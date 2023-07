Giấu ma túy trong áo ngực để mang đi bán cho khách

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kim Anh (SN 1997; trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 22/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện đối tượng Trần Kim Anh đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 23 Bạch Đằng, phường Chương Dương.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Tổ công tác đưa Kim Anh về Công an phường Chương Dương để tiếp tục kiểm tra. Tại trụ sở, phát hiện Kim Anh lấy túi nylon từ trong áo lót ngực nghi là ma túy để phi tang, cán bộ Công an đã kịp thời thu giữ tang vật.

Qua kiểm tra phát hiện có 2 túi nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và chất bột màu cam. Tại chỗ, Kim Anh khai nhận là ma túy để bán cho khách kiếm lời, nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,529 gam Ketamine, 1,423 gam MDMA.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.