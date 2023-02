Những cặp đôi mỹ nam Thái Lan được dân tình 'đẩy thuyền' tích cực: Top đầu gọi tên 2 nam thần gia thế khủng Billkin - PPKrit

Nhắc đến điện ảnh Thái Lan, thì ngoài những tác phẩm hài hước, kinh dị và tình cảm, chắc hẳn công chúng sẽ nghĩ ngay tới những sản phẩm phim đam mỹ 'làm mưa làm gió' suốt một thời gian dài.

Dòng phim đam mỹ đã trở thành 'món ăn tinh thần' được nhiều người ưa chuộng. Từ sự thành của loạt phim đam mỹ ấy mà những cặp đôi 'nam nam' chính đã ra đời. Có những cặp đôi thật tới mức khiến công chúng 'đẩy thuyền tích cực' dù phim đã kết thúc. Cùng nhìn lại những cặp đôi nam thần Thái Lan được công chúng 'đẩy thuyền' nhiệt tình nhé.

Bright - Win

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải thuộc về cặp đôi Bright - Win. Bright Vachirawit và Win Metawin là hai nam chính của bộ phim đam mỹ Thái Lan nổi tiếng nhất tại Thái Lan hiện nay: 2gether The Series. Sau tác phẩm đam mỹ này, cả Bright và Win còn cùng tham gia bộ phim 'Vườn Sao Băng' phiên bản Thái Lan.

Bright - Win gây sốt chỉ sau một tác phẩm đam mỹ

Bước ra từ tác phẩm đam mỹ nổi đình đám, danh tiếng của cặp đôi Bright - Win cũng đi lên nhanh chóng. Cả hai được săn đón khắp nơi và thường xuyên cùng được mời tham dự các sự kiện lớn nhỏ trong nước. Có thể nói là cả hai như hình với bóng, lúc nào cũng xuất hiện bên nhau.

Vẻ ngoài đối lập chính là điểm thu hút fans của cặp đôi này

Cả hai sở hữu nhan sắc cùng ngoại hình cực phẩm và có đôi chút đối lập nhau. Tuy nhiên, chính điều này lại càng khiến cặp đôi trông đẹp và hợp nhau trong mắt công chúng. Nếu như Bright sở hữu ngoại hình chuẩn 'bad boy' thì Win lại mang một chút gì đó hiền lành nhẹ nhàng.

Billkin - PPKrit

Kế đến phải nói tới chính là cặp đôi thiếu gia Billkin và PPKrit. Cả hai là cặp đôi chính của bộ phim đam mỹ nổi tiếng năm 2020 'I told sunset about you'.

Chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi cả hai nằm trong Top những cặp đôi đam mỹ nổi tiếng và có cát xê cao nhất Tbiz hiện nay.

Cả hai sở hữu nhiều khoảnh khắc 'tình bể bình'

Billkin và PPKrit không chỉ nổi tiếng tại Thái Lan mà còn sở hữu lượng fans đông đảo ở Trung Quốc, Việt Nam. Cả hai đều sở hữu ngoại hình cuốn hút. Trong khi Billkin có ngoại hình điển trai cùng nụ cười và má lúm đồng tiền duyên dáng thì PPKrit lại sở hữu diện mạo đẹp chuẩn 'visual'.

Billkin và PPKrit là cặp đôi được yêu thích nhất hiện nay

Thậm chí, đôi bàn tay thanh thoát mềm mại của PPKrit còn khiến các chị em vô cùng ghen tị. Không chỉ ngoại hình mà cả hai còn rất tương đồng về gia thế khi đều xuất thân trong gia tộc giàu có. Bố mẹ hai bên cũng rất yêu quý và ủng hộ cả hai.

Mew - Gulf

Mew và Gulf là cặp đôi tiếp theo được nhắc đến. Cả hai cùng nhau bước ra từ bộ phim đam mỹ 'TharnType The Series' vào năm 2019. Đây là một trong những cặp đôi có nhiều động thái 'phim giả tình thật' nhất Tbiz.

Những khoảnh khắc tình tứ giữa Mew và Gulf

Những chemistry cực "real" từ trong phim tới ra ngoài đời thực đã giúp Mew và Gulf thu về lượng fans cực khủng. Ngoại hình của cặp đôi cũng được đánh giá là cực phẩm trong làng nam thần Thái Lan hiện nay. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai cũng 'đốn tim' công chúng.

Yin - War

Cặp đôi Yin - War bước ra từ 'En of Love' - series phim đam mỹ gồm 3 phần, chuyển thể từ 3 tiểu thuyết của tác giả Faddist là Tossara, Love Mechanics và Gown and Gear.

Khoảnh khắc ngọt ngào ngoài đời thực của cả hai khiến fans thích thú

Nếu so với những nam thần trên, Yin và War đều là gương mặt mới nhưng không vì thế mà cặp đôi kém tiếng hơn. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng, ngọt ngào tới 'sâu răng' của cả hai từ trong phim tới ngoài đời thực khiến người hâm mộ phát cuồng. Chính vì vậy mà Yin - War cũng lọt Top những cặp đam mỹ được người hâm mộ mong 'phim giả tình thật' nhất Tbiz.

Căp đôi sở hữu ngoại hình tương đồng

Off - Gun

Cuối cùng không thể bỏ qua chính là cặp đôi Off - Gun. Vào năm 2019, bộ phim đam mỹ Thái Lan Theory Of Love thành công đã khiến cho tên tuổi của cặp đôi Off - Gun liên tục được nhắc đến.

Vẻ ngoài cùng tính cách đối lập đã giúp cả hai trở thành cặp đôi đam mỹ được yêu thích nhất nhì Tbiz

Sở hữu ngoại hình xứng đôi và tính cách thú vị, không khó hiểu vì sao Off Jumpol và Gun Atthaphan là cặp đôi nam nam được yêu thích nhất xứ Chùa Vàng. Cặp đôi được người hâm mộ yêu thích bởi chính sự đối lập về ngoại hình lẫn tính cách. Nếu như Off thích yên tĩnh, dành nhiều thời gian ở nhà thì Gun lại thuộc tuýp người ưa giao tiếp, có nhiều mối quan hệ bạn bè.

Apo Nattawin Wattanagitiphat - Mile Phakphum Romsaithong

Không chỉ 'hot' trên phim mà cặp Apo Nattawin Wattanagitiphat - Mile Phakphum Romsaithong còn tạo sức nóng mỗi khi xuất hiện bên nhau. Cả hai bước ra từ bộ phim đam mỹ đình đám 'KinnPorsche The Series'.

Vẻ ngoài cực phẩm của cặp đôi 'KinnPorsche The Series'

Nếu như trên phim, cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm thì ngoài đời thực cũng không kém phần. Trong concert mừng công vào tháng 7/2022, cặp đôi đã khiến fans 'đứng ngồi không yên' với khoảnh khắc 'khóa môi' trên sân khấu không thể ngọt ngào hơn. Ngoại hình đẹp chuẩn cực phẩm đã giúp cặp đôi hút về lượng fans cực khủng.