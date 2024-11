Gil Lê bị xúc phạm, Xoài Non đáp trả 4 từ khiến netizen hả hê

Cặp đôi Xoài Non và Gil Lê vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý sau khi công khai tình cảm với nhau. Phần đa netizen đều công nhận cả hai là "mảnh ghép" vô cùng hợp với nhau, đặc biệt là Xoài Non khi bên cạnh Gil Lê thì trông hạnh phúc hơn hẳn.

Tuy nhiên, chuyện tình của Xoài Non và Gil Lê vẫn nhận về một số bình luận tiêu cực. Xoài Non rất ít thẳng thắn đáp trả, tuy nhiên mới đây, cô nàng đã trực tiếp đáp lại một bình luận khi một netizen toxic về chuyện tình của cô, đặc biệt nhắm thẳng vào Gil Lê: "Đàn ông cũng không ra đàn ông, đàn bà cũng không phải đàn bà. Thấy mệt".

Khi nhận về bình luận toxic nặng nề như vậy, Xoài Non đáp lại với thái độ đùa vui: "Mệt thì khỏi xem".

Xoài Non thẳng thắn đáp trả ý kiến của antifan về chuyện tình của cô.

Dòng bình luận xuất hiện ở dưới bài đăng cô cùng Gil Lê bắt trend nhảy APT. Ban đầu, netizen hầu hết đều bình luận khen ngợi sự đẹp đôi của cả hai. Cho đến khi Xoài Non phải nhận về comment tiêu cực, nhiều dân mạng đã nhanh chóng bênh vực và gửi lời động viên đến nàng hot girl.

- "Đừng đọc những lời tiêu cực và đừng vì nó mà làm cuộc sống có ngày bớt vui. Mình là yêu trai 100%... Nhưng còn ngưỡng mộ Gil Lê vì quá đẹp trai. Cùng giới hay khác giới đều có quyền được hạnh phúc và là quyền chọn lựa của họ. Các bạn bớt nói những lời tệ hại, cuộc đời các bạn sẽ tươi đẹp hơn".

- "Ôi hạnh phúc đến đâu tận hưởng đến đó. Toàn câu xúc phạm người ta không đó. Chắc gì cuộc sống của mình đã hạnh phúc bằng. Dù giới tính thế nào, cả Gil Lê lẫn Xoài Non ở hiện tại đang rất hạnh phúc là được rồi".

- "Theo quan điểm của mình thì không cần quá quan tâm bạn Gil Lê là trai hay gái. Một người có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng, biết chia sẻ và quan tâm đến người khác thật sự là rất tuyệt vời. Trai hay gái, nếu bên cạnh những người như này cuộc sống sẽ hạnh phúc và vui vẻ rất nhiều".

- "Trước mình thấy Xoài không hề thích, nhưng bây giờ lại rất thích phiên bản Xoài của hiện tại. Bạn là chính bạn, thể hiện mình, công khai tình yêu và đang ngày càng vui vẻ hơn. Bên cạnh 1 người làm mình tốt lên đấy là hạnh phúc. Tại sao cứ phải phân biệt đàn ông đàn bà khi họ sống cùng nhau họ thấy hạnh phúc là đủ rồi".

- "Nhiều người thích lo cho cuộc sống của Xoài Non và Gil Lê quá ha. Đến gia đình người ta còn ủng hộ, dắt tay nhau về ra mắt rồi kìa. Đúng như Xoài nói đó, thích thì xem, không thích thì lướt qua. Cuộc sống của người ta có khác biệt hay thế nào cũng là do cách họ sống thôi, netizen có sống hộ được ngày nào đâu mà. Miễn sao cả hai hạnh phúc ở thời điểm hiện tại là được rồi".

Xoài Non đã dẫn Gil Lê về gia đình gia đình mình.

Mặc cho những ý kiến tiêu cực ngoài kia, không thể phủ nhận khi cả Xoài Non và Gil Lê đều đang rất hạnh phúc trong tình yêu của mình. Người ta thấy một Gil Lê đã lần đầu tiên công khai thể hiện tình cảm với người yêu như vậy, dù trước đó Gil Lê cũng từng quen với nhiều mỹ nhân Vbiz khác nhưng đều âm thầm.

Về phía Xoài Non, người ta cũng thấy cô như đang hạnh phúc gấp 1000 lần so với vài tháng trước. Khác với hình ảnh uể oải, Xoài Non của hiện tại không ngại làm nũng và ôm ấp người yêu, năng lượng trên livestream cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Chỉ chừng ấy động thái cũng đủ thấy Xoài Non và Gil Lê đang tìm được đúng người rồi.

Cả hai cũng được cho là xác định mối quan hệ nghiêm túc khi đều về ra mắt gia đình đối phương. Gần đây nhất, Gil Lê đã cùng đi chơi với gia đình Xoài Non, tổ chức tiệc sinh nhật cho ba của người yêu. Netizen còn soi ra được Gil Lê đã thoải mái gọi "ba" khi chúc mừng sinh nhật cho ba Xoài Non.