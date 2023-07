Giới giải trí sốc trước cái chết ở tuổi 48 của nữ diva

Sohu đưa tin thông tin diva Coco Lee qua đời khiến công chúng sốc, các nghệ sĩ Trung Quốc đặc biệt là giới ca sĩ đều đau buồn và bàng hoàng trước sự ra đi của một trong những ngôi sao sáng nhất của nền âm nhạc Hoa ngữ.

Hàng trăm nghệ sĩ gửi lời thương tiếc, chia buồn và nhớ thương tới đàn chị. Trong đó, nữ ca sĩ Trương Hàm Vận chia sẻ: "Sau này, mỗi ngày trong 365 ngày, chúng em đều nhớ chị".

Nam diễn viên Vương Bảo Cường bàng hoàng khi nghe tin diva Coco Lee qua đời: "Hôm nay vừa diễn xong, nghe tin chị Coco qua đời tôi vẫn không thể tin được. Đôi khi, sinh mệnh rất yếu ớt, mỏng manh đến mức làm cho người ta đau lòng, mọi người đều cần được quan tâm, che chở. Chị Coco, hy vọng chị được hạnh phúc ở trên thiên đường".

Nữ ca sĩ Đặng Tử Kỳ cũng viết: "Chị luôn mang nụ cười ngọt ngào ấm áp, luôn thể hiện tinh thần dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn. Em không thể tưởng tượng được chị đã phải trải qua những gì, đằng sau nụ cười của chị giấu bao nhiêu nỗi đau".

Ông hoàng nhạc phim Mao Bất Dịch không giấu được sự đau buồn: "Gặp chị ngày nào cũng vui, trừ hôm nay, mãi mãi là như vậy".

Nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt tiếc nuối: "Đau đớn quá khi mất đi người bạn thân mến nhất. Chỉ biết thở dài tại sao cuộc đời lại không đối xử tử tế với người có tâm hồn tốt đẹp như chị. Thế giới từ nay mất đi một nghệ sĩ với những màn trình diễn nhiệt huyết xuất sắc. Chị Coco Lee, mất đi chị, vũ trụ âm nhạc không còn như trước. Chúng em rất tưởng nhớ chị.

Lâm Tuấn Kiệt và nhiều nghệ sĩ đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Coco Lee.

Ngoài ra, rất nhiều ngôi sao như Thái Y Lâm, các thành viên của nhóm nhạc S.H.E, nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ, minh tinh Thư Kỳ, nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng, nam diễn viên Dương Địch, ngôi sao ca nhạc Đài Loan Vương Tâm Lăng, nam ca sĩ Tôn Hồng Lôi, nữ ca sĩ Trương Vũ Kỳ, nữ diễn viên Diêu Thần...

Đêm 5/7, chị gái nữ ca sĩ Coco Lee là Lý Tư Lâm đăng bài thông báo giọng ca A Love Before Time đã qua đời tại nhà riêng.

"Coco mấy năm nay bất hành bị trầm cảm. Trải qua thời gian dài điều trị, cô ấy đã dũng cảm cùng bệnh tật đấu tranh, đáng tiếc gần đây bệnh chuyển nặng. Ngày 2/7, Coco đã tự sát tại nhà riêng, sau khi được đưa đến bệnh viện vẫn hôn mê. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng đến ngày 5/7, cô ấy không qua khỏi đã vĩnh viễn rời xa chúng ta".

Coco Lee là nữ ca sĩ gốc Trung Quốc duy nhất từng biểu diễn tại Lễ trao giải Oscar.

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong, Trung Quốc là một trong số ít các ca sĩ gốc Hoa có sự nghiệp thành công tại Mỹ. Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực, vóc dáng quyến rũ, phong cách nhiệt tình nóng bỏng. Cô có nhiều bản hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way.

Coco Lee cũng từng thể hiện ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục. Cô được mời làm giám khảo của nhiều show giải trí.