Phim Hàn lập kỷ lục chưa từng có được cả MXH tung hô, nữ chính để mặt mộc vẫn đẹp ngất ngây lòng người

Bên cạnh những drama không hồi kết thì hiện trên MXH các nước châu Á còn một chú đề khá hot là bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt). Phim hiện đã lên sóng được 4 tập trên nền tảng Netflix và sẽ phát hành 4 tập mỗi tuần - một hình thức phát hành phim mới của nền tảng này. Dù bị đánh giá là thuộc dòng phim không thực sự ăn khách trên nền tảng (thông thường những dự án phim Hàn hot trên Netflix đều thuộc thể loại giật gân, tâm lý nặng đô với nhiều cảnh phim táo bạo) nhưng When Life Gives You Tangerines vẫn bước đầu gặt hái được nhiều thành công, đứng top 1 BXH khá nhiều quốc gia.

Đặc biệt, chỉ sau 4 tập đầu tiên, When Life Gives You Tangerines đã lập kỷ lục chưa từng có, trở thành phim Hàn được chấm điểm cao nhất trên chuyên trang đánh giá phim ảnh IMDb với điểm số 9,4 vào ngày 11/3. Dù hiện con số đã giảm xuống 9,3/10 nhưng điều này không ảnh hưởng tới thứ hạng của phim trên BXH. Đáng nói hơn khi theo sau When Life Gives You Tangerines là Reply 1988 với 9,2 điểm (phim do Park Bo Gum đóng chính) và My Mister với 9,1 điểm (phim do IU đóng chính). Vậy là với When Life Gives You Tangerines, IU và Park Bo Gum đã thành công vượt qua thành tích của chính mình.

Phim nhận điểm số cao trên chuyên trang đánh giá phim ảnh iMDb

Điểm số cao cũng tỷ lệ thuận với cơn mưa lười khen mà When Life Gives You Tangerines đang nhận được hiện tại. Trên mạng xã hội và khắp các nền tảng truyền thông, báo chí, phim nhận được rất nhiều đánh giá tích, những lời khen có cánh. Từ kịch bản đủ cả bi lẫn hài, cài cắm nhiều thông điệp nhân văn đến diễn xuất hoàn hảo của dàn cast đều trở thành chủ đề hot. Đặc biệt, người xem vô cùng thích cách xây dựng tính cách nhân vật của biên kịch. Nếu Gwan Sik (Park Bo Gum) ấm áp, dịu dàng, thương vợ vô cùng thì Ae Soon (IU) lại ngoan cường, mạnh mẽ, mỏ hơi hỗn nhưng rất lương thiện, tài giỏi. Hai người bù trừ những khiếm khuyết cho nhau, trở thành một gia đình hoàn hảo.

Khán giả vô cùng yêu thích cặp đôi đảo Jeju này

Hiện tại, màn thể thể hiện xuất sắc của IU - Park Bo Gum đang khiến hai cái tên này được khán giả yêu thích hơn bao giờ hết. Đặc biệt, IU được cho là có nhiều tiến bộ về mặt diễn xuất, thực sự đã có thể được xếp vào hàng diễn viên thực lực chứ không còn chỉ là idol lấn sân khi thể hiện xuất sắc một lúc 2 vai diễn khác nhau. Việc cô không ngại hi sinh hình tượng nữ thần, xuất hiện với tạo hình quê mùa, đầu tóc rối bù, mặt mộc không chút phấn son cũng được nhiều người khen ngợi. Và dù tạo hình có dìm nhan sắc thì IU vẫn rất xinh đẹp, mặt mộc không tì vết, thậm chí việc không trang điểm còn giúp cô trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Hai vai diễn khác nhau của IU trong cùng một bộ phim và cả hai nhân vật đều gần như không trang điểm

Mặt mộc thậm chí còn khiến IU trông trẻ hơn

Nguồn ảnh: Netflix