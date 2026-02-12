Chợ đầu mối nông sản lớn nhất TP.HCM tấp nập ngày cận Tết, giá cả tăng nhẹ

Bà Hoa, chủ vựa trái cây tại chợ cho biết, sản lượng nhập về mỗi đêm tăng khoảng 30 - 50% so với thời điểm bình thường. Các mặt hàng tiêu thụ mạnh gồm: Bưởi, dứa, táo, nho, cam... do nhu cầu mua sắm tích trữ và chuẩn bị mâm cỗ Tết tăng cao.
Ngoài những loại trái cây đặc trưng (kích cỡ lớn) như mít, sầu riêng, mãng cầu gai có vài sạp nhận bán lẻ, các loại trái còn lại đều bán sỉ 100%. Giá cả được tiểu thương niêm yết rõ ràng, tránh mặc cả.
Nhiều người bốc dỡ hàng cho biết, mùa Tết này họ làm gấp 3 ngày thường, đặc biệt là thời điểm từ 25 - 28 tháng Chạp. Cũng vì vậy, dù vất vả, nhưng họ có một cái Tết "ấm" hơn.
Xe chở hàng liên tục ra vào, gọi nhau í ới.
Ban quản lý chợ cho biết đã làm việc với các đơn vị cung ứng để đảm bảo nguồn hàng liên tục trong những ngày cao điểm. Dự kiến từ nay đến 29 Tết, lượng hàng về chợ còn tiếp tục tăng cao.