Tối 23/11 (giờ Hàn Quốc), nam diễn viên Go Kyung Pyo đã ra trình diện tại Sở Cảnh sát Mapo, Seoul. Mỹ nam Reply 1988 hiện bị cảnh sát điều tra vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cụ thể là có hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn, đâm vào 1 chiếc xe chở rác.

Nam diễn viên xuất hiện tại đồn cảnh sát với vẻ ngoài mệt mỏi, tiều tụy và có phần hốc hác sau 9 ngày dính bê bối nghiêm trọng. Trên môi anh còn có vết thương. Kết thúc buổi thẩm vấn cho lời khai, Go Kyung Pyo đã đối mặt với cánh truyền thông Hàn Quốc. Anh căng thẳng đến mức giọng nói run rẩy, suýt khóc. Nam diễn viên liên tục cúi gập người 90 độ xin lỗi và cho biết: "Tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi. Mọi người vẫn luôn dành sự quan tâm cho tôi, thế mà cuối cùng tôi lại khiến mọi người thất vọng theo cách này. Tôi đã phụ lòng, phụ tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể nói lời xin lỗi đến mọi người". Tài tử hàng đầu khẳng định anh đã hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra của cảnh sát và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sai lầm mình gây ra. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi vì sao không gọi tài xế lái hộ xe về nhà dù biết bản thân đã uống rượu, Go Kyung Pyo "cứng họng", im lặng rất lâu mà không đưa ra câu trả lời.

Go Kyung Pyo trình diện cảnh sát vào tối ngày 23/11. Clip: X.

Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi và tiều tụy, buồn bã. Ảnh: Osen.

Anh tỏ ra vô cùng căng thẳng khi đối mặt với cánh truyền thông sau khi kết thúc buổi thẩm vấn. Ảnh: X.

Trên môi tài tử Reply 1988 có vết thương rất rõ. Anh suýt khóc khi trả lời phỏng vấn. Ảnh: Osen.

Go Kyung Pyo liên tục cúi gập người 90 độ xin lỗi công chúng. Ảnh: X.

Go Kyung Pyo cam kết hợp tác điều tra 1 cách trung thực, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm của mình. Ảnh: Starnews.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 14/11 tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc). Go Kyung Pyo bị cáo buộc điều khiển ô tô cá nhân trong tình trạng đã uống rượu và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường. Cảnh sát xác nhận nam diễn viên di chuyển một mình, không có người đi cùng trên xe.

Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định thu hồi giấy phép lái xe.

Tới chiều 15/11, cơ quan chức năng Hàn Quốc mới xác nhận chuyện 1 nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe rác nói trên đã bị thương sau cú va chạm. Cụ thể, nạn nhân này bị thương nhẹ, có biểu hiện đau nhức ngay sau cú tông và dự kiến sẽ tới bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Bên ngoài không ghi nhận vết thương rõ rệt nào nhưng nạn nhân đã cảm thấy đau nhức sau vụ việc. Do lực va chạm, chiếc xe rác cũng bị hư hỏng 1 phần nhưng mức độ thiệt hại được đánh giá là không quá nghiêm trọng. Văn phòng quận Mapo (Seoul) cho biết thêm chiếc xe bị Go Kyung Pyo tông trúng thuộc quyền quản lý của 1 công ty vệ sinh tư nhân có ký hợp đồng dịch vụ với quận này.

Nam diễn viên say rượu đến mức đi đứng loạng choạng, cơ thể không thể giữ thăng bằng. Ảnh: Nate

Vụ bê bối khiến Go Kyung Pyo gánh chịu hậu quả nặng nề. Show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC, Sixth Sense: B-Side của tvN thông báo "xóa sổ" Go Kyung Pyo khỏi chương trình khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả. Trong khi đó, phía chương trình truyền hình thực tế The Great Escape: Urban Legends (bản gốc của TVING), dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 2/12 tới đây, cũng đưa ra thông báo sẽ tiến hành chỉnh sửa lại nội dung, đồng thời hạn chế tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo.

Chương trình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong scandal lần này của Go Kyung Pyo có lẽ là Bogum’s Magic Curling 2 của tvN, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/11. Nguyên nhân là bởi dàn cast của chương trình chỉ có 3 thành viên gồm Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo. Đến thời điểm hiện tại, ekip sản xuất Bogum’s Magic Curling 2 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc xử lý các phân cảnh của nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 hiện đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Go Kyung Pyo tự tay hủy đi sự nghiệp, danh tiếng của mình. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, Naver