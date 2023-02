Giới trẻ Việt ồ ạt theo idol Thái: Khác biệt với fans Kpop ngày trước vì "bây giờ gặp thần tượng dễ hơn thời xưa”, nhưng mức độ cuồng nhiệt thì sao?

SÓNG THẦN TƯỢNG CHƯA BAO GIỜ NGỪNG VỖ

Khoảng bắt đầu từ năm 2010, âm nhạc Kpop như một "trận đại phong" trong giới trẻ Việt, không ai mà không nghe nhạc Kpop, mê mẩn idol, yêu thích nhóm nhạc. Lúc bấy giờ, những cái tên như DBSK, SNSD, Super Junior, Big Bang, 2NE1… trở nên rất quen thuộc tại Việt Nam. Gọi là trận "đại phong", vì độ càn quét của nó khá lớn. Mọi người yêu thích idol Kpop đến mức thuộc tên từng thành viên trong nhóm, bắt kịp từng câu hát dù thời đó tiếng Hàn chưa được phổ biến quá rộng rãi, hơn cả là còn nhảy được vũ đạo, chịu chi số tiền khủng để mua album, lập quỹ gửi quà, tạo fan club đại diện cho từng miền lẫn quốc gia… đi đâu cũng có hội hiểu biết về giải trí Hàn Quốc ngồi sôi nổi thành tụ. Và khi đó, làn sóng gây nên nhiều tranh cãi xoay quanh lòng yêu thích này, có người cho rằng yêu quý một ai đó chẳng có gì là sai, và bỏ công, bỏ tiền cho người mình yêu không có gì là lãng phí. Có người quy chụp trong chữ "cuồng" đi kèm "vô bổ", "nhảm nhí"… Mới thấy sự "khắc nghiệt" ở thời điểm đó đối với người trẻ khi trót yêu thần tượng.



Thời điểm hiện tại, "thế giới đu idol" vẫn hoạt động mạnh mẽ. Kpop vẫn còn đó, thần tượng và văn hoá xứ Kim Chi vẫn toả sáng nhưng trong vài năm gần đây, Idol xứ Chùa Vàng bỗng chốc trở nên rầm rộ từ cả hai phía là người hâm mộ và giới giải trí ở nước sở tại.

Ảnh: Blue in the Red - BKPP

Nhớ lại 5 - 6 năm về trước, chỉ một bộ phận nhỏ yêu thích phim Thái Lan lập nên, họ quan tâm, theo dõi hoạt động của diễn viên, ca sĩ như bao hội fanclub khác. Nhưng mọi điều kiện về thông tin còn khá ít ỏi khiến sự yêu thích này không "hăng hái" như yêu idol Hàn. Ngược lại, hiện tại fan Thái trở nên sôi động hơn nhiều - các bộ phim, MV Thái nào vừa công chiếu đều đồng thời có vietsub; các trang fanpage, kênh Tiktok, tài khoản Twitter... hoạt động vô cùng bài bản; xuất hiện hội nhóm chia sẻ nhau tips săn vé, lịch trình diễn của idol, mua bán trao đổi ấn phẩm...

Không thể xác định rõ mốc thời gian nào mà giới đu idol Thái bắt đầu "đại chúng" đến thế, nhưng trong một hai năm gần đây, các biểu hiện "tỏ tường thông tin" này cùng tín hiệu "đổ xô du lịch Thái Lan vì theo thần tượng Thái" phần nào chỉ ra được tình yêu và văn hoá này đang rất lớn mạnh trong giới hâm mộ Việt.

VÌ SAO GIỚI TRẺ VIỆT TRỞ NÊN YÊU THÍCH IDOL THÁI?

Một trong những cơ duyên lớn để mọi người tiếp cận nhiều hơn với các idol Thái Lan là từ phim ảnh. Điện ảnh Thái Lan ngoài thu hút với các bộ phim đầy tình tiết kịch tính, thể loại kinh dị còn gây thú vị với các chủ đề đam mỹ. Nhiều bộ phim như 2gether the Series, A Tale Of Thousand Star, I Told Sunset About You… đã đưa các tên tuổi như Bright Vachirawit, Win Metawin, Billkin, PP Krit, Nanon… thiện cảm với giới trẻ Việt. Từ yêu thích câu chuyện, nhân vật trong phim đến tìm hiểu từng cá nhân ở ngoài đời, bắt đầu ấn tượng tính cách, theo dõi rồi ngưỡng mộ, ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Lý do tiếp theo, bất kì người hâm mộ nào cũng luôn muốn gặp gỡ trực tiếp, có những tương tác gần hơn với người mà mình thần tượng. Và đu idol Thái Lan lại vô cùng thuận tiện cho ước muốn này, vì chi phí đu idol khá thấp. Chẳng hạn chuyện bay sang Hàn Quốc nghe rất xa xôi, visa xin không dễ, chi phí ăn ở đi lại đắt đỏ… thì đu idol Thái Lan "dễ thở" hơn rất nhiều. Vé máy bay sang đến Thái Lan gặp thần tượng rất rẻ, có khi còn rẻ hơn bay nội địa, chi phí chỗ ở ăn uống cũng tương đương du lịch trong nước, đôi lúc còn phải chăng hơn.

Ảnh: OffGun Fun Land Vietnamese Fanpage, Nanon Korapat Kirdpan - Vietnamese Fanpage, Blue in the Red - BKPP

Hơn nữa tỉ lệ được gặp gỡ thần tượng Thái Lan cũng cao hơn gấp bội lần vì các công ty giải trí Thái Lan không quá khắt khe và có các quy định ngặt nghèo để bảo vệ thần tượng. Thời điểm mấy năm trước, fan chỉ có thể gặp idol qua fan meeting, concert, các ứng dụng livestream chọn lựa may mắn hay hoạ hoằn idol sang Việt Nam thì ngồi nắng cả ngày túc trực sân bay. Bây giờ đu idol Thái chỉ cần có mặt ở các trụ sở nhà đài, công ty quản lí, trung tâm thương mại… tóm lại là nơi làm việc hoặc diễn ra sự kiện có idol mình tham gia thì sẽ được chạm mặt. Thậm chí nhiều sự kiện còn miễn phí vé tham dự hoàn toàn kèm góc nhìn cận cảnh.

Ngoài ra, các công ty chủ quản cũng tích cực tạo điều kiện để idol Thái Lan sang Việt Nam hoạt động, giao lưu gặp gỡ fan Việt. Không thể nhắc đến một trong những động lực để các idol Thái Lan mạnh dạn "nhập cảnh" giao lưu này, là khi Quang Hùng MasterD nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng. Anh như sợi dây kết nối giữa hai nền giải trí Việt – Thái, fan Thái sang Việt Nam để đu idol Việt, idol Việt sang Thái hoạt động thương mại, thì tất yếu, fan Việt cũng sang Thái để đu idol Thái và idol Thái cũng sẵn sàng qua Việt Nam gần gũi fan của mình.

Quang Hùng MasterD được fan Thái vô cùng mến mộ - Ảnh: VKR News

EarthMix được fan chào đón nhiệt liệt tại Việt Nam - Ảnh: The Tale of EarthMix - Trái Đất Tròn Của Mix Chỉu

TẦN SUẤT DU LỊCH THÁI LAN CÒN NHIỀU HƠN DU LỊCH TRONG NƯỚC

Sẵn tiện sang Thái Lan "thăm" idol, fan Việt bây giờ đi Thái nhiều hơn cả đi du lịch trong nước. Có người một năm đi 2-3 lần, có người cứ 2-3 tháng lại đi một lần.

Bạn Khanh Nguyễn chia sẻ: "Lần đầu tiên mình sang Thái Lan là để đu idol Hàn Quốc, nhóm nhạc mà mình thần tượng có chuyến lưu diễn thế giới, và chỉ có concert tại Thái Lan là phù hợp túi tiền để mình được tận mắt nhìn thấy được thần tượng. Đi rồi mới thấy, sang Thái Lan quá rẻ, mọi thứ lại khá dễ dàng để thích nghi, thế nên khi mình bắt đầu yêu thích một vài người nổi tiếng Thái Lan, mình dạn tay đặt vé bay hơn nhiều.

Mình theo dõi lịch trình của idol mà mình thích, xem khoảng thời gian nào họ tổ chức fan meeting, có nhiều show diễn dày đặc thì mình xin nghỉ phép vài ngày sang Thái. Cách vài tháng sang gặp idol, giải toả căng thẳng, sẵn tiện du lịch nghỉ ngơi. Thay vì mình bỏ một khoản tiền tầm 5-6 triệu cho một chuyến du lịch 4 ngày trong nước, thì mình có thể đi nước ngoài, còn có thể gặp được thần tượng, hời hơn nhiều."

Bạn An Nguyễn cũng cho biết: "Trong giới đu idol xem chuyện đi du lịch Thái Lan là quá bình thường, vì nó diễn ra thường xuyên lắm, có mấy bạn mà mình quen, hôm nay vừa gặp ở TP.HCM, mai thấy họ check-in ở Thái Lan luôn, vì tối hôm đó biết được idol của mình mốt có buổi diễn ở đâu đó. Ai rủng rỉnh thì một năm sang Thái đến cả 5-6 lần, ai eo hẹp hơn thì ít nhất mỗi năm cũng ghé Thái Lan một lần."

Ảnh: Blue in the Red - BKPP

Ảnhh: BrightWin Là Một Đôi - Bright Vachirawit&Win Metawin

Động lực thúc đẩy mọi người chăm du lịch Thái chính vì vé máy bay rẻ, nếu đặt được giá tốt tính cả khứ hồi chỉ dao động 2 triệu đồng, tiền phòng ở ngay trung tâm Băng Cốc cũng khoảng 250.000đ/đêm, di chuyển bằng tàu cao tốc hoặc tàu điện ngầm lại khá tiện. Hơn nữa, ẩm thực lại khá tương đồng khẩu vị người Việt Nam, món ăn đường phố giá cũng ngang bằng. Các bạn chuyên đu idol chia sẻ, họ thích đi đu idol Thái còn vì được du lịch Thái Lan - một nơi mà phong cảnh hữu tình, địa điểm vui chơi thì không thiếu, không khí sầm uất hay yên bình đều có đủ.

HÀO PHÓNG TIÊU TIỀN ĐỂ GẶP THẦN TƯỢNG

Chính vì khoảng cách giữa fan Việt với thần tượng Thái gần hơn cả về địa lý lẫn kinh phí, nên mọi người có khả năng chi trả hơn, và cũng sẵn sàng móc hầu bao hơn.

Nếu sang Thái, chính bởi các khoản phí đều được chia nhỏ và không phải trả một lần, việc "xuống tay" cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Chúng mình thường xem lịch tour quảng bá, liveshow đã ấn định của idol và săn mua vé bay trước 2 tháng. Tháng sau mới bắt đầu trả tiền đặt phòng, đến ngày đi chỉ cần mang một khoản nhỏ theo ăn uống là được. Như vậy mình mới có tiền chi để đu idol, mỗi tháng thay vì trích một khoản trong lương để mua skincare, quần áo thì mình trả trước cho chuyến đi." - Chị An Nguyễn tiết lộ.

Được biết, ngoài mua ấn phẩm, chuyển khoản cho quỹ để duy trì các hoạt động như tặng xe cà phê, tổ chức sinh nhật cho idol, thực hiện các dự án chung... như từ trước đến giờ thì nhiều người còn tự nguyện chạy quảng cáo hình ảnh idol Thái trên Facebook, Instagram, billboard, mall... để tăng độ nhận diện cho người mình yêu thích với công chúng Việt.

Những dự án quà tặng hàng chục triệu từ fan Việt - Ảnh: The Tale of EarthMix - Trái Đất Tròn Của Mix Chỉu

Ví dụ, Shooting Star Concert - Tour Châu Á của Bright, Win, Dew, Nani vào đầu tháng 3 sắp tới tại Việt Nam. Mọi người không cần phải tốn chi phí đi nước ngoài, lưu trú, ăn uống mà có thể đu idol ngay tại TP.HCM. Đây cũng là đòn bẩy cho hiệu ứng FOMO "nhất định phải gặp được thần tượng", họ sẵn sàng chi tiền cho hạng vé thấp nhất là 1.800.000đ đến vé VIP là 5.000.000đ cho buổi gặp gỡ khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ.

World Tour của KinnPorsche The Series về Việt Nam tổ chức concert tất nhiên cũng như thế, những fan Việt yêu thích dàn diễn viên của bộ phim đã rất hồ hởi mua vé, chi từ 1.500.000đ - 5.800.000đ cho lần gặp gỡ ngắn này, ngoài ra mọi người còn chi tiền để chuẩn bị các dự án, sự kiện để gửi tặng idol... Tuy nhiên vừa mới đây sự kiện lại có thông báo hủy. Hàng nghìn fan Việt mong chờ được gặp idol của mình lớn bao nhiêu thì càng bức xúc bấy nhiêu. Mọi người nói rằng sẽ ngừng ủng hộ công ty vì thất tín, ekip đang ảo tưởng quá nhiều khi đòi hỏi trong một tuần bán được 8000 vé... Sự nổi giận này cũng góc độ nào đó chứng tỏ, tình cảm và lòng tin mà fan Việt dành cho các idol Thái rất lớn.

Sở thích đu idol Thái Lan nếu ngày càng rầm rộ và phổ quát hơn, lớn mạnh ở mọi lớp tuổi thì chắc chắn bùng nổ tranh luận về "tình yêu thần tượng" sẽ lại nổ ra - giống hiện tượng đu idol Kpop chừng mươi năm trước. Thế nhưng khác nhau ở chỗ, giới trẻ Việt được tiệm cận với văn hoá quốc tế hơn, tăng kĩ năng du lịch khám phá hơn - bằng hình thức trực tiếp, mà không ai có thể phủ nhận.