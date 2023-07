Cuộc đời buồn của Coco Lee: Trầm cảm nặng vì bị chồng tỷ phú bội bạc, dại dột kết thúc cuộc đời tại nhà riêng

"Mariah Carey" của nền âm nhạc châu Á và cuộc hôn nhân chua chát

Nhắc tới Coco Lee người ta có thể kể rất nhiều câu chuyện về 1 giọng ca Châu Á vang danh khắp thế giới. Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên ở Mỹ. Có lẽ vì thế, Coco Lee mang trong mình sự pha trộn vẻ đẹp từ Á sang Âu. Người ta nói, Coco Lee sở hữu vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ Á Đông lẫn nét cuồng nhiệt và táo bạo của phụ nữ phương Tây. Tất cả những nét đặc trưng dường như khác biệt của hai nền văn hoá lại hội ngộ trong nhan sắc người phụ nữ tài hoa này.

Coco Lee được người yêu nhạc biết đến nhiều sau ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Ngoài ra, người đẹp cũng có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way…

Có rất nhiều mỹ từ ca ngợi Coco Lee. Năm 2009, một trong những kênh truyền hình lớn của Mỹ, E-entertainment Channel đã công bố danh sách những nữ ca sĩ gợi cảm nhất thế giới năm 2009. Và Coco Lee đã trở thành nghệ sĩ duy nhất của Châu Á có mặt. Tạp chí FHM khen tặng Coco Lee: "Đây là nữ nghệ sĩ R&B gợi cảm nhất châu Á".

Truyền thông quốc tế cũng gọi Coco Lee là "Mariah Carey" của nền âm nhạc châu Á. Những thành công của Coco Lee trên làng nhạc thế giới đến thời điểm này vẫn là niềm tự hào của làng giải trí Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung.

Sở hữu giọng ca trời ban cùng ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, Coco Lee còn được đánh giá cao về gu thời trang thời thượng. Cô thường xuyên góp mặt trong các tạp chí thời trang hàng đầu Châu Á.

Năm 2011, Coco Lee chính thức kết hôn cùng tỷ phú Bruce Rockowitz - người hơn cô 18 tuổi, từng trải qua một đời vợ và có 2 con riêng. Bruce Rockowitz là giám đốc điều hành Libiao Brands Co. Ltd - đơn vị quản lý những thương hiệu nổi tiếng như Calvin Klein, Juicy Couture...

Ngoài ra, ông từng được tạp chí Mỹ chọn là một trong 5 CEO hàng đầu thế giới. Cũng từ đó Coco Lee dần rút khỏi mọi hoạt động showbiz. Những tưởng cuộc sống trong vàng son tráng lệ của Coco Lee sẽ đong đầy hạnh phúc nhưng trong suốt 12 năm làm vợ tỷ phú, người đẹp tự tin ngày nào luôn sống trong lo lắng được mất.

Nguồn cơn là do dù đã có trong tay "giọng ca quyến rũ nhất thế giới" nhưng Bruce Rockowitz vẫn đam mê những cuộc tình mây gió bên ngoài. Trong suốt 12 năm làm vợ Bruce Rockowitz, Coco Lee liên tục chứng kiến những cuộc tình vụng trộm của chồng. Mặc dù vậy, Coco Lee vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân và dành tình yêu cho 2 con riêng của chồng.

Trong suốt 12 năm làm vợ Bruce Rockowitz, Coco Lee trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không thành công, để lại cho người đẹp vết thương lòng không thể nào hàn gắn.

Quyết định dại dột vì trầm cảm sau tan vỡ hôn nhân

Đầu năm 2023, Coco Lee quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân chỉ còn vỏ rỗng với tỷ phú Bruce Rockowitz. Theo truyền thông tiết lộ cả hai đã ly thân.

Theo chia sẻ từ một số nguồn tin thân cận, nguyên nhân là do Bruce Rockowitz nhiều lần phản bội Coco Lee. Sau nhiều lần tha thứ, Coco Lee cảm thấy rằng mình không còn đủ sự vị tha và sự chịu đựng nên quyết định ra đi. Cay đắng hơn, sau khi Coco Lee và Bruce Rockowitz ly thân, hai cô con gái riêng của ông cũng tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt dù trước đó cô xem họ như con đẻ của mình mà đối đãi.

Cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại cho Coco Lee vết thương tinh thần nghiêm trọng, cô bị chán ăn, sụt cân không kiểm soát. Tháng 1/2023, Coco Lee cho biết cô đã sụt 10kg từ 52kg xuống còn 42kg. Sau ly thân, Coco Lee phải đối diện với ca phẫu thuật do chấn thương nặng ở chân.

Tối ngày 5/7, chị gái Coco Lee - Lý Tư Văn đã chia sẻ 1 bài viết dài thông báo thông tin em gái mình - nữ ca sĩ Coco Lee đã qua đời sau khi tự tử ở nhà riêng. Theo Lý Tư Văn tiết lộ, Coco Lee đã mắc chứng trầm cảm nhiều năm, thời gian gần đây có xu hướng nặng hơn do nhiều biến cố trong tình cảm. Cụ thể, ngày 2/7, Coco Lee tự tử ở nhà riêng và được đưa tới bệnh viên cứu chữa sau khi được phát hiện. Ngày 5/7, sau gần 3 ngày tích cực chữa trị, Coco Lee rơi vào hôn mê sâu và qua đời.

Sự ra đi của Coco Lee khiến cả làng giải trí Châu Á bàng hoàng, một giọng ca tài năng đã từ biệt chúng ra.