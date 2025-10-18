Vừa qua, lễ nạp tài của cặp đôi Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở thành từ khóa lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên MXH. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện trong ngày đặc biệt, sau một khoảng thời gian dài hẹn hò kín tiếng.

Bên cạnh đó, cô dâu và chú rể cũng được nhận xét là xứng đôi từ ngoại hình đến học thức. Hai bên gia đình cũng nhận không ngớt những lời khen ngợi bởi cách ứng xử tinh tế, những bài phát biểu, dặn dò các con cực tình cảm, xúc động. Đó cũng là lý do mà lễ nạp tài của Đỗ Hà và Viết Vương trở nên viral, được nhiều người ngưỡng mộ.

Thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà trong lễ nạp tài ngày 16/10 vừa qua

Không những vậy, trong đám cưới, sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình 2 bên cũng đều được dân tình chú ý. Trong đó, chị gái ruột của Đỗ Hà cũng trở thành cái tên gây sốt, nhận nhiều sự quan tâm.

Chị gái của nàng hậu tên Đỗ Thị Hương (SN 1993), tốt nghiệp Đại học Lao động - Xã hội tại TP.HCM. Hiện tại, Đỗ Hương đã lập gia đình và đang kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa.

Trong đám cưới của em gái, Đỗ Hương nhiều lần lọt ống kính máy quay và được nhận xét có visual cực phẩm không kém. Cô sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi và vóc dáng đẹp. Nhiều người bày tỏ, gen nhà Hoa hậu “xịn đét” khi cả hai chị em gái đều có chiều cao vượt trội, đôi chân dài mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Nhan sắc chị gái ruột của nàng hậu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng (Nguồn: @caohien_makeup)

Đỗ Hương (đứng cạnh Đỗ Hà) cũng sở hữu vóc dáng, chiều cao nổi bật (Nguồn: @thuankieule)

Với một số khung hình quay cận, cộng đồng mạng cũng không ngớt lời khen cho chị gái Đỗ Hà. Bên cạnh đó, Đỗ Hương cũng gửi những lời chúc, nhắn nhủ đến em gái và em rể.

Chia sẻ với báo Tiền Phong trong lễ nạp tài vừa qua, chị gái nàng hậu bày tỏ: “Mình rất vui cho em vì đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Mình cũng xúc động vì cuối cùng em cũng tìm được một người yêu thương, chăm sóc cho em. Mình thấy 2 bạn rất nhường nhịn nhau, sống hài hòa với nhau. Chúc em gái của chị trăm năm hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và hai vợ chồng mãi mãi yêu nhau”.

Trong cuộc sống đời thường, Đỗ Hà và chị gái khá thân thiết, thường chụp hình chung trong những lần về thăm gia đình. Đỗ Hương cũng là người đứng sau ủng hộ, động viên và hỗ trợ em gái rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống.

Song cô cũng là một người có cuộc sống giản dị và kín tiếng. Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Hương chủ yếu chia sẻ xoay quanh công việc và một số khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên chồng và các con.

Hai chị em nàng hậu rất thân thiết với nhau