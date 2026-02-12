Giữa cao điểm sát Tết 2026, tiểu thương bất ngờ xả đào, quất thu hồi vốn

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây được coi là cao điểm của thị trường cây cảnh vì người dân sắp được nghỉ làm, nhu cầu mua sắm sẽ tăng mạnh. Nhưng theo ghi nhận thì hiện nhiều tiểu thương bán đào, quất ở Hà Nội lại treo biển giảm giá để xả hàng.

Tại khu vực đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển “xả hàng”, “đồng giá” để kích cầu người mua.

Một tiểu thương treo biển bán đồng giá 350.000 đồng/cây quất trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

Anh Phạm Quốc Việt, tiểu thương bán quất tại đây, cho biết, từ vài ngày nay, anh quyết định bán “đồng giá quất 350.000 đồng/cây”, thu hút khá nhiều người dừng lại xem và hỏi mua. Năm nay, anh Việt đầu tư khoảng 500 gốc quất. Phần lớn quất được trồng trong bình sứ, chia thành 3 mức giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng và 900.000 đồng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, anh Việt mới bán được khoảng 20% số lượng, nhiều gốc vẫn chưa kịp vận chuyển ra điểm bán. Do đó, anh buộc phải giảm giá sớm, hạ mức quất từ 500.000 đồng xuống 350.000 đồng và bán đồng giá để đẩy hàng.

“ Hiện tôi còn hơn 100 gốc quất loại 350.000 đồng. Hy vọng khi giảm giá, người dân sẽ mua nhiều hơn để tôi tiếp tục đưa số còn lại từ vườn ra. Treo biển giảm giá cũng giúp quầy hàng có không khí hơn, chứ mấy hôm trước gần như không ai ghé, rất ảm đạm ”, anh Việt chia sẻ.

Ở gần đó, một quầy hàng bán quất khác cũng treo biển “đồng giá 200.000 đồng”. Chủ quầy cho biết, dù đã giảm từ mức 250.000 - 300.000 đồng/cây xuống 200.000 đồng/cây nhưng lượng khách chưa thực sự đông.

“ Chưa năm nào bán chậm như năm nay. Mọi năm phải sát 28, 29 Tết chúng tôi mới xả hàng để về sớm, nhưng năm nay hàng đi quá chậm, chúng tôi buộc phải giảm giá sớm để kích cầu ”, tiểu thương này nói.

Muốn thu hồi vốn sớm, tiểu thương này hạ giá quất xuống 200.000 đồng/cây.

Các tiểu thương lý giải, việc giảm giá sớm xuất phát từ tình trạng tiêu thụ chậm và thời tiết bất lợi khiến chất lượng cây không tốt như mọi năm. Tiểu thương e ngại sẽ ngày càng khó bán, vì thế quyết định giảm giá để sớm thoát hàng, thu hồi vốn.

" Những ngày thời tiết khô ráo, nắng nhẹ, người dân đi chợ xuân và mua sắm sẽ nhộn nhịp hơn. Thế nhưng chỉ cần vài ngày mưa lạnh thì sức mua giảm rõ rệt, trong khi đào thì liên tục nở hoa, quất thì cũng chín từ lâu, nếu không bán nhanh sẽ càng khó tiêu thụ.

Thời tiết năm nay bất thường do là năm nhuận nên không thuận lợi cho cây cảnh Tết do nở hoa, đơm trái quá sớm. Chưa kể những đợt bão lũ năm vừa qua cũng khiến nhiều vườn cây cảnh sụt giảm nguồn cung chất lượng tốt ", anh Đức Hòa, người bán quất cảnh nói.

Giá đào, quất năm nay “mềm” hơn so với mọi năm.

Cũng theo anh Hòa, năm nay giá cây cảnh nhìn chung “dễ chịu” hơn so với năm trước, nhưng sức mua chưa khởi sắc. Theo anh Hưng, các điểm bán có vị trí đẹp, sát mặt đường còn có cơ hội được khách ghé xem, lựa chọn, còn những cửa hàng nằm sâu hoặc khuất tầm nhìn gần như cả ngày không bán được cây nào.

" Chỉ mong từ giờ đến Tết, người dân sẽ đi mua nhiều hơn vì đã sắp đến lịch được nghỉ làm theo quy định, giúp chúng tôi tiêu thụ hàng tốt hơn ", anh Hòa bày tỏ.