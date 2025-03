Gil Lê công khai gọi Xoài Non là vợ, netizen "chấm hóng" ngày thành đôi

Mới đây, Xoài Non khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh quà tặng 8/3 từ Gil Lê. Trong bức ảnh, hotgirl đình đám không chỉ khoe món quà tinh tế gồm giỏ trái cây tươi và chậu cây xanh, mà còn đặc biệt gây chú ý với tấm thiệp đính kèm. Điều khiến dân mạng xôn xao chính là dòng chữ ghi trên đó: "Chúc Bé Vợ 8/3 thật hạnh phúc nha. Love you much".

Từ lâu, Gil Lê và Xoài Non đã công khai mối quan hệ tình cảm, nhưng cách gọi "bé vợ" đầy thân mật lần này vẫn khiến netizen chú ý. Xoài Non và Gil Lê từng nhiều lần bị bắt gặp đồng hành cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch chung hay có những khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội.

Dù chưa có phát ngôn chính thức nào từ hai nhân vật chính, nhưng với màn xưng hô "chốt đơn" này, dân mạng càng có thêm lý do để tin rằng ngày vui của Gil Lê và Xoài Non không còn xa.

Sau thời gian úp mở, Gil Lê và Xoài Non gần như đã ngầm xác nhận chuyện tình cảm khi liên tục xuất hiện cùng nhau, dành cho nhau những cử chỉ tình tứ. Mới đây, cả hai tiếp tục khiến dân tình dậy sóng khi có màn tương tác đầy ẩn ý, làm rộ lên nghi vấn đã dọn về sống chung.

Cụ thể, trong một bài đăng dọn nhà của người bạn, Gil Lê cũng để lại bình luận đầy ẩn ý: "Rồi ai cũng phải chuyển nhà, đau cổ vai gáy quá". Ngay lập tức, Xoài Non cũng than thở về việc mệt mỏi, đau vai nhức mỏi sau một ngày dọn dẹp: "Sáng giờ vật vã, đau vai mỏi gối, tê nhức chân tay...". Bình luận cùng nội dung và sự trùng hợp về thời điểm của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi đặt ra những nghi ngờ, phải chăng Gil Lê - Xoài Non đang "phát hint" về chuyện dọn về nhà ở cùng nhau.

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau kể từ khi bị bắt gặp khóa môi trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Nếu trước đây cả hai khá kín tiếng, thì hiện tại họ không ngại thể hiện tình cảm, đồng hành trong nhiều sự kiện.

Tại buổi ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, Xoài Non gây chú ý khi có mặt để ủng hộ Gil Lê. Đáng nói hơn, Gil Lê không ngần ngại giới thiệu Xoài Non với đồng nghiệp là "người yêu". Trước đó, trong quá trình ghi hình chương trình, Xoài Non cũng xuất hiện nhiều lần để tiếp sức cho Gil Lê, thậm chí còn mang cả food truck đến phim trường. Cả hai còn từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở hậu trường.

Kể từ khi công khai, Gil Lê thể hiện sự nghiêm túc với hotgirl sinh năm 2002 bằng cách thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động gia đình người đẹp như sinh nhật người thân, các dịp giỗ chạp ở quê nhà, giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp. Đáp lại, Xoài Non cho biết cô mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu. Chia sẻ của Xoài Non khiến dân tình phấn khích và cầu chúc cặp đôi sẽ ở bên nhau lâu dài.