Vương hậu Letizia từ lâu được xem là một trong những biểu tượng thời trang của các Hoàng gia châu Âu. Điều khiến phong cách của bà được yêu thích không nằm ở những món đồ quá xa xỉ, mà ở khả năng lựa chọn trang phục thanh lịch, thực tế và có tính ứng dụng cao.

Mới đây, trong buổi gặp gỡ các sinh viên đại học tại Cung điện Zarzuela ở Madrid, Vương hậu Letizia tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn với một bộ trang phục mang đậm tinh thần mùa hè: nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn vô cùng tinh tế.

Chiếc váy maxi giúp Vương hậu Letizia "đánh bại" nắng nóng

Trong lần xuất hiện này, Vương hậu Letizia lựa chọn một chiếc váy maxi màu đen của thương hiệu thời trang Pháp Antik Batik. Thiết kế có phom dáng dài chạm mắt cá chân, không tay, cổ cao và phần eo được chiết nhẹ để tôn dáng. Điểm nhấn nằm ở những đường thêu hoa màu trắng trên thân áo cùng các dải thêu ngang chạy dọc phần chân váy, tạo cảm giác mềm mại và thanh thoát.

Sự kết hợp giữa hai gam màu đen - trắng mang lại vẻ đẹp cổ điển nhưng không hề nặng nề. Ngược lại, chất liệu nhẹ cùng phom váy rộng giúp tổng thể trông thoáng mát, rất phù hợp với thời tiết nắng nóng mà Tây Ban Nha đang trải qua.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận xét đây là kiểu váy mà phụ nữ ở nhiều độ tuổi đều có thể mặc đẹp. Thiết kế dài vừa đủ kín đáo, vừa giúp che khuyết điểm phần hông và chân, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo hơn.

Đôi giày gắn liền với phong cách của Vương hậu Letizia

Nếu có một món đồ được xem là "chữ ký thời trang" của Vương hậu Letizia vào mùa hè thì đó chắc chắn là espadrilles. Đây là kiểu giày đế cói truyền thống của Tây Ban Nha, nổi tiếng nhờ cảm giác nhẹ chân, thoáng mát và rất dễ phối với váy dài.

Lần này, Vương hậu lựa chọn một đôi espadrilles đế xuồng với phần mũi bằng vải canvas màu đen, gót màu trắng và dây ruy băng buộc vòng quanh cổ chân rồi quấn nhẹ lên bắp chân. Kiểu giày này vừa giúp tôn chiều cao, vừa tạo cảm giác nữ tính mà vẫn đủ thoải mái để di chuyển trong nhiều giờ.

Không ít tín đồ thời trang nhận xét đây là món đồ "đáng sắm nhất mùa hè", bởi có thể kết hợp với váy maxi, váy midi, quần linen hay thậm chí là quần jeans đều đẹp.

Trung thành với một thương hiệu thủ công suốt nhiều năm

Điều đặc biệt là Vương hậu Letizia gần như luôn ưu tiên sử dụng espadrilles của thương hiệu thủ công Tây Ban Nha Calzados Picón. Đây là một xưởng sản xuất giày gia đình có lịch sử gần nửa thế kỷ, nổi tiếng với những đôi espadrilles được làm thủ công. Thương hiệu này từng thiết kế riêng nhiều mẫu dành cho Vương hậu và thậm chí còn đặt tên một mẫu giày đế xuồng cao khoảng 9 cm là "Letizia" để tri ân sự yêu mến của bà.

Trên trang mạng xã hội, Calzados Picón từng chia sẻ rằng việc Vương hậu tiếp tục lựa chọn giày của họ là niềm tự hào rất lớn.

Đại diện thương hiệu viết: "Mỗi lần nhìn thấy Vương hậu Letizia mang espadrilles của chúng tôi đều khiến cả đội ngũ vô cùng hạnh phúc. Đằng sau mỗi đôi giày là bàn tay của những người thợ thủ công, là truyền thống và tình yêu dành cho nghề đã được gìn giữ suốt 48 năm". Thông điệp này cũng phần nào cho thấy lý do Vương hậu luôn ưu tiên các thương hiệu nội địa thay vì chỉ lựa chọn những nhà mốt xa xỉ quốc tế.

Điều đáng học hỏi ở Vương hậu Letizia là bà rất ít khi sử dụng quá nhiều phụ kiện. Với bộ trang phục lần này, bà chỉ kết hợp chiếc váy cùng một đôi khuyên tai ngôi sao nhỏ bằng vàng. Lớp trang điểm cũng được giữ đúng phong cách quen thuộc với đôi mắt khói tông nâu đỏ, giúp gương mặt thêm sắc sảo mà vẫn tự nhiên. Chính sự tiết chế này khiến tổng thể luôn hài hòa. Thay vì để phụ kiện cạnh tranh với trang phục, Vương hậu Letizia chọn cách để từng món đồ đều có "không gian" tỏa sáng.

Công thức mặc đẹp phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể học theo

Không khó để nhận ra vì sao phong cách của Vương hậu Letizia luôn được đánh giá cao. Bà không cố ăn mặc trẻ hơn tuổi, cũng không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ. Thay vào đó, Vương hậu tập trung vào những thiết kế có đường cắt đẹp, chất liệu tốt và màu sắc dễ ứng dụng.

Đặc biệt, những chiếc váy maxi dáng suông hoặc chiết eo nhẹ như lần xuất hiện này rất phù hợp với phụ nữ ngoài 40 tuổi. Thiết kế vừa tạo cảm giác thoải mái trong ngày hè, vừa giúp che khuyết điểm cơ thể một cách tinh tế.

Kết hợp cùng một đôi espadrilles đế xuồng sẽ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn mà vẫn dễ chịu hơn nhiều so với giày cao gót mũi nhọn.

Có lẽ đó cũng là lý do Vương hậu Letizia luôn được xem là hình mẫu mặc đẹp của nhiều phụ nữ châu Âu. Bà không chỉ truyền cảm hứng bởi những bộ trang phục thanh lịch mà còn bởi cách ủng hộ các thương hiệu thủ công trong nước, gìn giữ giá trị truyền thống thông qua thời trang. Chỉ với một chiếc váy maxi thêu tinh tế và đôi espadrilles quen thuộc, Vương hậu một lần nữa chứng minh rằng phong cách bền vững không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở việc hiểu rõ điều gì thực sự phù hợp với mình.

*Theo harpersbazaar