Vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh Xoài Non và Gil Lê hẹn hò trên sân Pickleball đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ là những khoảnh khắc quan tâm nhau đơn thuần, cặp đôi còn thoải mái “khoá môi” nhau cực tình tứ. Do đó mặc dù chưa công khai mối quan hệ nhưng dân tình đã đua nhau “lên thuyền”, khẳng định cả hai là một cặp gấp đôi visual.



Cho đến mới đây, sau vài ngày im ắng, Xoài Non và Gil Lê đã cùng nhau xuất hiện trên sóng livestream bán hàng. Cặp đôi vẫn không lên tiếng cụ thể về khoảnh khắc ngọt ngào bị team qua đường “tóm dính”. Tuy nhiên, cả hai có phần thoải mái hơn khi thể hiện những cử chỉ tình cảm dành cho đối phương.

Gil Lê - Xoài Non xuất hiện chung trên livestream sau khi bị bắt gặp hẹn hò tại sân Pickleball

Gil Lê công khai ôm Xoài Non trên sóng livestream

Theo đó, khi duy trì phiên live kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, Xoài Non bị xuống sức, khan tiếng. Gil Lê đã liên tục chăm sóc cô nàng, dành những ánh nhìn trìu mến, “tình bể bình”. Đáng chú ý, khi ekip nói rằng Xoài Non cần “nạp năng lượng”, Gil Lê đã sẵn sàng đứng lên và dành cho bạn “hàng xóm” của mình một cái ôm ấm áp.

Gương mặt Xoài Non thể hiện rõ sự ngượng ngùng xen lẫn thích thúc. Bởi cô nàng thậm chí còn “nhõng nhẽo” đòi Gil Lê ôm thêm lần nữa. Không những thế, khi Xoài Non được yêu cầu thực hiện thử thách ôm Gil Lê, người đẹp sinh năm 2002 cũng không ngần ngại tiến tới và ôm đầy tình cảm. Ngoài ra, khi cộng đồng mạng liên tục bình luận những từ ngữ thân thương để gọi Gil Lê, Xoài Non cũng tỏ vẻ "ghen tuông" cực đáng yêu, ra dáng "nóc nhà".

Netizen nhận xét gương mặt Xoài Non lộ rõ vẻ "si mê" bạn "hàng xóm"

Loạt khoảnh khắc này của cặp đôi hiện đang viral trên MXH. Nhiều người cho rằng Xoài Non và Gil Lê “tình trong như đã mặt ngoài con e”. Bởi ngoài ôm nhau công khai, cặp đôi còn xưng hô “anh - bé” khiến người xem cũng “tan chảy” theo. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều lời khen ngợi bởi visual cực phẩm của cả hai lẫn cách Xoài Non và Gil Lê dành cho đối phương những điều đặc biệt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhìn ánh mắt của Gil Lê với Xoài Non dành cho nhau tình tứ lắm kìa. Đúng chuẩn những người mới bước vào mối quan hệ ấy”.

- “Họ công khai ôm nhau luôn rồi mọi người ơi. Có mấy khoảnh khắc gần sát nhau khiến mình quắn quéo theo”.

- “Fan của Gil lâu nay, giờ mới thấy Gil công khai thể hiện tình cảm trên sóng như vậy với ai đó”.

- “Xoài Non có vẻ mê Gil Lê lắm rồi! Gấp đôi visual chính xác là đôi này”.

- “Họ nhìn nhau tình tứ nhưng tôi là người rung động. Mê đôi này quá, cứ vừa xem vừa tủm tỉm cười thôi”.

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH, có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng. Cô từng có chuyện tình nổi tiếng với Xemesis nhưng cuối cùng cả hai chính thức chia tay sau 6 năm đồng hành.

Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là ca sĩ, MC, diễn viên Vbiz. Gil Lê được nhiều người yêu mến vì tài năng và visual nổi bật. Trước khi bị tóm gọn hôn Xoài Non, Gil Lê từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân đình đám Vbiz như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh… nhưng không có mối quan hệ nào được chính thức xác nhận.