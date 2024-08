Tối ngày 16/8, Gil Lê lên sóng livestream trên kênh TikTok của mình. Đáng chú ý trong lần livestream này là màn xuất hiện của Xoài Non.

Dù chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện cùng người hâm mộ, nhưng phiên livestream của Gil Lê cũng thu hút được hơn 50.000 mắt xem.

Trong suốt buổi livestream, Gil Lê và Xoài Non liên tục có những tương tác cực ngọt. Từ nhìn tới việc đút cho nhau ăn… đều khiến dân tình xuýt xoa, thích thú.

Xoài Non và Gil Lê tương tác cực ngọt trên livestream chung

Khi được cư dân mạng hỏi về nghi vấn sống chung với Xoài Non, Gil Lê lập tức phủ nhận. Theo Gil Lê, Xoài Non chỉ là hàng xóm sống cùng khu nhà. Được biết, nhà của Gil Lê và Xoài Non cách nhau 10 tầng. “Không có ở chung, hàng xóm thôi”, Gil Lê cho biết.

Tiếp đó, khi được hỏi cảm nhận về Xoài Non trong lần gặp đầu tiên, Gil Lê ngại ngùng và phải mất một lúc mới đưa ra câu trả lời. Theo Gil Lê, Xoài Non bên ngoài thân thiện, hòa đồng, dễ thương hơn những gì mọi người nghĩ. Bên cạnh đó, Gil Lê cũng nhận xét rằng, Xoài Non là người khá nhây nhưng rất đảm đang, cái gì cũng biết làm.

Ở gần cuối phiên livestream, Gil Lê liên tục bị Xoài Non "dí" câu hỏi về chuyện "thích ăn xoài gì?". Đứng trước câu hỏi từ Xoài Non, Gil Lê kể một loạt loại xoài. Tuy nhiên, có vẻ như Xoài Non vẫn không hài lòng với những câu trả lời này và tiếp tục "dí". Sau một lúc, Gil Lê đã thừa nhận rằng thích ăn "xoài non ngâm mắm đường".

Xoài Non và Gil Lê vướng nghi vấn tình cảm sau khi lộ khoảnh khắc ôm hôn ngọt ngào

Trước đó, Gil Lê và Xoài Non khiến cả cõi mạng rộn ràng khi lộ khoảnh khắc ôm hôn tại sân chơi pickleball. Đông đảo cư dân mạng đều đặt nghi vấn về chuyện Xoài Non và Gil Lê đang hẹn hò.

Tuy trở thành chủ đề được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi, nhưng cho tới nay, cả Gil Lê và Xoài Non đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về nghi vấn tình cảm này.