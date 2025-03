Giữa lúc "ngập phốt" Kim Soo Hyun, năng lượng chữa lành của 1 cặp đôi vàng xoa dịu top trending tại Hàn Quốc

Những ngày này, cư dân mạng có phen "hóng biến" mệt nghỉ trước scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp Kim Soo Hyun. Từ nam thần được săn đón, có cát-xê cao nhất Hàn Quốc, Kim Soo Hyun đứng trước bờ vực sụp đổ vì bị bóc trần quá khứ hẹn hò Kim Sae Ron khi cố diễn viên mới 15 tuổi. Tính đến sáng nay - 13/3, Kim Soo Hyun đã bị công bố loạt ảnh và chi tiết gây sốc, chứng minh mối quan hệ với Kim Sae Ron. Phía Kim Soo Hyun xác nhận đến tuần sau sẽ trực tiếp làm rõ các vấn đề cần thiết.

Kim Soo Hyun sụp đổ hình tượng vì phốt tình ái chấn động

Giữa lúc Kbiz "ngập phốt", thì dân tình đang rần rần với "năng lượng chữa lành" mới. Dự án phim mới When Life Gives You Tangerines có sự tham gia của nam chính Park Bo Gum và nữ chính IU đang gây sốt màn ảnh nhỏ. Phim vừa lên sóng 4 tập đầu đã vươn lên hạng 1 trong top 10 phim Hàn Quốc trên Netflix. Phim cũng lọt vào top 10 phim được xem nhiều ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. IU và Park Bo Gum đưa khán giả trở về đảo Jeju những năm xưa cũ, mở ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ giữa những con sóng dữ.

Dự án phim mới When Life Gives You Tangerines có sự tham gia của nam chính Park Bo Gum và nữ chính IU đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Phim gây sốt, loạt nội dung liên quan đến nam nữ chính cũng được khán giả săn đón nhiệt tình. Trên top trending YouTube Hàn Quốc ngày 12/3, IU chiếm trọn 2 vị trí đầu bảng. Bao gồm chương trình Salon Drip, khách mời IU và sân khấu của IU cùng Park Bo Gum song ca tại Gayo Stage.

IU và Park Bo Gum cùng biểu diễn ca khúc A Country Boy's Love Story

Cùng thể hiện ca khúc A Country Boy's Love Story, IU và Park Bo Gum mang đến sân khấu ngập tràn cảm giác thanh xuân, đầy hoài niệm. Không cần bàn đến giọng hát biểu tượng của nữ ca sĩ số 1 Hàn Quốc, IU cứ hát ballad là khiến fan cảm thấy thổn thức.

Điều làm dân tình bất ngờ hơn cả là màn thể hiện quá đỗi xuất sắc của nam thần Park Bo Gum. Được biết đến như một diễn viên đa tài, Park Bo Gum không chỉ diễn xuất tốt mà còn có tài chơi piano. Ngoài ra, giọng hát của anh chàng cũng rất ra gì và này nọ. Hoà giọng cùng IU, Park Bo Gum gây chú ý với tone giọng trầm ấm áp.

Hai ngôi sao hoà giọng cực ngọt

Park Bo Gum gây bất ngờ với giọng ca ấm áp

Sân khấu đơn giản nhưng ngập tràn cảm giác thanh xuân hoài niệm

Sân khấu A Country Boy's Love Story của hai ngôi sao lập tức viral trên các diễn đàn Kpop. Chỉ sau 2 ngày, thu về hơn 500 nghìn lượt xem, leo top trending YouTube Hàn Quốc ngay giữa "bão comeback" của Jennie (BLACKPINK) và G-Dragon. Song ca cực ngọt, IU và Park Bo Gum khiến dân tình tan chảy. Màn trình diễn này là năng lượng tích cực giữa thời điểm dân tình "hóng drama" mệt nghỉ, cần một bài hát để thư giãn, thả lỏng.

IU chiếm trọn vị trí #1, #2 top trending YouTube Hàn Quốc ngày 12/3

Loạt khoảnh khắc hậu trường của IU và Park Bo Gum cũng được dân tình hớn hở bóc tách. Cặp sao cực đáng yêu với tương tác gần gũi như hai người bạn thân. Đôi bạn đồng niên hoà hợp trong từng khung hình, fan mãn nhãn với tổ hợp nhan sắc đỉnh cao đến từ IU - Park Bo Gum.

"Cặp đôi vàng" mới nổi của màn ảnh Hàn