin (Super Junior)... cũng gần như "bay màu" khỏi giới giải trí.

Trường hợp Kim Sae Ron và Song Young Kyu còn để lại những bài học đau lòng về áp lực mà người nổi tiếng có thể phải đối diện sau bê bối. Kim Sae Ron qua đời vào tháng 2/2025, sau thời gian sự nghiệp lao dốc vì vụ lái xe khi say rượu năm 2022 và liên tục chịu sự chú ý tiêu cực. Song Young Kyu cũng được phát hiện qua đời vào tháng 8/2025, chỉ vài tháng sau vụ việc lái xe khi say rượu khiến ông bị loại khỏi một số dự án.

Ở showbiz Hàn, say rượu lái xe được xếp vào hàng "tội đồ" nghiêm trọng. Thậm chí Kim Sae Ron...

... và Song Young Kyu đã không vượt qua được. Ảnh: X

"Gương tày liếp" rất nhiều, nhưng Go Kyung Pyo vẫn phạm phải lỗi lầm tương tự. Trong mắt người hâm mộ, điều đáng thất vọng không phải là việc Go Kyung Pyo uống rượu, mà là quyết định cầm lái sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn taxi, thuê lái xe hộ hoặc nhờ quản lý đưa về. Một cuộc gọi tài xế, một khoản chi phí nhỏ hay việc gửi xe lại qua đêm đều là những phương án đơn giản hơn rất nhiều so với hậu quả mà hành động của anh có thể gây ra.

Vài chai rượu không đáng để đánh đổi nhiều năm xây dựng sự nghiệp. Một lần chủ quan không đáng để đặt tính mạng của bản thân và những người vô tội vào tình thế nguy hiểm. Sự phẫn nộ của công chúng càng có cơ sở khi Go Kyung Pyo từng là đại sứ quảng bá về an toàn giao thông năm 2023. Những phát ngôn kêu gọi mọi người không lái xe sau khi uống rượu được nhắc lại sau bê bối, tạo nên sự đối lập đầy cay đắng giữa lời nói và hành động.

Là người nổi tiếng, nam diễn viên có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi những bộ phim mình tham gia. Anh còn là tấm gương, hình mẫu cho giới trẻ noi theo. Go Kyung Pyo đã tự phá vỡ hình ảnh tích cực của mình. Và lần này, thứ anh phải đối diện không chỉ là những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, mà còn là trách nhiệm pháp lý, những thiệt hại liên quan đến vụ va chạm và sự mất mát niềm tin từ công chúng.

Sự phẫn nộ của công chúng càng có cơ sở khi Go Kyung Pyo từng là đại sứ quảng bá về an toàn giao thông năm 2023. Ảnh: Newsen

Cơ hội nào để Go Kyung Pyo trở lại?

Ngay sau khi vụ việc bùng nổ, "cơn địa chấn" lập tức càn quét sự nghiệp của nam tài tử. Đơn vị tổ chức thông báo hủy bỏ ngay lập tức fan meeting dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Seoul. Các đài truyền hình lớn như MBC, tvN đồng loạt thông báo cắt sóng, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tối đa các phân cảnh của anh trong các chương trình giải trí như What Do You Do When You Play?, Sixth Sense: B Side, Bogum Magical Season 2 và The Great Escape: Urban Legends. Các dự án phim điện ảnh chưa công chiếu đứng trước nguy cơ bị "đắp chiếu" vô thời hạn.

Chưa kể, các hợp đồng quảng cáo, hợp tác thương mại và dự án đang trong quá trình đàm phán có thể bị đình chỉ hoặc xem xét lại. Tùy điều khoản cụ thể, nam diễn viên còn có nguy cơ phải đối diện với yêu cầu bồi thường. Đây là những thiệt hại chưa thể xác định con số, nhưng chắc chắn tạo thêm áp lực cho một người vốn đã chia sẻ rằng mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Nam diễn viên 36 tuổi bị cắt sóng hàng loạt. Ảnh: X

Trong lứa diễn viên nam sinh đầu thập niên 1990, Go Kyung Pyo vốn là một gương mặt vô cùng nổi bật, sở hữu cả tài năng diễn xuất thực lực lẫn những tác phẩm để đời như Reply 1988, Jealousy Incarnate, Chicago Typewriter, 6/45... Anh có thể gây cười bằng nét diễn tự nhiên, nhưng cũng đủ sức thể hiện những vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Đặc biệt, vai Sung Sun Woo trong Reply 1988 từng giúp Go Kyung Pyo chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Hình ảnh chàng trai ấm áp, chân thành trong bộ phim vẫn là một trong những dấu ấn đẹp nhất sự nghiệp của anh. Năm 2022, anh lại khiến cả châu Á phát cuồng với phim Bỗng Dưng Trúng Số, xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé xứ Hàn.

Chính vì đã có một vị trí nhất định, cú ngã lần này càng đau đớn. Một diễn viên càng có nhiều thành quả để bảo vệ thì những gì mất đi sau một bê bối càng lớn. Go Kyung Pyo không chỉ phải xây dựng lại hình ảnh cá nhân, mà còn có thể khiến những người từng tin tưởng, hợp tác và đầu tư vào mình phải chịu ảnh hưởng.

Trong lứa diễn viên nam sinh đầu thập niên 1990, Go Kyung Pyo vốn là một gương mặt vô cùng nổi bật, sở hữu cả tài năng diễn xuất thực lực lẫn những tác phẩm để đời. Ảnh: X

Nhưng anh có càng nhiều thì mất càng nhiều. Ảnh: tvN

Tuy nhiên, vẫn còn là quá sớm để khẳng định Go Kyung Pyo đã hoàn toàn mất trắng sự nghiệp. Điều mà nam diễn viên 36 tuổi cần làm ngay lúc này không phải là tìm cách bào chữa hay trốn chạy, mà là thể hiện thái độ hối lỗi chân thành, sâu sắc, tự kiểm điểm bản thân và đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật cũng như công chúng.

Bên cạnh những làn sóng chỉ trích gay gắt, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi công chúng nên giữ sự tỉnh táo, không nên mạt sát hay dồn ép nam diễn viên đến mức quá đà. Bởi lẽ trong quá khứ, làng giải trí Hàn Quốc từng chứng kiến những bi kịch đau lòng từ áp lực dư luận sau bê bối say rượu lái xe, điển hình như vụ việc xót xa của cố diễn viên Song Young Kyu hay nữ diễn viên Kim Sae Ron.

Con đường lấy lại niềm tin từ khán giả Hàn Quốc đối với một nghệ sĩ vướng bê bối lái xe khi say rượu là một hành trình cực kỳ gian gian khổ. Go Kyung Pyo cần thay đổi thật sự. Không chỉ là lời xin lỗi trên giấy, mà là sự thay đổi trong lối sống, trong cách kiểm soát bản thân, trong việc đặt trách nhiệm với xã hội lên trên những thú vui cá nhân. Việc lấy lại niềm tin của khán giả sẽ là quá trình dài và khó khăn. Có thể mất vài năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng nếu anh thật sự thay đổi, nếu anh chứng minh được bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói, thì cánh cửa quay trở lại vẫn còn đó - dù sẽ hẹp hơn, khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây.

Con đường trở lại của Go Kyung Pyo sẽ không hề dễ dàng. Ảnh: X



