Chợ đầu mối nông sản lớn nhất TP.HCM tấp nập ngày cận Tết, giá cả tăng nhẹ

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cậnTết Bính Ngọ 2026 tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), từ khoảng 19h, khu vực cổng chợ đã bắt đầu đông phương tiện. Xe tải từ Lâm Đồng, Đắk Lắk, các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ lần lượt vào bãi dỡ hàng.

Xe xếp hàng chờ vào khu tập kết. Khi thùng xe mở ra, rau củ, trái cây được chuyển xuống liên tục, các xe đẩy hàng di chuyển gần như không ngừng nghỉ. Người bốc vác đẩy từng xe rau, trái cây nặng hàng trăm ký len qua các lối đi vốn đã chật hẹp.

Các tiểu thương cho biết, so với ngày thường, lượng khách lấy sỉ mùa Tết tăng mạnh, đặc biệt từ 22h đến 4h sáng - khung giờ cao điểm của chợ.

Phần lớn người đến lấy hàng là tiểu thương các chợ truyền thống tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh. Ngoài ra, mùa Tết này còn có nhiều khách đến mua gửi về quê làm quà biếu.

Bà Hoa, chủ vựa trái cây tại chợ cho biết, sản lượng nhập về mỗi đêm tăng khoảng 30 - 50% so với thời điểm bình thường. Các mặt hàng tiêu thụ mạnh gồm: Bưởi, dứa, táo, nho, cam... do nhu cầu mua sắm tích trữ và chuẩn bị mâm cỗ Tết tăng cao.

Về giá cả, nhiều loại trái cây tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây vài tuần. Một số loại rau củ cũng nhích nhẹ. Tuy nhiên, theo tiểu thương, mức tăng này chủ yếu do nhu cầu tăng và chi phí vận chuyển, nhân công cuối năm cao hơn, chưa ghi nhận tình trạng khan hàng hay biến động bất thường.

Ngoài những loại trái cây đặc trưng (kích cỡ lớn) như mít, sầu riêng, mãng cầu gai có vài sạp nhận bán lẻ, các loại trái còn lại đều bán sỉ 100%. Giá cả được tiểu thương niêm yết rõ ràng, tránh mặc cả.

Mùa Tết, nhiều loại trái cây độc lạ được bày bán. Trong hình là dứa hồng - để cúng Tết, có giá 25.000 đồng/kg. Tiểu thương khuyến cáo không ăn, chỉ để cúng.

"Chợ đầu mối thì ngày thường đã đông, mùa Tết này thì xác định chen không nổi, đặc biệt là khung giờ sau 22h", một tiểu thương nói nhanh khi đang tất bật gọi cho xe tài chở hàng.

Nhiều người bốc dỡ hàng cho biết, mùa Tết này họ làm gấp 3 ngày thường, đặc biệt là thời điểm từ 25 - 28 tháng Chạp. Cũng vì vậy, dù vất vả, nhưng họ có một cái Tết "ấm" hơn.

Lối vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức kẹt cứng người.

Xe chở hàng liên tục ra vào, gọi nhau í ới.

Tiểu thương mua hàng về bán lẻ tại các chợ truyền thống.