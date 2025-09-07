Giữa showbiz đầy thị phi, cặp đôi này vẫn nắm tay nhau suốt 17 năm nhờ nguyên tắc bất ngờ

Trong làng giải trí Thái Lan, nhắc đến cặp đôi bền bỉ nhất người ta khó có thể bỏ qua Noon Ramida (43 tuổi) và Louis Scott (43 tuổi). Yêu nhau từ những ngày còn chưa nổi tiếng, đồng hành suốt 12 năm trước khi cưới và nay đã bước sang năm thứ 5 hôn nhân, cả hai vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Nếu như Louis – nam thần lai Thái – Scotland nay ở tuổi 43 vẫn giữ được phong độ lãng tử thì Noon lại được ca ngợi là "người đẹp không tuổi" của màn ảnh. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy, những bí quyết mà Noon chia sẻ về tình yêu hôn nhân mới là điều khiến người ta thực sự ngưỡng mộ.

Yêu bản thân trước khi yêu người khác

Noon từng thẳng thắn: "Muốn giữ được tình yêu và sự nghiệp, phụ nữ phải biết yêu bản thân trước. Đẹp không chỉ ở gương mặt, làn da mà còn phải khỏe mạnh từ bên trong. Ăn uống đủ chất, tập luyện mỗi ngày, giữ gìn vóc dáng, đó là nền tảng. Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng hơn thế, khi mình biết chăm sóc bản thân thì người khác cũng sẽ biết trân trọng mình".

Dù đã chạm ngưỡng 43, Noon vẫn giữ vóc dáng gọn gàng và thần thái rạng rỡ khiến nhiều đàn em ngưỡng mộ. Cô tin rằng việc yêu bản thân không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách tạo điều kiện để người khác yêu và tôn trọng mình nhiều hơn.

Đã ở trong cuộc hôn nhân 5 năm, Noon càng hiểu rõ: "Hôn nhân quan trọng, nhưng nó không phải tất cả. Khi mâu thuẫn nảy sinh, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải ai đúng ai sai, mà là mối quan hệ này có xứng đáng để cãi nhau hay không. Nếu cứ khăng khăng bảo vệ cái tôi, chúng ta chỉ khiến nhau tổn thương".

Cô nhấn mạnh: Hạnh phúc gia đình không nằm ở những lần thề hẹn hay các cử chỉ phô trương, mà ở những quan tâm nhỏ nhặt, bình dị mỗi ngày. Với Noon và Louis, dù bận rộn lịch trình, họ vẫn dành sự hiện diện cho nhau, không quá ồn ào nhưng đủ để đối phương cảm nhận tình yêu.

Không quan trọng yêu ai, mà là yêu thế nào

Trong thời đại mà chuyện ngoại tình, ghen tuông, đổ vỡ hôn nhân xuất hiện khắp các mặt báo, Noon chọn cách nhìn nhận khác:

"Độc thân hay đã kết hôn đều có những thú vị riêng. Vấn đề không nằm ở việc bạn yêu ai, mà là bạn yêu thế nào. Nếu chỉ biết so sánh hôn nhân của mình với người khác, bạn sẽ mãi thấy thiếu. Nhưng nếu biết chia sẻ, lắng nghe, bạn sẽ thấy mình chưa bao giờ đơn độc".

Theo Noon, một người phụ nữ thông minh là người vừa biết mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, vừa biết yếu đuối đúng lúc để người đàn ông có thể được là chỗ dựa. "Đàn ông sinh ra vốn muốn che chở. Đôi khi nhường một bước không phải là thua kém, mà là để anh ấy cảm thấy tự hào vì được làm điểm tựa".

Từ những ngày đầu gặp gỡ, yêu nhau 12 năm trước khi cưới, rồi cùng nhau bước vào hôn nhân năm 2020, Noon và Louis đã trải qua gần 17 năm gắn bó. Họ không chọn ồn ào, không tổ chức những màn khoe tình cảm phô trương, nhưng tình yêu ấy đủ sâu để đến nay vẫn bền vững.

Đến năm 2025, khi nhìn lại, hành trình của Noon – Louis như một minh chứng: Rằng tình yêu không chỉ bắt đầu từ cảm xúc mà còn cần sự rèn luyện, bồi đắp. Hôn nhân không phải "cái đích cuối" mà là chặng đường dài, nơi hai con người phải học cách bao dung và cùng trưởng thành.

Với Noon Ramida, hạnh phúc không đến từ một lễ cưới cổ tích, mà từ việc mỗi ngày tỉnh dậy, vẫn có Louis ở bên, vẫn có một mái ấm để trở về.

Câu chuyện của Noon và Louis chính là lời nhắc nhở: ình yêu chân thật không đo bằng thời gian yêu bao lâu, mà ở cách hai người giữ nhau đến cùng như thế nào.