Giờ có phải lúc thích hợp nhất để mua vàng đầu tư?

Vàng đã bị mất dần sức hấp dẫn kể từ sau khi giá đạt đỉnh cao 2.084 USD/ounce vào tháng 8/2020, trong bối cảnh nhiều cường quốc trên thế giới đang dần thoát ra khỏi đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vào ngay lúc này, các nhà đầu tư bắt đầu tin rằng đã đến thời điểm tốt nhất để mua vàng vào bởi việc nhiều người quay lưng với vàng đã khiến giá giảm rất nhiều và bạn có thể mua được với giá hời. Sau đó, chỉ cần ngồi chờ đến khi gió đổi chiều, thị trường vàng tưng bừng trở lại và giá sẽ tăng lên.

Có thể nói, kim loại quý này đã luôn làm tốt sứ mệnh là nơi trú ẩn an toàn truyền thống, tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư khi họ từ bỏ thị trường chứng khoán đầy biến động.

Những đột phá về vắc xin chống Covid-19 vào tháng 11 năm ngoái là chất xúc tác tuyệt vời cho thị trường chứng khoán, khi các nhà đầu tư ồ ạt quay trở lại với các tài sản mạo hiểm, nhưng lại là tin xấu đối với vàng.

Giá vàng đã giảm xuống chỉ 1.685 USD/ounce vào ngày 31/3/2021, thấp hơn 20% so với lúc đỉnh cao vào tháng 8/2020.

Kể từ sau đó, giá đã hồi phục dần. Ngày 21/5/2021, giá vàng giao ngay đạt 1.877,7 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 6/2021 đạt 1.879,9 USD/ounce. Tuy nhiên, những mức giá này vẫn thấp xa so với mức đỉnh cao hồi năm ngoái.

Có 2 lý do giải thích tại sao giá vàng sẽ tăng hơn nữa.

Thứ nhất, kim loại quý là một "tấm khiên truyền thống" chống lại lạm phát – lạm phát đang có xu hướng quay trở lại.

Lạm phát tại Mỹ tuần đầu tháng 5/2021 đã tăng lên mức gây sốc, 4,2%, cao hơn nhiều so với mức dự đoán là 3,6%. Lạm phát ở Mỹ có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa sau khi Tổng thống Joe Biden tung thêm 6 nghìn tỷ USD kích thích kinh tế.

Thứ hai, giá vàng thường tăng khi thị trường chứng khoán sụp đổ. Chỉ số S&P 500 của các chứng khoán hàng đầu của Mỹ lần đầu tiên vượt qua mức 4.000 vào đầu tháng 4, nhưng hiện được cho là đã ở mức quá cao khi mà số liệu về tăng trưởng việc làm ở Mỹ gây thất vọng và nguy cơ lạm phát sẽ còn tăng nóng hơn nữa.

Trong những ngày gần đây, chứng khoán Mỹ trồi sụt rất mạnh, còn vàng thì liên tục đi lên, đặc biệt là trước và cả sau khi Ủy ban Thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 4, trong đó một số quan chức của Fed đã thể hiện quan điểm cần sẵn sàng xem xét các thay đổi đối với CSTT dựa trên sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ liên tục. "Một số thành viên đề xuất rằng, nếu nền kinh tế tiếp tục đạt được tiến bộ nhanh chóng đối với các mục tiêu của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thì vào một thời điểm thích hợp nào đó trong các cuộc họp chính sách sắp tới, có thể cần bắt đầu thảo luận về kế hoạch điều chỉnh tốc độ mua tài sản", biên bản cuộc họp cho biết.

Theo Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường thuộc Think Markets, vàng không phải lúc nào cũng hoàn thành vai trò truyền thống là bảo vệ nhà đầu tư chống lại lạm phát đang gia tăng và thị trường chứng khoán trồi sụt.

Nhược điểm lớn của việc nắm giữ vàng là nó không đem lại lợi nhuận bằng lãi suất hay cổ tức, trái ngược với tiền mặt, trái phiếu hoặc cổ phiếu. Song gần đây, điều đó không còn là trở ngại nữa, khi những "thiên đường" trú ẩn an toàn đối thủ như tiền mặt và trái phiếu gần như không mang lại lợi nhuận nào cho nhà đầu tư.

Trong khi đó, lạm phát lại đang gia tăng khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm tăng gấp 3 lần trong vòng một năm qua, lên 1,69%, và nhiều nhà phân tích dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 2,5%.

Khi các nhà đầu tư nhận được lợi tức cao hơn từ trái phiếu, "điều này khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn, do đó người giữ vàng đã bán bớt một chút vàng, cùng với các tài sản rủi ro", và đó là lý do có thời điểm giá cả vàng và chứng khoán đều giảm, ông Razaqzada cho biết.

Điều kỳ lạ là, vàng hiện có điểm chung với các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ như Amazon, Alphabet, chủ sở hữu của Google, Facebook và Netflix. Không có công ty nào trong số này trả thu nhập từ cổ tức, vì những cổ phiếu này không trả cổ tức, trong khi Apple và Microsoft có lợi nhuận dưới 1%.

Theo ông Razaqzada, hai loại tài sản rất khác nhau này có thể gặp khó khăn như nhau nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng.

Carsten Menke, người phụ trách mảng nghiên cứu về next generation của ngân hàng tư nhân Julius Baer, cho biết: "Với triển vọng kinh tế ngày càng hồi phục tích cực, ở Mỹ cũng như trên toàn cầu, chúng tôi không kỳ vọng nhu cầu trú ẩn an toàn sẽ sớm quay trở lại."

Ông tin rằng thế giới sẽ chứng kiến "lạm phát tốt", do sự phục hồi kinh tế chứ không phải "lạm phát xấu" - báo hiệu sự mất niềm tin vào các đồng tiền chính của thế giới. "Chỉ có ‘lạm phát xấu’ mới làm tăng giá vàng bạc", theo ông Menke.

Tuy nhiên, ông Menke tỏ ra thận trọng khi dự đoán về bạc, và cho rằng: "So với vàng thì giá bạc sẽ tăng tốt hơn". Đối với ông, có một lý do khác khiến các nhà đầu tư vào các trú ẩn an toàn bỏ qua vàng, bởi họ có một ‘món đồ chơi’ hấp dẫn hơn, đó là các loại chơi với các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin và những thứ khác. Những người hâm mộ tiền điện tử nói rằng loại tài sản này hiện đã xâm chiếm lãnh thổ của vàng như một kho lưu trữ tài sản vừa giá trị, vừa chống lại được lạm phát, và mang lại sự hào hứng hơn nhiều.

Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu tại BullionVault, cho biết nhu cầu đối với vàng luôn có xu hướng chậm lại sau dòng tiền kỷ lục của năm ngoái, mặc dù nhu cầu đồ trang sức ở châu Á đã phục hồi và sẽ tiếp tục tăng trong khi tiền điện tử thu hút mọi sự chú ý.

Ngày nay, vàng có thể không còn hợp thời, nhưng đó có thể là một cơ hội, ông Ash nói. Ông cho biết thêm: "Các nhà đầu tư dài hạn muốn phân tán rủi ro có thể cân nhắc thêm một chút vàng vào danh mục đầu tư của họ ở các mức thấp hơn.

Tuy nhiên, Jason Cozens, giám đốc điều hành của Glint – ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng vàng như tiền, cảnh báo rằng tiền kỹ thuật số có lúc tăng giá mạnh nhưng rất dễ bị tổn thương khi các ngân hàng trung ương siết chặt tiền tệ, và khi đó vàng sẽ được hưởng lợi.

"Mặc dù giá trị của vàng có thể giảm theo thời gian, nhưng nó đã chứng minh được độ tin cậy lâu dài, ít biến động hơn nhiều so với tiền điện tử và nhiều người coi nó như một tài sản quan trọng để nắm giữ trong những thời điểm không chắc chắn."

Trong khi đó, Rhona O’Connell, trưởng bộ phận phân tích thị trường EMEA và Châu Á thuộc StoneX Group, cũng tin rằng "vàng có tiềm năng tăng giá", vì sự phục hồi sau Covid-19 vẫn dựa vào sự kích thích của chính phủ và triển vọng vẫn chưa chắc chắn.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, có "một lượng lớn thanh khoản vẫn đang tìm kiếm nơi trú chân" với khoản kích thích khổng lồ 12 nghìn tỷ USD được bổ sung vào bảng cân đối tài sản của ngân hàng trung ương, và một phần số trong số này sẽ chuyển sang thị trường vàng, theo quan điểm của bà O’Connell nói.

Cũng theo bà O’Connell, khi niềm tin người tiêu dùng ở phương Tây tăng lên thì nhu cầu ở Vùng Vịnh, Nam Á và Đông Nam Á cũng tăng lên. Người tiêu dùng vẫn đang tăng cường chi tiền, bất chấp đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ vẫn rất nghiêm trọng.

William Ryder, nhà phân tích cổ phiếu thuộc Hargreaves Lansdown, cho biết giá vàng luôn khó dự đoán vì nó là một "cục kim loại trơ" không sử dụng trong công nghiệp, không giống như bạc, và điều đó vẫn xảy ra cho đến ngày nay.

Các nhà đầu tư dài hạn muốn phân tán rủi ro có thể cân nhắc chuyển một chút tài sản sang vàng khi giá rẻ. "Một mặt, nỗi lo lạm phát và sự bất ổn kinh tế dai dẳng có khả năng hỗ trợ giá vàng. Mặt khác, sự phục hồi suôn sẻ và lạm phát thấp có thể thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư vào các tài sản sản xuất thay vì các cục kim loại trơ", ông Ryder nói.

Nhìn chung, có một chân lý không bao giờ thay đổi. Đó là, giữ một lượng vàng trong danh mục đầu tư của bạn sẽ mang lại tâm lý thoải mái vào những thời điểm thị trường căng thẳng. Hầu hết các nhà cố vấn khuyên bạn nên giữ 5 hoặc 10% tổng số tài sản đầu tư vào kim loại quý. Vàng lúc này không lấp lánh, nhưng vì thế đây chính là thời điểm lý tưởng để mua vào, đặc biệt nếu bạn muốn nắm giữ nó lâu dài.

Cũng như mua vàng vật chất và đồ trang sức, bạn có thể đặt tiền vào quỹ tín thác bằng vàng. Hãy tìm đến một nơi bạn có thể mua vàng vật chất, thay vì các công cụ phái sinh phức tạp được thiết kế để theo dõi biến động giá, chẳng hạn như SSGA SPDR Gold Trust – đã tăng 45% trong 5 năm, nhưng giảm 6% trong 12 tháng qua; hoặc iShares Gold Trust, Russ Mold, giám đốc đầu tư của nền tảng tài sản trực tuyến AJ Bell, cho biết.



Ngoài ra, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của các công ty khai thác vàng với hy vọng tạo ra lợi nhuận cao hơn và một số cổ tức cũng vậy. Cổ phiếu của Van Eck Vectors Gold Miners ETF đã tăng 58% trong 5 năm dù giảm 3% trong 12 tháng.

Van Eck Vectors Junior Gold Miners ETF, nhắm mục tiêu vào các công ty khai thác vàng nhỏ nhưng có nhiều tiềm năng, đã giảm 6% trong 5 năm nhưng tăng 18% trong một năm qua.

Quỹ hoán đổi kim loại quý BlackRock Gold & General cũng rất phổ biến. Cổ phiếu của quỹ này đã tăng 50% trong vòng 5 năm, nhưng giảm 2,7% trong một năm qua.

Tham khảo: Thenationalnews