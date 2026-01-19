Thời gian qua, cái tên Eugenie dường như biến mất khỏi các sự kiện công chúng. Người ta hiểu và cảm thông cho sự lựa chọn đó. Sau khi cha cô, ông Andrew Mountbatten Windsor, bị tước bỏ mọi danh hiệu vào cuối tháng 10/2025 và đối mặt với lệnh trục xuất khỏi nơi ở gắn bó bao năm, áp lực đè nặng lên vai những đứa con là điều không thể tránh khỏi. Eugenie và chị gái Beatrice đã phải chứng kiến cảnh gia đình mình đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi đau đớn nhất.

Thế nhưng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Giữa những ngày tháng u ám ấy, một tia sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp đã xuất hiện trên mạng xã hội vào thứ Năm vừa qua. Không phải từ trang cá nhân của cô, mà từ một người bạn thân thiết lâu năm – Natalie Pinkham.





Khi "2026 là 2016 mới": Tìm về những ngày xưa cũ để chữa lành

Hưởng ứng trào lưu đang rầm rộ trên Instagram, Natalie Pinkham, bình luận viên F1 nổi tiếng đã đăng tải những khoảnh khắc quý giá từ một thập kỷ trước. Trong khung hình ấy, Công chúa Eugenie hiện lên thật giản dị và rạng rỡ bên cạnh những người bạn thân thiết như Sarah-Jane Mee và cố MC quá cố Caroline Flack.

Cả nhóm diện trang phục tông đen đồng điệu, nở nụ cười tự nhiên không chút gượng ép. Natalie viết những dòng gan ruột: "Ồ, 2016, bạn thật đặc biệt... Cảm ơn những người thân yêu đã truyền cảm hứng để tôi nhìn lại một thập kỷ đã qua. Hóa ra, việc lướt lại những ký ức đúng đắn lại tốt cho tâm hồn đến thế".





Trong bức ảnh "dump" ấy, người ta còn thấy cả Zara Tindall – cô em họ thân thiết của Eugenie, cùng những gương mặt đình đám như Lewis Hamilton hay các thành viên nhóm One Direction. Đó là một thời đại của sự tự do, của những buổi tiệc tùng không lo âu, khi mà tước hiệu hay những tranh cãi chính trị vẫn còn ở rất xa phía sau cánh cửa cung điện.

Mối quan hệ giữa Natalie và Eugenie không phải là kiểu tình bạn xã giao của giới thượng lưu. Họ đã gắn bó hơn 10 năm. Natalie luôn có mặt để ủng hộ các dự án thiện nguyện của Eugenie như Tổ chức Chống Nô lệ Hiện đại (The Anti-Slavery Collective). Ngược lại, vào năm 2012, cả Eugenie và Zara đã lặn lội sang tận Bồ Đào Nha để dự đám cưới của Natalie.

Chính những sợi dây liên kết bền chặt này là thứ đã giữ cho Eugenie không bị quật ngã trước sóng gió. Khi thế giới ngoài kia đang bàn tán về việc cha cô bị "thất thế", thì ở đây, trong vòng tay bạn bè, cô vẫn là chính mình – một người phụ nữ, một người bạn, thay vì chỉ là một thành viên hoàng gia đang gặp hạn.





Cú sốc cuối tháng 1: Khi tổ ấm không còn là nhà

Sự xuất hiện của bức ảnh này càng thêm ý nghĩa khi đặt vào bối cảnh hiện tại: Hạn chót để ông Andrew và bà Sarah Ferguson rời khỏi Royal Lodge là ngày 25/1 tới đây. Một nguồn tin thân cận chia sẻ rằng bà Sarah dù luôn sát cánh bên chồng cũ suốt bao năm qua, nhưng giờ đây cũng đã đến lúc bà cần "sải cánh" riêng. Bà sẽ không chuyển đến ngôi nhà mới tại Sandringham cùng ông Andrew.

Trong khi đó, Công chúa Eugenie cũng đang đứng trước những lựa chọn lớn. Có thông tin cô đang cân nhắc việc chuyển hẳn sang Bồ Đào Nha sinh sống trong thời gian chờ đợi tìm một bến đỗ mới. Về phần ông Andrew, người ta bảo ông giờ đây sống trong một "quả bong bóng" của riêng mình, cắt đứt liên lạc với báo chí và thế giới bên ngoài. Nỗi buồn bao trùm lên cả gia đình, và bà Sarah vẫn chưa nguôi ngoai sau những gì đã xảy ra.

Bức ảnh từ năm 2016 ấy giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: Những danh hiệu có thể mất đi, những ngôi nhà có thể phải trả lại, nhưng những kỷ niệm và tình bạn chân thành thì không ai có thể tước đoạt.

Cách Eugenie xuất hiện gián tiếp, mộc mạc và đầy hoài niệm có lẽ là câu trả lời văn minh nhất cho mọi ồn ào. Cô không trốn chạy quá khứ, cô chỉ đang mượn sức mạnh từ nó để bước tiếp những bước đi vững chãi hơn trong tương lai, dù hành trình sắp tới có thể không còn nằm sau bức tường thành của Windsor nữa.