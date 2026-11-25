Moon Trần Tân Anh sinh năm 2013, bắt đầu làm quen với nghệ thuật từ năm 5 tuổi, khi lần đầu biểu diễn trên sân khấu trong một sự kiện của câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ. Sau đó, Tân Anh có cơ hội xuất hiện trong một số chương trình truyền hình với vai trò dancer nhí, tham gia quay quảng cáo và chụp ảnh mẫu. Tuy nhiên, dấu mốc đưa tên tuổi cô bé đến gần hơn với khán giả truyền hình chính là vai diễn đầu tay trong bộ phim giờ vàng Hành Trình Công Lý phát sóng năm 2022.

(Ảnh: FBNV)

Hình ảnh mới đây của Moon Trần Tân Anh (Ảnh: FBNV)

Trong Hành Trình Công Lý, Tân Anh hóa thân thành bé Thư - con gái của Phương và Hoàng, hai nhân vật do Hồng Diễm và Việt Anh đảm nhận. Thư là một cô bé lanh lợi, đáng yêu nhưng không may mắc bệnh suy tim, vì vậy luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ gia đình. Dù là diễn viên nhí lần đầu đóng phim truyền hình, Moon Trần Tân Anh vẫn được giao một nhân vật có nhiều phân đoạn cảm xúc, đòi hỏi khả năng thể hiện tâm lý chứ không đơn thuần chỉ xuất hiện cho đáng yêu trên màn ảnh.

Thời điểm tham gia Hành Trình Công Lý, Moon Trần Tân Anh cũng có cơ hội làm việc cùng những diễn viên giàu kinh nghiệm. Cô bé từng kể Hồng Diễm rất ân cần, thường quan tâm và nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, trong khi Việt Anh lại vui tính, hay trêu đùa mọi người trên phim trường. Những tương tác với hai diễn viên đóng vai bố mẹ giúp Moon có thêm trải nghiệm khi diễn xuất. Đạo diễn NSƯT Mai Hiền cũng là người hướng dẫn, chỉ bảo cô bé trong quá trình thực hiện các cảnh quay. Tân Anh từng cho biết khó khăn lớn nhất khi đóng phim là vừa phải thể hiện biểu cảm, vừa nhớ thoại và nói sao cho tự nhiên.

(Ảnh: VTV)

Moon Trần Tân Anh trong Hành Trình Công Lý (Ảnh: VTV)

Sau vai diễn đầu tay, Moon Trần Tân Anh tiếp tục trở lại màn ảnh với Cách Em 1 Milimet - bộ phim truyền hình khai thác tình bạn và những ký ức tuổi thơ của nhóm trẻ ở Làng Mây. Trong tác phẩm này, Tân Anh đảm nhận vai Quyên, chị gái của Đức. Trái với sự tinh nghịch, sôi nổi của nhiều thành viên trong nhóm, Quyên là cô bé dịu dàng, xinh xắn, có phần mong manh vì mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô được những người bạn xung quanh yêu thương và luôn muốn che chở.

Nhân vật Quyên không xuất hiện xuyên suốt toàn bộ hành trình của nhóm bạn, nhưng lại là một trong những nhân vật để lại dấu ấn cảm xúc đáng kể. Sau khi trải qua ca phẫu thuật tim, tưởng như cô bé đã có thể khỏe mạnh trở lại, Quyên bất ngờ gặp biến cố và qua đời sau một tình huống bị hù dọa. Cái kết này khiến nhiều khán giả bất ngờ, tiếc nuối, đồng thời tạo nên một trong những diễn biến gây bàn luận của bộ phim. Với Moon Trần Tân Anh, đây tiếp tục là một vai diễn có màu sắc bi kịch, đòi hỏi cô bé thể hiện hình ảnh một đứa trẻ yếu ớt, nhạy cảm nhưng vẫn có sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi thơ.

(Ảnh: VTV)

Moon Trần Tân Anh trong Cách Em 1 Milimet (Ảnh: FBNV)

Việc đảm nhận hai nhân vật đều có vấn đề về sức khỏe trong hai bộ phim truyền hình khác nhau cũng là điểm khá đặc biệt trong hành trình diễn xuất của Moon. Nếu bé Thư trong Hành Trình Công Lý gây xúc động bởi những biến cố gia đình và khoảnh khắc đối diện với chuyện của bố, thì Quyên của Cách Em 1 Milimet lại khiến người xem day dứt bởi số phận ngắn ngủi giữa nhóm bạn nhỏ.

Không chỉ có duyên với phim truyền hình, Tân Anh còn thử sức ở nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Năm 2021, cô bé được giao vai Tiên cá Bống trong chương trình nhạc kịch Nhà Hát Những Giấc Mơ của VTV3. Trước đó, Moon theo đuổi dancesport và nhảy hiện đại, từng giành hai huy chương vàng tại giải dancesport Hà Nội mở rộng năm 2019, cùng một huy chương bạc và một huy chương đồng ở giải toàn quốc năm 2020. Cô bé cũng từng tham gia các chương trình truyền hình như Điều Ước Thứ 7, Quán Thanh Xuân, Cà Phê Sáng, đồng thời thử sức với công việc dẫn chương trình dành cho thiếu nhi.

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Moon Trần Tân Anh thử sức với nhiều lĩnh vực ở tuổi 13 (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Tân Anh theo học tại Học viện Âm nhạc. Việc vừa học văn hóa, vừa theo đuổi các hoạt động nghệ thuật đòi hỏi cô bé phải sắp xếp thời gian khá linh hoạt. Trong những lần tham gia ghi hình trước đây, Moon thường mang sách vở đến phim trường, tranh thủ làm bài trong lúc chờ đến lượt quay. Khi phải nghỉ học để thực hiện lịch quay, cô bé cũng chủ động nhờ bạn bè gửi bài, chép bài và chuẩn bị bài để theo kịp chương trình ở lớp. Tân Anh từng đạt thành tích học sinh xuất sắc, nhiều năm đảm nhận vai trò lớp trưởng và giành giải Nhất cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp tiểu học.

Một dấu mốc đáng chú ý khác của Moon là vào tháng 5/2026, cô bé được lựa chọn là đại diện cho thiếu nhi cả nước giới thiệu thông điệp ứng phó với biến đổi khí hậu tại triển lãm “Thanh thiếu nhi hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” ở Hà Nội. Tại đây, Tân Anh giới thiệu những sáng kiến bảo vệ môi trường của thiếu nhi nhiều địa phương, từ trồng cây xanh, tiết kiệm điện nước, hạn chế rác thải nhựa đến mô hình sử dụng đèn năng lượng mặt trời để bẫy côn trùng gây hại cho lúa. Cô bé truyền tải thông điệp rằng dù ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực.

(Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 13, Moon Trần Tân Anh đang có hành trình trải nghiệm khá đa dạng, từ đóng phim truyền hình, học âm nhạc, biểu diễn sân khấu đến tham gia các hoạt động cộng đồng. Với khán giả yêu phim VTV, Tân Anh trước hết vẫn là cô bé từng vào vai Thư và Quyên trong hai bộ phim giờ vàng đình đám. Những vai diễn này cũng là dấu mốc đáng nhớ trên chặng đường theo đuổi nghệ thuật của sao nhí, khi cô bé có cơ hội thử sức với những nhân vật nhiều cảm xúc và làm việc cùng các diễn viên, ekip chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ.