Gió ngang khoảng trời xanh: Toàn bùng nổ cảm xúc, trút hết tâm sự của một người chồng, khán giả “quay xe” từ ghét chuyển sang thương

Sau nhiều tập phim bị khán giả chê trách là "quá kiểm soát", "gia trưởng" và "thiếu tinh tế", Toàn (Tô Dũng) trong Gió ngang khoảng trời xanh cuối cùng cũng có khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc khiến người xem phải nghẹn lại. Chỉ trong một phân đoạn ngắn, nhân vật đã trút hết những dồn nén, tổn thương và uất ức mà bấy lâu anh không nói ra. Và điều đặc biệt — khán giả, vốn từng "ghét cay ghét đắng" người chồng này, nay lại quay xe, thương anh vô cùng.

"Anh không phải là một người hoàn hảo, cũng không phải là người biết nói những lời hay, ý đẹp. Nhưng cái tâm của anh như thế nào, anh tin là em hiểu mà."

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Câu nói mở đầu nhẹ nhàng mà chất chứa biết bao giằng xé. Toàn không đổ lỗi, không biện minh, chỉ mong người vợ hiểu được lòng mình. Từng chữ anh nói ra như một lời thú tội của người đã cố gắng hết sức mà vẫn bị hiểu lầm.

Ở phân đoạn này, Tô Dũng thực sự thuyết phục. Giọng anh trầm xuống, đều đặn nhưng lẫn chút nghẹn, ánh mắt không rời Lam mà vẫn giữ được sự kiềm chế của người đàn ông đang cố không khóc. Diễn viên không cần quá nhiều động tác, chỉ một hơi thở nặng, một cái nhìn rưng rưng cũng đủ khiến khán giả thấy tim thắt lại.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Toàn tiếp tục trải lòng, nói về nỗi đau sâu kín nhất mà anh từng cố giấu:

"Ngay cả chuyện chúng mình mất con, anh cũng đau lòng mà. Rõ ràng là em nhìn thấy điều đấy mà."

"Nhưng ngay cả sau khi cảm xúc đau lòng của anh như thế, em cũng phủ nhận hoàn toàn. Em đổ lỗi cho anh hoàn toàn."

Mỗi lời Toàn nói ra đều xoáy vào trái tim. Ở đó không chỉ là giận hờn, mà còn là sự bất lực của người chồng đã cố gắng giữ gia đình nhưng bất thành.

Sự dồn nén được đẩy lên đến cực điểm khi Toàn thốt lên:

"Từ bây giờ anh sẽ không chạy theo cảm xúc của em nữa đâu. Em muốn làm gì cũng được. Vì anh cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi."

Giọng anh lúc ấy không còn cứng rắn, mà run run, lạc đi. Một người đàn ông tưởng mạnh mẽ đến thế, hóa ra lại yếu lòng đến tội nghiệp.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Tô Dũng trong cảnh này thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc: đau, giận, buông xuôi nhưng vẫn chan chứa yêu thương. Ánh mắt chất đầy tâm sự, môi mím chặt để kìm nước mắt — một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá, khiến khán giả thực sự tin rằng Toàn đang sống trong giây phút ấy chứ không chỉ "đang diễn". Nhiều người nhận xét đây là phân cảnh diễn xuất tốt nhất của Tô Dũng từ đầu phim đến nay, vừa tiết chế vừa bùng nổ đúng lúc, tạo nên cao trào cảm xúc hoàn hảo.

Và dù đang tổn thương, trước khi đi công tác xa, Toàn vẫn không quên dặn dò Lam từng chút: nhớ ăn uống đúng bữa, đừng thức đêm cày phim, quần áo giặt nhớ phân loại, thuốc uống xong để luôn trên bàn đỡ phải tìm. Sự quan tâm ấy vừa thực tế vừa nghẹn ngào — như thể anh vẫn luôn yêu, chỉ là không biết cách thể hiện.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt bày tỏ sự thương cảm:

"Trước có mấy người cứ nói Toàn gia trưởng rồi overthinking, nhưng giờ xem mà xót. Lam được chiều quen, về nhà là em bé của Toàn. Giờ chia tay mới thấy ai cũng có lỗi."

"Đây là đỉnh điểm của sự bức bối trong lòng mà giờ mới có thể xả ra. Bạn Tô Dũng diễn đúng chạm tới cảm xúc nhân vật."

"Cảnh phim này hay quá, như thật."

"Nếu nói ai diễn hay nhất phim này thì là anh chồng này nhé. Hết."

Gió ngang khoảng trời xanh đã chứng kiến sự "quay xe" ngoạn mục của khán giả — từ ghét sang thương, từ chỉ trích sang đồng cảm. Còn với Tô Dũng, đây chính là phân đoạn chứng minh thực lực, khi anh khiến người xem lặng đi vì một người chồng đầy nỗi niềm — tận cùng của sự chịu đựng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn một tấm lòng.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go