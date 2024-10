Xoài Non và Rima Thanh Vy bất ngờ bị đem ra so sánh: Ai xinh hơn khi cùng hoá “tiên tử”?

Với gương mặt xinh đẹp kiểu lai Tây đặc trưng, Xoài Non (tên thật: Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) vẫn luôn nổi bật khi xuất hiện trước đám đông. Thậm chí ở họp báo Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vừa qua, cô nàng vẫn thu hút sự chú ý dù không hề tham gia chương trình. Trong buổi họp báo đó, Xoài Non được ví như "tiên tử" với chiếc váy trắng và mái tóc xoăn dài.

Màn xuất hiện như công chúa và hoàng tử của Xoài Non - Gil Lê ở họp báo Chị Đẹp.

Tưởng chừng cô nàng "không có đối thủ" trong so kè nhan sắc, ai ngờ mới đây, Rima Thanh Vy (tên thật: Nguyễn Phương Thanh Vy, SN 1995) bất ngờ có màn đụng độ với Xoài Non khi cũng diện chung chiếc váy trắng. Cả hai có điểm chung về tóc như cũng để tóc dài và xoăn.





Mọi lần Xoài Non đều dễ dàng chiếm spotlight thì trong lần đụng độ này, Rima được đánh giá là nhỉnh hơn so với Xoài Non. Dù mỗi người một vẻ khi Rima sắc sảo và Xoài Non thì "tiên tử" hơn, tuy nhiên thần thái cũng như nhan sắc của Rima được khen ngợi hợp với chiếc váy này.

Một số bình luận nổi bật bên dưới video so sánh màn đụng độ của 2 nàng hot girl:

- "Riêng lần này thì khen Rima hơn Xoài Non nha. Do Rima nhìn tự tin với trang phục, thoải mái không sợ che gì. Còn Xoài thì trông không được tự tin lắm, toàn dùng tay che áo".

- "Xoài Non mặt xinh với trông đặc biệt hơn. Nhưng có vẻ không thoải mái, không tạo cảm giác thanh thoát bằng Rima".

- "Rima Thanh Vy thì trông sang chảnh và quyến rũ, còn Xoài Non thì dễ thương kiểu búp bê".

- "Vy đẹp hơn nha, áo cũng không bị nếp gấp. Cảm giác bộ đồ vừa với người Rima hơn nên trông bả cũng tự tin và thoải mái hơn so với Xoài. Bữa đó, còn thấy Xoài Non toàn vấp ngã suốt".

- "Xoài đẹp mà bữa đó để tóc lù xù quá, che hết mặt. Hôm đó thấy Xoài xinh, nay nhìn Rima thì thấy để tóc như Rima lại hợp và sang hơn".

Màn xuất hiện được khen ngợi của Rima. (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Lần đầu tiên Xoài Non gặp đối thủ nặng ký về nhan sắc! (Ảnh chụp màn hình/@biibeeli)

Thời gian qua, cả Xoài Non và Rima Thanh Vy đều được nhắc đến nhiều trên truyền thông.

Trong đó, Xoài Non được chú ý sau khi được phát hiện "khoá môi" với Gil Lê trên sân pickleball. Sau khoảnh khắc tình tứ, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau như ôm, nựng má, cầm tay, xưng hô vợ - chồng...

Cô cũng liên tục xuất hiện ở hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng để cổ vũ cho "anh hàng xóm" Gil Lê. Dân tình cũng soi ra được Gil Lê đã dẫn Xoài Non ăn chung và ra mắt gia đình mình. Thái độ của cha mẹ Gil Lê với Xoài Non rất vui vẻ, chứng tỏ độ thân thiết của cô nàng với gia đình người yêu.

Còn về Rima Thanh Vy, cô vừa xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Cám khi vào vai nàng Tấm. Cô nàng có xuất thân là người mẫu, từng tham gia chương trình Asia Next Top Model và lọt vào top 6. Ngoài đời, Rima sở hữu phong cách sexy và không ngại diện bikini khoe thân hình cực cháy.