Giữa ồn ào tình cảm, nam ca sĩ gặp sự cố tại sân bay

Vào 5h sáng ngày 13/4, nam idol Haechan (NCT) đã trở về Hàn Quốc sau chuyến đi cá nhân đến Mỹ. Tại sân bay Incheon, có 1 đám đông fan chờ anh sẵn từ lâu. Tuy nhiên, đây không phải sự chào đón nồng nhiệt, tràn đầy tình cảm như mọi khi.

1 số fan cuồng đã bao vây, vượt qua các vệ sĩ để ghi hình Haechan, thậm chí đụng chạm thân thể với anh. Những fan cuồng lớn tiếng mắng mỏ, xúc phạm nam idol, thậm chí còn chửi anh là "thằng khốn nạn" 2 lần. Haechan bịt kín mặt, chỉ biết cúi đầu nhanh chóng thoát khỏi đám đông. Vậy tại sao ra nông nỗi này?

Haechan (NCT) bị fan cuồng bao vây, chửi bới thẳng mặt ở sân bay lúc sáng sớm. Clip: X

Ảnh: X

Hình ảnh này khiến fan chân chính vô cùng đau lòng và bức xúc.

Theo đó, từ vài ngày trước, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn hẹn hò của Haechan và 1 cô gái ngoài ngành. Cặp đôi được cho là có nhiều "lovestagram" trên mạng xã hội và lộ thông tin chuyến bay cùng nhau đến Mỹ. Nhóm fan cuồng quá khích đã túc trực tại sân bay vào đúng giờ Haechan trở về để xác nhận xem anh có hẹn hò hay không.

Những bài đăng về tin đồn hẹn hò của nam idol sinh năm 2000 nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội, thu về tương tác cực khủng. Giữa lúc fandom NCT đang rối ren vì thành viên Mark rời nhóm, nhiều fan cuồng đã trút giận lên Haechan bằng những lời lẽ xúc phạm, bất chấp có những bằng chứng khác cho thấy đây là chuyến đi du lịch với gia đình.

Sự việc không dừng lại ở những lời lẽ trên mạng, mà leo thang bằng hành vi "tác động vật lý" lẫn xúc phạm trực tiếp Haechan ở sân bay. Những người hâm mộ chân chính đang vô cùng phẫn nộ, yêu cầu SM Entertainment nhanh chóng có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ.

Haechan được cho là lộ nhiều "hint" hẹn hò với 1 cô gái ngoài ngành.

Cô gái này được cho là đăng ảnh ở nhà Haechan...

... đăng ảnh trong chuyến đi đến Mỹ vào thời điểm này và đính kèm nhạc NCT.

Cô cũng là khách mời VIP của concert NCT Dream.

Haechan có tên thật Lee Donghyuck, sinh năm 2000. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của hệ thống nhóm nhạc NCT trực thuộc SM Entertainment. Nam idol ra mắt công chúng vào năm 2016 với đội hình NCT 127, sau đó tiếp tục hoạt động song song trong NCT Dream – một trường hợp hiếm trong Kpop khi một idol đảm nhận vai trò chủ lực ở 2 nhóm cùng lúc.

Haechan gây ấn tượng với chất giọng độc đáo, giàu cảm xúc, có độ nhận diện cao ngay từ những nốt đầu tiên. Anh thường đảm nhận những đoạn cao trào trong các ca khúc, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho âm nhạc của NCT. Bên cạnh kỹ năng thanh nhạc, Haechan còn sở hữu khả năng làm chủ sân khấu tốt, phong cách biểu diễn linh hoạt và năng lượng tích cực, giúp anh trở thành một trong những thành viên thu hút fan mạnh mẽ.

Trong sự nghiệp, Haechan cùng NCT 127 và NCT Dream đạt nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng trong và ngoài Hàn Quốc, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của NCT. Dù lịch trình dày đặc khi hoạt động ở nhiều unit, anh vẫn duy trì phong độ ổn định, cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc bền bỉ. Ở tuổi đời còn trẻ, Haechan đã có đến 10 năm hoạt động, được đánh giá là một trong những giọng ca thế hệ mới có tiềm năng phát triển lâu dài trong Kpop.

Haechan là gương mặt nổi bật của hệ thống NCT. Ảnh: X

Trong ngành công nghiệp Kpop, chuyện hẹn hò từ lâu đã được xem là một chủ đề nhạy cảm, bởi hệ thống thần tượng được xây dựng dựa phần lớn vào “mối quan hệ ảo” giữa idol và người hâm mộ. Hình ảnh độc thân, gần gũi, thậm chí mang tính “lý tưởng hóa” khiến nhiều fan cảm thấy họ có một sự kết nối đặc biệt với nghệ sĩ, từ đó mạnh tay chi tiền ủng hộ. Chính vì vậy, khi idol công khai hẹn hò, không ít trường hợp vấp phải phản ứng tiêu cực, từ chỉ trích, tẩy chay đến xâm phạm đời tư. Áp lực này khiến nhiều nghệ sĩ phải giấu kín đời sống tình cảm, thậm chí đối mặt với khủng hoảng truyền thông chỉ vì yêu đương như những người bình thường.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tư duy của công chúng, đặc biệt là fan quốc tế đã dần thay đổi theo hướng cởi mở hơn. Nhiều người bắt đầu nhìn nhận idol trước hết là con người, có quyền yêu và xây dựng cuộc sống riêng. Những mối quan hệ được công khai một cách văn minh ngày càng nhận được sự ủng hộ, thậm chí còn được xem là dấu hiệu của sự trưởng thành và chân thật.

Song song với đó, cộng đồng fan cũng ngày càng lên án mạnh mẽ những hành vi cực đoan, kiểm soát đời tư nghệ sĩ hay tấn công người trong cuộc. Sự chuyển dịch này cho thấy Kpop đang từng bước rời xa mô hình “ảo tưởng hóa” để tiến gần hơn đến một môi trường lành mạnh, nơi nghệ sĩ có thể được tôn trọng không chỉ với tư cách thần tượng, mà còn là một cá nhân độc lập.

Fan chân chính đang kêu gọi SM Entertainment có hành động bảo vệ nghệ sĩ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo